Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Berlin E-Prix 2. antrenman: Lotterer 0.026 saniye farkla en hızlısı Sonraki / Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı
Formula E / Berlin ePrix I Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix sıralama turları: Mortara kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!

2022 Berlin Formula E yarışı öncesinde pole pozisyonu Venturi sürücüsü Edoardo Mortara'nın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Berlin E-Prix sıralama turları: Mortara kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!
Haberi dinle

Formula E'de heyecan bu hafta sonu Berlin'de devam ediyor ve sıralama turları, her zaman olduğu gibi yine çok keyifliydi.

22 sürücünün iki gruba ayrıldığı sıralama turlarında, A grubunun en hızlı ismi Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein oldu.

Alman pilot 1:06.803 yaptı ve en yakın rakibi Stoffel Vandoorne'u 0.271 saniye farkla mağlup etti. Bu iki pilota ek olarak üçüncü olan Edoardo Mortara ve sürpriz şekilde dördüncü olan Sergio Sette Camara sıralama turlarında çeyrek finale kaldı.

Bu bölümün hayla kırıklığı yaratan ismi, yaptığı hatayla epey vakit kaybeden Dan Ticktum'du.

B Grubu'nda ise mücadele daha da yakındı. Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, 1:06.739'la bu bölümü lider tamamlayan isim oldu.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Andre Lotterer sadece 0.028 saniye geride ikinci, Jean Eric Vergne 0.169 saniye geride üçüncü ve Sebastien Buemi 0.194 saniye geride dördüncü oldu. Ancak Buemi'nin turu iptal edilince, dördüncülük Alexander Sims'e gitti. Böylelikle bu dörtlü çeyrek finale kalmış oldu.

Son şampiyon Nyck de Vries bu bölümü altıncı bitirmesinin ardından çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı.

Çeyrek finaldeki ilk mücadelede Sims, sürpriz şekilde 1:05.939 yaparak, Wehrlein'ı 0.218 saniye farkla geride bıraktı ve yarı finale kaldı. Vergne, ikinci karşılaşmada daha da iyi bir tura imza attı ve 1:05.893'le Vandoorne'u 0.4 saniye ile geçip kendisini yarı finale taşıdı.

Mortara, en yakın geçen çeyrek final mücadelesinde Lotterer'i sadece 0.008 saniye ile mağlup etti ve yarı finale kaldı. Son olarak Da Costa da Sette Camara'yı mağlup etti.

Yarı finalin ilk mücadelesinde Sims ve Vergne karşı karşıya gelirken, her iki pilot da 1:05.050 yaptı fakat finale kalan isim Sims oldu.

Mortara ise Da Costa'yı 0.085 saniye farkla mağlup edip adını finale yazdırdı.

Final mücadelesi yine çok yakındı ancak Venturi sürücüsü Mortara 1:06.093 yaparak, Sims'i 0.137 farkla mağlup etti ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Sıralama turlarının yıldızlarından Sims, yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde ederken, Da Costa üçüncü ve Vergne dördüncü oldu.

Porsche sürücüleri Lotterer ve Wehrlein yarışa beşinci ve altıncı sıralardan başlarken, Camara yedinci, Vandoorne sekizinci ve Buemi dokuzuncu sıradan başlayacak.

İlk onu Mitch Evans tamamlarken, Jaguar sürücüsünü Jake Dennis ve De Vries takip ediyor.

2022 FE Berlin yarışının giridi: 

Sıra # Sürücü Takım
1 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi
2 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing
3 13 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah
4 25 France Jean-Eric Vergne France Techeetah
5 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team
6 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team
7 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing
8 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes
9 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS
10 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing
11 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport
12 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes
13 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi
14 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team
15 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing
16 22 Germany Maximilian Gunther France DAMS
17 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing
18 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing
19 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing
20 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing
21 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team
22 28 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Berlin E-Prix 2. antrenman: Lotterer 0.026 saniye farkla en hızlısı
Önceki haber

Berlin E-Prix 2. antrenman: Lotterer 0.026 saniye farkla en hızlısı
Sonraki haber

Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı

Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Gasly, AlphaTauri'nin orta gruptaki konumundan endişeli Fransa GP
MotoGP

Gasly, AlphaTauri'nin orta gruptaki konumundan endişeli

2022 MotoGP Fransa: Bol kazalı yarışta zafer Bastianini'nin! Fransa GP
MotoGP

2022 MotoGP Fransa: Bol kazalı yarışta zafer Bastianini'nin!

Leclerc, Monako'daki gösteri sürüşünde kaza yaptı İspanya GP
Formula 1

Leclerc, Monako'daki gösteri sürüşünde kaza yaptı

Son Haberler

Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı
Formula E Formula E

Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı

Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
Formula E Formula E

Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Berlin E-Prix 2. antrenman: Di Grassi ve Venturi en hızlısı
Formula E Formula E

Berlin E-Prix 2. antrenman: Di Grassi ve Venturi en hızlısı

Vergne: "Verstappen, Formula E'de yenilmez olamazdı"
Formula 1 Formula 1

Vergne: "Verstappen, Formula E'de yenilmez olamazdı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.