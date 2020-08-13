Berlin E-Prix: Vandoorne ilk galibiyetini aldı, Mercedes duble yaptı!

Berlin'de gerçekleştirilen son Formula E yarışına Stoffel Vandoorne pole pozisyonundan başladı.

Yarış başladıktan kısa bir süre sonra Vandoorne, Sebastien Buemi, Nyck de Vries ve Rene Rast dörtlüsü diğerlerinden uzaklaşarak galibiyet/podyum için çekişmeye başladılar.

Liderlik Buemi ve Vandoorne arasında birden fazla kez el değişti. Ama Vandoorne yerini korumayı başardı ve galibiyete uzanan isim oldu.

Bu aynı zamanda pek çok ilk anlamına da geliyordu. Vandoorne, geçen yıl katıldığı serideki ilk galibiyetini alırken, Mercedes de yine serideki ilk galibiyetini elde etti.

Vandoorne, bu sonuçla şampiyona ikincisi de oldu.

Nyck de Vries, son bölümde Buemi'yi güzel bir atakla geçerek ikinci oldu ve podyuma çıkarak Mercedes'e dubleyi getirdi.

Mercedes böylelikle hem ilk galibiyetini hem de ilk dublesini aldı.

Üçüncülüğü kazanan isim ise Buemi oldu. İsviçreli pilot, bu sonucun ardından şampiyona ikinciliğini de kaybetmiş oldu.

Rene Rast güçlü bir yarış çıkarıp dördüncü olurken, Sam Birde beşinci, Lucas di Grassi altıncı , Jean Eric Vergne yedinci ve Alex Lynn sekizinci oldu.

Son yarışın son puanları Antonio Felix da Costa ile Edoardo Mortara'ya gitti.

Yarış sonucu: