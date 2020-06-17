Berlin'deki final, yarış dışı kalma sayısını artırabilir

Şampiyonanın Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ağustos'ta dokuz gün içerisinde üç çifte yarış yapılacağı ve sezonun son yarışlarının tamamının Almanya'da yapılacağı belirtildi.

Her çifte yarış, havaalanının farklı düzenlerinde yapılacak, bu durum da takımların simülatör hazırlık şansını kısıtlayacak.

Motorsport.com'a konuşan Envision Virgin Racing yönetici direktörü Sylvain Filipi şunları söyledi: "Bir takım için bir çifte yarış bile zor, bu yüzden 9 gün içerisinde 3 tane yapmak çok acımasız olacak - ancak yapılması gereken en doğru şey bu."

"Kaza hasarı olarak çok zorlu olacak: eğer herhangi bir sorun yaşarsanız işleri tersine döndürmek için çok kısa bir zamana sahip olacaksınız."

"Sportif taraftan bakıldığında ise Formula E'nin farklı bir düzen kullanmaya başladığı her an, bizim için yeni bir zorluk ortaya çıkartacak."

"Normalde bir pistin düzenini daha öncesinden bilirdik ve bu düzenleri simülatörde çalışırdık."

Şu anda ise bunu yapamayacağız. Bu kötü bir şey değil, sadece bizim için yeni bir zorluk."

Motorsport.com'un, bu durumun daha çok aracın yarış dışı kalmasını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Filippi şu yanıtı verdi: "Kesinlikle, ancak bunu ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız."

"Formula E'de inanılmaz olan şey, bir virajın yarıçapını birkaç dereceyle bile değiştirseniz, bu durum bizim tüm pist boyunca kullandığımız batarya miktarını etkiliyor."

"Bu yüzden eğer şu anda çok daha zor virajlar ve buna benzer şeyler karşımıza çıkarsa, o zaman en baştan başlamamız gerekecek."

Ancak Filippi, belirli takımların durumdan yararlanma ihtimali nedeniyle, bir yarış mekanının kalan tüm yarışlar boyunca kullanılmasını beklemediğini söyledi.

"Potansiyel olarak, tamamıyla teknik konularda bu doğru olabilir. Güç ünitesi mimarileri ve belirli takımların ayarları üzerinde bu çok mantıklı bir şey olurdu."

"Bunu söylemekle beraber, umuyorum ve biliyorum ki durum böyle değil. Veya, eğer böyleyse bile, çok büyük bir etkisi yoktur."

"Her ne kadar hepimiz farklı güç üniteleri ve mimarileri kullanıyor olsak da, performans olarak birbirimize olan yakınlığımız gerçekten inanılmaz."

"Sadece bir takımın kazanacağını pek zannetmiyorum. Bu pek mümkün gözükmüyor."

"Daha çok farklı pist düzenleri ile alakalı - bazı takımlar, yeni düzenin kısa bir süre önce tanıtılması konusunda daha iyi tepki verecekler ve daha iyi ayarlara sahip olacaklar."