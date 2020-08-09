Formula E
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix II
06 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix III
08 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix IV
09 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Berlin ePrix IV / Yarış raporu

Berlin E-Prix: Vergne yarışı kazandı, da Costa şampiyon oldu!

paylaşım
yorumlar
Berlin E-Prix: Vergne yarışı kazandı, da Costa şampiyon oldu!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
9 Ağu 2020 18:13

Tempelhof Havalimanı'nda yapılan dördüncü 2020 Berlin E-Prix'yi kazanan isim Jean-Eric Vergne olurken, takım arkadaşı Antonio Felix da Costa yarışı ikinci tamamladı ve bu sonuçla beraber şampiyonluğunu ilan etti.

İlk iki sırada yarışa başlayan Techeetah ikilisi, yarışa temiz bir başlangıç yaptılar. Gridin kalanında ise temiz bir start geçilmiş olsa da üçüncü virajda Virgin Audi pilotu Robin Frijns ve BMW Andretti Maximilian Günther bir araya geldi. Kaza sonrasında iki pilot birden yarış dışı kaldı ve Günther, bir sonraki yarış için üç sıra grid cezası aldı.

Devamı geliyor...

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider

Önceki haber

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix IV
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar Bugün

70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu
3s

70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!

Vettel, Ferrari'nin pit stop kararını eleştirdi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Vettel, Ferrari'nin pit stop kararını eleştirdi!

Wolff: "Farkın göründüğü kadar büyük olmadığını biliyorduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
16dk

Wolff: "Farkın göründüğü kadar büyük olmadığını biliyorduk"

Verstappen: "Bu zaferi kazanmayı beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Verstappen: "Bu zaferi kazanmayı beklemiyordum"

Leclerc: "Dördüncülük Ferrari için galibiyet gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Leclerc: "Dördüncülük Ferrari için galibiyet gibi"

Bottas: “Yarışta takım olarak uyuduk”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Bottas: “Yarışta takım olarak uyuduk”

Hamilton: "Lastiklerde çok büyük sıkıntılar yaşadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Hamilton: "Lastiklerde çok büyük sıkıntılar yaşadık"

Racing Point, fren tasarımları nedeniyle yine hakemler tarafından çağrıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Racing Point, fren tasarımları nedeniyle yine hakemler tarafından çağrıldı!

Son Haberler

Berlin E-Prix: Vergne yarışı kazandı, da Costa şampiyon oldu!
FE Formula E / Yarış raporu
4dk

Berlin E-Prix: Vergne yarışı kazandı, da Costa şampiyon oldu!

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider
FE Formula E / Antrenman raporu

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider

Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışın galibi Gunther!
FE Formula E / Yarış raporu

Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışın galibi Gunther!

Berlin E-Prix: Vergne rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı
FE Formula E / Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix: Vergne rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!

3s
2
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin pit stop kararını eleştirdi!

1s
3
Formula 1

Wolff: "Farkın göründüğü kadar büyük olmadığını biliyorduk"

16dk
4
Formula 1

Verstappen: "Bu zaferi kazanmayı beklemiyordum"

2s
5
Formula 1

Leclerc: "Dördüncülük Ferrari için galibiyet gibi"

1s

Son Videolar

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 02:12
Formula E

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 03:14
Formula E

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı 24:32
Formula E

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış 00:00
Formula E

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış

Race at Home Challenge: Yarış özeti 01:57
Formula E

Race at Home Challenge: Yarış özeti

Son Haberler

Berlin E-Prix: Vergne yarışı kazandı, da Costa şampiyon oldu!
FE

Berlin E-Prix: Vergne yarışı kazandı, da Costa şampiyon oldu!

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider
FE

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider

Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışın galibi Gunther!
FE

Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışın galibi Gunther!

Berlin E-Prix: Vergne rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı
FE

Berlin E-Prix: Vergne rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı

Berlin E-Prix: İkinci antrenman seansının en hızlısı D'Ambrosio
FE

Berlin E-Prix: İkinci antrenman seansının en hızlısı D'Ambrosio

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.