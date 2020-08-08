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Formula E / Berlin ePrix III / Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix: Vergne rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı

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Berlin E-Prix: Vergne rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 13:39

Berlin'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pole pozisyonu Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne'in oldu.

Berlin'de farklı pist düzenininde gerçekleştirilecek üçüncü yarışta, sıralama turları diğer günlerle benzer şartlarda yapıldı ancak pist düzeni farklı olduğu için sürpriz sonuçlar çıkma ihtimali vardı.

Öğleden sonra yapılan ikinci antrenman seansını üçüncü bitiren Jean Eric Vergne, grup aşamalarının en hızlı zamanına imza attı.

Fransız sürücü, 1:06.597 yaparken, Stoffel Vandoorne, Alexander Lynn, Robin Firjns, Jerome D'Ambrosio ve Maximilian Gunther, Super Pole bölümüne kaldılar.

Super Pole bölümünde Vergne tamamen farklı bir ligdeydi ve 1:06.277 yaparak rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı.

Vergne böylelikle 2019/20 sezonunda ilk kez pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Günther 0.495 saniye geride ikinci olarak kendisini ilk çizgiye yerleştirdi.

D'Ambrosio üçüncü ve Vandoorne dördüncü oldu. Mahindra'dan Lynn ile Virgin'den Frijns ilk altıyı tamamladılar.

Andre Lotterer'in yedinci olduğu seansta, ilk onu Nyck de Vries, Antonio Felix da Costa ve Oliver Rowland tamamladı.

Da Costa, son üç yarışta üç pole pozisyonu alsa da, bu kez sıralama turlarında dokuzuncu olabildi.

Yarış bugün TSI 20:03'te yapılacak.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'06.277  
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'06.772 0.495
3 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'06.825 0.548
4 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'06.965 0.688
5 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'07.177 0.900
6 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'07.180 0.903
7 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'06.867 0.590
8 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'06.907 0.630
9 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.938 0.661
10 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'06.947 0.670
11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'06.960 0.683
12 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'07.077 0.800
13 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'07.090 0.813
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'07.098 0.821
15 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'07.140 0.863
16 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'07.141 0.864
17 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'07.147 0.870
18 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'07.193 0.916
19 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'07.197 0.920
20 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'07.208 0.931
21 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'07.261 0.984
22 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.331 1.054
23 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'07.366 1.089
24 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.521 1.244
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Berlin E-Prix: İkinci antrenman seansının en hızlısı D'Ambrosio

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Berlin E-Prix: İkinci antrenman seansının en hızlısı D'Ambrosio
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix III
Editör Kemal Şengül

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