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Berlin'deki Formula E mücadelesi, iklim eylemcilerinin protestosuna sahne oldu

Berlin'deki ikinci Formula E mücadelesi öncesi bir grup iklim aktivisti protesto amaçlı piste girdi, güvenlik güçleri olaya hızlıca müdahale etti.

Stefan Mackley
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Berlin'deki Formula E mücadelesi, iklim eylemcilerinin protestosuna sahne oldu

Bu hafta sonu takvimin en özel pistlerinden birini ziyaret eden Formula E, Berlin'deki Tempelhof Havaalanı Cadde Pisti'nde oldukça heyecanlı iki yarışa imza attı.

İkinci yarış öncesi, formasyon turu tamamlandıktan hemen sonra, birkaç protestocu pistin nispeten boş bir kısmından piste girdi!

Güvenlik güçleri hızla piste girerek protestocuları uzaklaştırdı, protestocular kısa süre içinde polis tarafından gözaltına alındı. Olay nedeniyle start da ertelendi.  

Eylem kısa süre içinde Alman aktivist grubu Letzte Generation tarafından üstlenildi; grup, hafta sonu boyunca Berlin'de birçok gösteri düzenledi.

Alman hükümetini iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye çağıran grup, Twitter'dan yayınladığı açıklamada, "Alarm düğmesine basmak için Formula E Berlin pistindeyiz."  

"Yavaşlama zamanı. Çünkü ayağımız gaz pedalında, iklim cehennemine giden otoyolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Protestors climbing onto the track

Protestors climbing onto the track

Photo by: Andreas Beil

Formula E de olayın ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Yerel yetkililer mücadeleyle ilgisi olmayan bir protesto eylemine müdahale ederken yarış geçici olarak ertelendi.

"Güvenlik güçleri yaşanan aksaklığı hızlı ve güvenli bir şekilde kontrol altına aldı ve yarış planlandığı gibi devam edebildi." ifadeleri yer aldı.

Berlin'deki mücadele, 2022 Britanya GP'sinde Silverstone pistini basan Just Stop Oil üyelerinin ardından son 12 ay içinde protestocular tarafından kesintiye uğratılan ikinci önemli yarış oldu.

Grubun birkaç üyesi, Guanyu Zhou'nun kazası nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulan ilk turda piste girmiş ve Wellington Düzlüğü'nde oturma eylemi yapmıştı. 

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