Bileğini kıran Frijns'in Diriyah'ta piste çıkması beklenmiyor
Norman Nato ile yaşadığı temasın ardından bileğini kıran Robin Frijns, iki hafta sonraki Diriyah E-Prix'te piste çıkmayabilir.
Henüz ilk turda Nissan sürücüsü Nato'ya arkadan çarpan Frijns, süspansiyon kırmasının ardından aracın kontrolünü kaybetti ve duvara çarparak güvenlik aracına sebep oldu.
Kazanın ardından hastaneye götürülen ve kontrolden geçen Frijns'in sol bileğini kırdığı ortaya çıktı.
Frijns hastaneye götürüldü ve burada çarpma sonucunda sol bileğinin kırıldığı anlaşıldı.
Abt Cupra tarafından yapılan açıklamada, "Robin sol bileğini kırdı ve burada Meksika'da bir ameliyat geçirmesi gerekecek.
Sakatlığı nedeniyle iki hafta sonraki Suudi Arabistan'daki çift yarışta yer alması beklenmeyen Frijns'in koltuğuna kimin geçeceği de ayrı bir soru işareti.
En büyük aday DTM sürücüsü Kelvin van der Linde gibi duruyor, ancak takımın güç ünitesi tedarikçisi Mahindra'nın yedek sürücüsü Jehan Daruvala da bir seçenek.
Frijns'in sakatlığı takım için kötü haber, nitekim takım patronu Thomas Biermaier'in ifadesine göre diğer rakiplerin "altı ila sekiz hafta gerisinde" yer almaktalardı.
Hollandalı sürücü yarış sırasında Nato ile çarpışmasındaki rolü nedeniyle inceleme altına da alınmış, ancak hakemler teması yarış kazası olarak değerlendirerek herhangi bir ceza vermemişlerdi.
Abt için genel anlamda yarış pek iyi geçmedi, nitekim takımın diğer sürücüsü Nico Muller mücadeleyi ancak 14. sırada tamamlayabildi.
Muller yarışa 18. sıradan başlarken, Frijns 19. sırada yer aldı ve her iki sürücü de kendi sıralama gruplarında zaman çizelgesinin sonlarında yer aldı.
Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, Mahindra M9Electro, Robin Frijns, ABT CUPRA Racing, Mahindra M9Electro, Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
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