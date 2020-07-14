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Formula E / Son dakika

Bird, 2020/21 Formula E sezonunda Jaguar ile yarışacak

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Bird, 2020/21 Formula E sezonunda Jaguar ile yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Tem 2020 09:36

Sam Bird sezon sonunda Envision Virgin Racing Formula E takımından ayrılacak ve 2020/21 sezonunda James Calado'nun yerine Jaguar'da yarışacak.

33 yaşındaki Britanyalı sürücü, bugüne kadar hepsi Virgin ile olmak üzere 63 FE yarışına çıktı ve tüm sezonlarda yarış kazanan tek sürücü oldu.

Dokuz kez yarış galibi Bird, Envision Virgin Racing kariyerini bu yıl dokuz günde altı yarışın yapılacağı Berlin'deki yarışlarla noktalayacak.

Daha sonra, şampiyonada ikinci sırada yer alan Mitch Evans'ın takım arkadaşı olmak için Formula E'ye katılacak.

Bird şunları söyledi: “Jaguar’ın serideki gelişimini ve ilerlemesini takip ettim ve böylesine başarılı bir yarış DNA'sına sahip, ikonik bir İngiliz markası için sürüş yapmaktan ve marka için yarışan inanılmaz sürücülere katılmaktan gurur duyuyorum."

"Başarı için inanılmaz derecede açım ve Mitch ile birlikte hem takım hem de kendimiz için harika şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Birlikte elde ettiğimiz her şey için Envision Virgin Racing'e teşekkür etmek ve gelecek için en iyisini dilemek istiyorum."

“Berlin'den sonra Jaguar I-Type'ı test etmek ve hem gelecek yıl hem de sonrasında mümkün olan en iyi yerde olmak için sabırsızlanıyorum.”

Audi'nin müşteri takımı olan Envision Virgin Racing, şu anda sıralamada yedinci sırada yer alıyor. Bird ise Suudi Arabistan'daki galibiyete rağmen şimdiye kadar 29 puan toplayabildi ve onuncu sırada.

Şampiyonada BMW Andretti ve DS Techeetah'ın arkasında üçüncü sırada yer alan Jaguar, Ferrari FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası pilotu Calado'yu test ve yedek pilotluk pozisyonuna getirmeye yakın.

Jaguar takım direktörü James Barclay, “Sam, Formula E'nin başlangıcından bu yana şampiyonanın en iyi pilotlarından biri olduğunu gösterdi ve birlikte büyük bir ortaklık kuracağımıza inanıyoruz."

“Mitch ve Sam ile tartışmasız griddeki en güçlü sürücü kadrolarından birine sahip olduğumuza inanıyoruz."

“Formula E'deki son derece yakın olan mücadelede başarılı olmak için her yarışta podyum için rekabet edebilecek iki sürücüye ihtiyacınız olduğu ortada."

“Şimdi, önümüzdeki sezon hem takımlar hem de sürücüler şampiyonasında savaşmamızı sağlayan kanıtlanmış iki kazanan pilotumuz var.” dedi.

Eskiden Mercedes Formula 1 takımının test sürücüsü olan Bird, 2016-17 yılında seriye katılan Jaguar'la yarışan altıncı isim olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Sam Bird
Takımlar Jaguar Racing Şimdi al
Editör Matt Kew

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