Berlin E-Prix: Vergne rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı

Berlin'de farklı pist düzenininde gerçekleştirilecek üçüncü yarışta, sıralama turları diğer günlerle benzer şartlarda yapıldı ancak pist düzeni farklı olduğu için sürpriz sonuçlar çıkma ihtimali vardı.

Öğleden sonra yapılan ikinci antrenman seansını üçüncü bitiren Jean Eric Vergne, grup aşamalarının en hızlı zamanına imza attı.

Fransız sürücü, 1:06.597 yaparken, Stoffel Vandoorne, Alexander Lynn, Robin Firjns, Jerome D'Ambrosio ve Maximilian Gunther, Super Pole bölümüne kaldılar.

Super Pole bölümünde Vergne tamamen farklı bir ligdeydi ve 1:06.277 yaparak rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı.

Vergne böylelikle 2019/20 sezonunda ilk kez pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Günther 0.495 saniye geride ikinci olarak kendisini ilk çizgiye yerleştirdi.

D'Ambrosio üçüncü ve Vandoorne dördüncü oldu. Mahindra'dan Lynn ile Virgin'den Frijns ilk altıyı tamamladılar.

Andre Lotterer'in yedinci olduğu seansta, ilk onu Nyck de Vries, Antonio Felix da Costa ve Oliver Rowland tamamladı.

Da Costa, son üç yarışta üç pole pozisyonu alsa da, bu kez sıralama turlarında dokuzuncu olabildi.

Yarış bugün TSI 20:03'te yapılacak.

Sıralama turları sonucu: