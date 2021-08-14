Berlin E-Prix: Vergne pole'de, DS Techeetah 1-2

Tempelhof Havalimanı'nda gerçekleştirilen sıralama turlarının grup aşamasını 3. grupta attığı turuyla ilk sırada tamamlayan Vergne, superpole'de piste son sırada çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonada 12. sırada bulunan çifte şampiyon, ilk sektörde takım arkadaşı Antonio Felix da Costa'ya 0.040 saniye kaybetti. Da Costa, kendi turunu atmasının ardından ilk sırada bulunuyordu.

Ancak Vergne, ilk sektörde kaybettiği zamanı ikinci sektörde buldu ve ikinci sektörde 0.017 saniye öne geçti. Vergne, son sektörde de da Costa'dan zaman aldı. Fransız sürücü, 1.06.227'lik turunu tamamladı ve 0.073 saniye farkla 13. Formula E pole'üne uzanmış oldu.

Bu, da Costa'nın Berlin'deki üst üste 3. pole pozisyonunu almasını engellemiş oldu. Portekizli pilot yine de pek istenmeyen ilk grupta başladığı sıralama turlarında nasıl süperpole'e kaldığı konusunda şaşkındı.

Audi'nin Formula E'deki son hafta sonunda Lucas di Grassi, yarışa 3. sırada başlayacak. Brezilyalı pilot, da Costa'nın 0.127 saniye arkasında kaldı.

Edoardo Mortara ise Venturi Racing'i ileriye taşıdı. Puebla E-Prix'sinin yarış galibi, di Grassi'nin sadece 0.015 saniye arkasında kaldı. İkinci grupta yer alan Mortara, superpole'ü 5. sırada tamamlayan Norman Nato'yu da geçmiş oldu. Nato, 2022'de Venturi Racing'de bir koltuk bulabilmek için savaşmaya devam edecek.

Sebastien Buemi, Nissan e.dams'den görmeye alışık olmadığımız bir şekilde yavaş bir sezon geçirdi. Buemi, yine de superpole'e kalabildi. İsviçreli pilot, superpole'e kalabilse de superpole'deki turu iyi değildi. Buemi, Vergne'ün neredeyse 0.8 saniye arkasında kaldı ve yarışa 6. sıradan başlayacak.

Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO3, Joel Eriksson, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Dördüncü grupta yer alan pilotlar, daha iyi koşullara sahiplerdi. Dördüncü grupta yer alan Nato ve Buemi, grup aşamasının en hızlı ilk sektör zamanını kaydettiler ve superpole'e kalmayı başardılar.

Nato ve Buemi'nin superole'e çıkması, Jake Dennis ve Mitch Evans'ın superpole pozisyonlarından düşmelerine neden oldu.

İlk grupta yer alan Dennis, agresif bir strateji denedi ve lastiklerinin fazla ısınmaması için direkt olarak zaman turuna geçti ve hazırlık turu atmadı.

Bu turu, ilk aşamada onu superpole'e taşıyacak gibi duruyordu ancak Buemi ve Nato'nun 4. gruptaki turları, onu superpole'ün dışına attı. Dennis, yarışa Evans'ın arkasında 8. sıradan başlayacak.

İkinci grupta yer alan Evans ise superpole'ü sadece 0.013 saniye farkla kaçırdı.

Porsche pilotu Pascal Wehrlein 9 olurken; turunda bariyerlerle ufak bir temas yaşayan Maximilian Günther, ilk 10'u tamamladı.

Nissan e.dams pilotu olarak son haftasına giren Oliver Rowland, 11. olabildi ve 3. grupta havanın soğumasıyla arka tarafta oluşan yol tutuşu eksikliğinden şikayet etti.

İlk gruptaki turunun ardından Sam Bird 12. olabildi. Bird, Londra E-Prix'sinde kazaya neden olduğundan 3 sıra grid cezası almıştı, dolayısıyla yarışa 15. sıradan başlayacak.

Önden kayma yaşayan bir Audi, Rene Rast'ı Nick Cassidy'i geçmekten durduramadı. Andre Lotterer ve Alexander Sims ise üçüncü grupta kötüleşen koşulların etkisini hissettiler. Lotterer 15 ve Sims 16. olabildi.

Şampiyona lideri de Vries, gridin arkalarında yer alacak. Markalar Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele eden Mercedes, kötü bir seansı arkasında bıraktı.

De Vries, liderden 0.334 saniye yavaş kaldı ve özellikle son sektörde zaman kaybetti. Zaman turundan önce bir hazırlık turu atmayı tercih eden de Vries, yarışa Oliver Turvey'nin önünde 19. sıradan başlayacak.

Daha da kötüsü ise Stoffel Vandoorne'un başına geldi. Vandoorne'un 3. grupta yer almasının avantajını kullanacağını beklense de Belçikalı pilot Alex Lynn'in arkasında 22. sırayı alabildi.

Envision Virgin Racin pilotu Robinm Frjns, şampiyona ikinci sırada yer alıyor ve de Vries'in sadece 6 puan arkasında. Frijns, ilk gruptaki turunda son viraja derinden girdi ve yarım saniye kaybetti.

Frijns, yarışa 23. sıradan başlayacak ve onun arkasında da Dragon Penske Autosport'un yeni pilotu Joel Eriksson olacak.

Seans sonucu: