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Formula E / Berlin E-Prix II Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2020-21 Formula E sezonunun final yarışına Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne ilk sıradan başlayacak.

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!

Formula E'de, sezonun final yarışı bugün gerçekleştirilecek ve grup aşamalarında sonuçlar gerçekten çok yakındı. Nick Cassidy hariç 23 sürücü 0.783 saniye içinde dizildiler.

Mercedes'in Belçikalı pilotu Stoffel Vandoorne 1:06.678'lik zaman turuyla grup aşamalarının en hızlı ismi olmayı başardı.

İlk beş sadece 0.238 saniye içinde dizilirken, ikinci Oliver Rowland, Vandoorne'dan sadece 0.033 saniye yavaş kaldı.

Norman Nato ve Alexander Sims, tıpkı Tom Blomqvist gibi sürpriz yaparak sıralama turlarının Super Pole bölümüne kaldılar.

Ayrıca Mitch Evans da Andre Lotterer'i sadece 0.005 saniye ile geçerek Super Pole bölümüne kaldı.

Super Pole bölümünde 1:07'nin altına inebilen sadece iki isim vardı. Rowland en hızlı turunda 1:06.925 yapsa da, Vandoorne 1:06.794 yaptı ve sezonun son yarışına pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Belçikalı pilotun 0.131 saniye gerisinde Rowland yer alırken, şampiyonada dördüncü sırada yer alan ve lider Nyck de Vries'in beş puan ardında bulunan Mitch Evans üçüncü oldu. Bu, şampiyonluk savaşı veren isimler arasında en avantajlı konumdan başlayan ismin Yeni Zelandalı sürücü olduğu anlamına geliyor.

Sims, Evans'ın sadece 0.031 saniye gerisinde dördüncü olurken, Blomqvist de beşinci sırada yer aldı.

Norman Nato son bölüme kalmayı başarsa da, teknik bir sorun nedeniyle zaman turu kaydedemedi ve yarışa altıncı başlayacak.

Lotterer yarışa yedinci sıradan başlama hakkı elde ederken, Sebastien Buemi sekizinci, Jake Dennis dokuzuncu ve Pascal Wehrlein 10. oldu.

Şampiyona lideri De Vries, yarışa 13. sıradan başlayacak. Şampiyona ikincisi Edoardo Mortara ise 11. sırada bulunuyor.

Superpole sonuçları:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 2 1'06.794  
2 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 3 1'06.925 0.131
3 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 3 1'07.010 0.216
4 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 3 1'07.041 0.247
5 88 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 3 1'07.106 0.312
6 71 France Norman Nato Monaco Venturi 0    
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Grup seansı sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 2 1'06.678  
2 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 2 1'06.711 0.033
3 France Norman Nato Monaco Venturi 2 1'06.806 0.128
4 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 2 1'06.887 0.209
5 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 2 1'06.916 0.238
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 2 1'07.083 0.405
7 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 2 1'07.088 0.410
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 2 1'07.100 0.422
9 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 2 1'07.106 0.428
10 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 2 1'07.114 0.436
11 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 2 1'07.139 0.461
12 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 2 1'07.150 0.472
13 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 2 1'07.162 0.484
14 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 3 1'07.164 0.486
15 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 3 1'07.177 0.499
16 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 3 1'07.190 0.512
17 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 2 1'07.209 0.531
18 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 3 1'07.227 0.549
19 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 2 1'07.268 0.590
20 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 3 1'07.300 0.622
21 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 2 1'07.325 0.647
22 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 2 1'07.365 0.687
23 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 3 1'07.461 0.783
24 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 2 1'07.980 1.302
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