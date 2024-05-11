Berlin ePrix: Yıldızlaşan Mortara pole pozisyonunu kazandı!

Formula E'de sezon bu hafta sonu Berlin'de devam ediyor ve bu sabahki ikinci antrenman seansından kısa bir süre sonra sıralama turları gerçekleştirildi.

Sürücüler her zaman olduğu gibi iki ayrı gruba bölündü ve her grupta 11 sürücü, çeyrek finale kalabilmek adına kendi gruplarında ilk dörde girmeye çalıştı.

A Grubu'nda en hızlı dereceyi 1:02.619 ile Mahindra Racing sürücüsü Edoardo Mortara yaparken, Porsche ile zorlu bir hafta sonu geçiren Pascal Wehrlein 0.152 saniye geride ikinci oldu.

İlk dördü tamamlayan Jean Eric Vergne ve Jehan Daruvala, bir sonraki tura kaldı. Yakın geçen seansta 11 ismin tamamı 0.4 saniye içerisinde dizildi.

B Grubu'nda da mücadele çok yakındı ve en hızlı zamanı 1:02.615 ile Lucas di Grassi yaptı.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Antrenmanların lideri Maximilian Günther 0.098 saniye geride ikinci olurken, Stoffel Vandoorne ve Sergio Sette Camara çeyrek finale kalan sürücüler oldular.

İlk çeyrek final karşılaşmasında Vergne, 1:02.212'lik bir tur zamanı yakalayarak Wehrlein'ı sadece 0.082 saniye farkla mağlup etti ve yarı finale kalan ilk isim oldu.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Mortara ise 1:02.078 ile günün en hızlı zamanını yaparak Daruvala'yı 0.254 saniye farkla mağlup etti.

Vandoorne, günün üçüncü çeyrek final mücadelesinde Günther ile karşı karşıya geldi ve 1:01.910'luk bir tur zamanı yakalamasının ardından yarı finale kaldı.

Son çeyrek final mücadelesinde ise Sette Camara 1:02.159'luk bir tur zamanı yakalayarak, Di Grassi'yi mağlup etmeyi başardı ve yarı finale kaldı.

Yarı final ilk karşılaşmasında Mortara, küçük bir farkla da olsa Vergne'i mağlup ederken, Vandoorne da Camara'yı geçti. Böylelikle finalin adı Mortara-Vandoorne oldu.

Final mücadelesinde Mortara harika bir performans ortaya koydu ve 1:01.741'lik derecesiyle, Vandoorne'un 0.2 saniye önünde pole pozisyonunu elde etti.

Bugün gerçekleştirilecek yarışa Vergne üçüncü, Camara dördüncü ve Günther beşinci sıradan başlayacak.

İlk onu Wehrlein, Daruvala, Di Grassi, Antonio Felix da Costa ve Nick Cassidy tamamlıyor.

Final mücadelesi: