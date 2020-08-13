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Formula E / Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne'un oldu!

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Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne'un oldu!
Ekleyen:
, Editör
13 Ağu 2020 13:31

Berlin'de gerçekleştirilecek 2019-20 Formula E sezonunun final yarışına Stoffel Vandoorne ilk sıradan başlayacak.

Formula E'de Berlin'deki final yarışı öncesinde sıralama turları yine yakın geçti.

Sebastien Buemi, 24 aracın katıldığı grup aşamalarını 1:15.660'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı ve Super Pole'e kaldı.

Rene Rast 0.028 saniye geride ikinci, Stoffel Vandoorne 0.057 saniye geride üçüncü, Nyck de Vries 0.069 saniye geride dördüncü ve Robin Frijns 0.133 saniye geride beşinci oldu.

Son bölüme kalan son isim 0.188 saniye geride kalan Edoardo Mortara oldu.

Yakın geçen mücadele Super Pole'de de devam etti.

Mercedes'ten Vandoorne, 1:15.468'le iyi bir tur ortaya koydu ve Buemi'nin 0.059 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Rast, güçlü performansını devam ettirip üçüncü olurken, De Vries dördüncü, Frijns beşinci ve Mortara altıncı oldu.

Alexander Lynn, Neel Jani, Sergio Sette Camara ve Lucas di Grassi ilk onu tamamladılar.

Felipe Massa ise 11. oldu.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'15.468  
2 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'15.527 0.059
3 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'15.720 0.252
4 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'15.738 0.270
5 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'15.867 0.399
6 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'16.055 0.587
7 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'15.851 0.383
8 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'15.861 0.393
9 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'15.904 0.436
10 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'15.915 0.447
11 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'15.937 0.469
12 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 1'15.958 0.490
13 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'15.958 0.490
14 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'16.002 0.534
15 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'16.028 0.560
16 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'16.057 0.589
17 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.109 0.641
18 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'16.134 0.666
19 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'16.176 0.708
20 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'16.317 0.849
21 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'16.393 0.925
22 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'16.409 0.941
23 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'16.449 0.981
24 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'16.993 1.525
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Berlin E-Prix: Sezonun son antrenman turlarında Gunther lider

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Berlin E-Prix: Sezonun son antrenman turlarında Gunther lider
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Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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