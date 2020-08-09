Berlin E-Prix: Vergne yarışı kazandı, da Costa şampiyon oldu!
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Tempelhof Havalimanı'nda yapılan dördüncü 2020 Berlin E-Prix'yi kazanan isim Jean-Eric Vergne olurken, takım arkadaşı Antonio Felix da Costa yarışı ikinci tamamladı ve bu sonuçla beraber şampiyonluğunu ilan etti.
İlk iki sırada yarışa başlayan Techeetah ikilisi, yarışa temiz bir başlangıç yaptılar. Gridin kalanında ise temiz bir start geçilmiş olsa da üçüncü virajda Virgin Audi pilotu Robin Frijns ve BMW Andretti Maximilian Günther bir araya geldi. Kaza sonrasında iki pilot birden yarış dışı kaldı ve Günther, bir sonraki yarış için üç sıra grid cezası aldı.
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|Seri
|Formula E
|Etkinlik
|Berlin ePrix IV
|Editör
|Matt Kew
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Berlin E-Prix: Vergne yarışı kazandı, da Costa şampiyon oldu!
paylaşım
yorumlar
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