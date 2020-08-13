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Formula E / Yarış raporu

Berlin E-Prix: Vandoorne ilk galibiyetini aldı, Mercedes duble yaptı!

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Berlin E-Prix: Vandoorne ilk galibiyetini aldı, Mercedes duble yaptı!
Ekleyen:
, Editör
13 Ağu 2020 18:16

Mercedes Formula E pilotu Stoffel Vandoorne, Berlin'de yapılan 2019-20 Formula E sezonunun final yarışını kazandı.

Berlin'de gerçekleştirilen son Formula E yarışına Stoffel Vandoorne pole pozisyonundan başladı.

Yarış başladıktan kısa bir süre sonra Vandoorne, Sebastien Buemi, Nyck de Vries ve Rene Rast dörtlüsü diğerlerinden uzaklaşarak galibiyet/podyum için çekişmeye başladılar.

Liderlik Buemi ve Vandoorne arasında birden fazla kez el değişti. Ama Vandoorne yerini korumayı başardı ve galibiyete uzanan isim oldu.

Bu aynı zamanda pek çok ilk anlamına da geliyordu. Vandoorne, geçen yıl katıldığı serideki ilk galibiyetini alırken, Mercedes de yine serideki ilk galibiyetini elde etti.

Vandoorne, bu sonuçla şampiyona ikincisi de oldu.

Nyck de Vries, son bölümde Buemi'yi güzel bir atakla geçerek ikinci oldu ve podyuma çıkarak Mercedes'e dubleyi getirdi.

Mercedes böylelikle hem ilk galibiyetini hem de ilk dublesini aldı.

Üçüncülüğü kazanan isim ise Buemi oldu. İsviçreli pilot, bu sonucun ardından şampiyona ikinciliğini de kaybetmiş oldu.

Rene Rast güçlü bir yarış çıkarıp dördüncü olurken, Sam Birde beşinci, Lucas di Grassi altıncı , Jean Eric Vergne yedinci ve Alex Lynn sekizinci oldu.

Son yarışın son puanları Antonio Felix da Costa ile Edoardo Mortara'ya gitti.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 36 47'22.107    
2 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 36 47'23.447 1.340 1.340
3 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 36 47'24.948 2.841 1.501
4 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 36 47'25.687 3.580 0.739
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 36 47'30.817 8.710 5.130
6 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 36 47'33.700 11.593 2.883
7 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 36 47'35.002 12.895 1.302
8 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 36 47'36.826 14.719 1.824
9 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 36 47'37.411 15.304 0.585
10 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 36 47'38.261 16.154 0.850
11 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 36 47'38.455 16.348 0.194
12 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 36 47'39.905 17.798 1.450
13 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 36 47'44.336 22.229 4.431
14 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 36 47'46.000 23.893 1.664
15 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 36 47'46.995 24.888 0.995
16 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 36 47'47.684 25.577 0.689
17 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 36 47'48.099 25.992 0.415
18 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 36 47'52.592 30.485 4.493
19 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 36 47'53.560 31.453 0.968
20 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 36 48'00.178 38.071 6.618
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 36 48'01.801 39.694 1.623
22 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 36 48'33.285 1'11.178 31.484
  Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 33 43'41.980 3 Laps 3 Laps
  United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 25 33'12.486 11 Laps 8 Laps
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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