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Formula E Monako ePrix

Bird, bileğindeki sakatlık nedeniyle Monako E-Prix'sini kaçıracak, Barnard ilk yarışına çıkacak

McLaren Formula E sürücüsü Sam Bird, açılış antrenmanında bileğine zarar vermesinin ardından Monaco E-Prix'sini kaçıracak. Onun yokluğunda McLaren Formula E koltğuna Taylor Barnard geçti.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Britanyalı pilot Cumartesi sabahı 1. antrenmanın son 10 dakikasına yaklaşırken Sainte Devote virajında lastiklerini kilitledi.

Bird, yüksek hızda kaçış alanına çıktıktan sonra McLaren'inin sağ ön tekerleğinin bariyerlere çarpması ve ellerinin hâlâ direksiyonda olmasıyla bileğini sakatladı.

Araçtan yardım almadan çıkmasına ve pite doğru yürümesine rağmen, yapılan ileri değerlendirmelerde bir yaralanma tespit edildi.

McLaren takımından yapılan açıklamada şöyle denildi: "1. Serbest Antrenman sırasında yaşadığı el sakatlığı nedeniyle Sam Bird Monako E-Prix'sinin kalan seanslarına katılamayacak."

"Sonuç olarak, FIA'nın onayını bekleyen Taylor Barnard etkinliğin geri kalanında görev alacak."

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Stefan Mackley
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