Berlin E-Prix sıralama turları: Mortara kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!

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Formula E'de heyecan bu hafta sonu Berlin'de devam ediyor ve sıralama turları, her zaman olduğu gibi yine çok keyifliydi.

22 sürücünün iki gruba ayrıldığı sıralama turlarında, A grubunun en hızlı ismi Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein oldu.

Alman pilot 1:06.803 yaptı ve en yakın rakibi Stoffel Vandoorne'u 0.271 saniye farkla mağlup etti. Bu iki pilota ek olarak üçüncü olan Edoardo Mortara ve sürpriz şekilde dördüncü olan Sergio Sette Camara sıralama turlarında çeyrek finale kaldı.

Bu bölümün hayla kırıklığı yaratan ismi, yaptığı hatayla epey vakit kaybeden Dan Ticktum'du.

B Grubu'nda ise mücadele daha da yakındı. Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, 1:06.739'la bu bölümü lider tamamlayan isim oldu.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Andre Lotterer sadece 0.028 saniye geride ikinci, Jean Eric Vergne 0.169 saniye geride üçüncü ve Sebastien Buemi 0.194 saniye geride dördüncü oldu. Ancak Buemi'nin turu iptal edilince, dördüncülük Alexander Sims'e gitti. Böylelikle bu dörtlü çeyrek finale kalmış oldu.

Son şampiyon Nyck de Vries bu bölümü altıncı bitirmesinin ardından çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı.

Çeyrek finaldeki ilk mücadelede Sims, sürpriz şekilde 1:05.939 yaparak, Wehrlein'ı 0.218 saniye farkla geride bıraktı ve yarı finale kaldı. Vergne, ikinci karşılaşmada daha da iyi bir tura imza attı ve 1:05.893'le Vandoorne'u 0.4 saniye ile geçip kendisini yarı finale taşıdı.

Mortara, en yakın geçen çeyrek final mücadelesinde Lotterer'i sadece 0.008 saniye ile mağlup etti ve yarı finale kaldı. Son olarak Da Costa da Sette Camara'yı mağlup etti.

Yarı finalin ilk mücadelesinde Sims ve Vergne karşı karşıya gelirken, her iki pilot da 1:05.050 yaptı fakat finale kalan isim Sims oldu.

Mortara ise Da Costa'yı 0.085 saniye farkla mağlup edip adını finale yazdırdı.

Final mücadelesi yine çok yakındı ancak Venturi sürücüsü Mortara 1:06.093 yaparak, Sims'i 0.137 farkla mağlup etti ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Sıralama turlarının yıldızlarından Sims, yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde ederken, Da Costa üçüncü ve Vergne dördüncü oldu.

Porsche sürücüleri Lotterer ve Wehrlein yarışa beşinci ve altıncı sıralardan başlarken, Camara yedinci, Vandoorne sekizinci ve Buemi dokuzuncu sıradan başlayacak.

İlk onu Mitch Evans tamamlarken, Jaguar sürücüsünü Jake Dennis ve De Vries takip ediyor.

2022 FE Berlin yarışının giridi: