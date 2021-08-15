Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!

Formula E'de, sezonun final yarışı bugün gerçekleştirilecek ve grup aşamalarında sonuçlar gerçekten çok yakındı. Nick Cassidy hariç 23 sürücü 0.783 saniye içinde dizildiler.

Mercedes'in Belçikalı pilotu Stoffel Vandoorne 1:06.678'lik zaman turuyla grup aşamalarının en hızlı ismi olmayı başardı.

İlk beş sadece 0.238 saniye içinde dizilirken, ikinci Oliver Rowland, Vandoorne'dan sadece 0.033 saniye yavaş kaldı.

Norman Nato ve Alexander Sims, tıpkı Tom Blomqvist gibi sürpriz yaparak sıralama turlarının Super Pole bölümüne kaldılar.

Ayrıca Mitch Evans da Andre Lotterer'i sadece 0.005 saniye ile geçerek Super Pole bölümüne kaldı.

Super Pole bölümünde 1:07'nin altına inebilen sadece iki isim vardı. Rowland en hızlı turunda 1:06.925 yapsa da, Vandoorne 1:06.794 yaptı ve sezonun son yarışına pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Belçikalı pilotun 0.131 saniye gerisinde Rowland yer alırken, şampiyonada dördüncü sırada yer alan ve lider Nyck de Vries'in beş puan ardında bulunan Mitch Evans üçüncü oldu. Bu, şampiyonluk savaşı veren isimler arasında en avantajlı konumdan başlayan ismin Yeni Zelandalı sürücü olduğu anlamına geliyor.

Sims, Evans'ın sadece 0.031 saniye gerisinde dördüncü olurken, Blomqvist de beşinci sırada yer aldı.

Norman Nato son bölüme kalmayı başarsa da, teknik bir sorun nedeniyle zaman turu kaydedemedi ve yarışa altıncı başlayacak.

Lotterer yarışa yedinci sıradan başlama hakkı elde ederken, Sebastien Buemi sekizinci, Jake Dennis dokuzuncu ve Pascal Wehrlein 10. oldu.

Şampiyona lideri De Vries, yarışa 13. sıradan başlayacak. Şampiyona ikincisi Edoardo Mortara ise 11. sırada bulunuyor.

Superpole sonuçları:

Grup seansı sonuçları: