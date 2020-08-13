Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne'un oldu!

Formula E'de Berlin'deki final yarışı öncesinde sıralama turları yine yakın geçti.

Sebastien Buemi, 24 aracın katıldığı grup aşamalarını 1:15.660'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı ve Super Pole'e kaldı.

Rene Rast 0.028 saniye geride ikinci, Stoffel Vandoorne 0.057 saniye geride üçüncü, Nyck de Vries 0.069 saniye geride dördüncü ve Robin Frijns 0.133 saniye geride beşinci oldu.

Son bölüme kalan son isim 0.188 saniye geride kalan Edoardo Mortara oldu.

Yakın geçen mücadele Super Pole'de de devam etti.

Mercedes'ten Vandoorne, 1:15.468'le iyi bir tur ortaya koydu ve Buemi'nin 0.059 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Rast, güçlü performansını devam ettirip üçüncü olurken, De Vries dördüncü, Frijns beşinci ve Mortara altıncı oldu.

Alexander Lynn, Neel Jani, Sergio Sette Camara ve Lucas di Grassi ilk onu tamamladılar.

Felipe Massa ise 11. oldu.

Yarış gridi: