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Formula E / Berlin ePrix VI / Antrenman raporu

Berlin E-Prix: Sezonun son antrenman turlarında Gunther lider

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Berlin E-Prix: Sezonun son antrenman turlarında Gunther lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ağu 2020 11:07

Berlin'deki son Formula E yarışı öncesinde yapılan antrenman turlarında BMW sürücüsü Maximilian Gunther ilk sırada yer aldı.

Berlin'deki son Formula E yarışı bugün yapılacak ve sürücüler 45 dakikalık antrenman turu kapsamında piste çıktılar.

Dünkü yarışta ilk turdaki olay nedeniyle finiş göremeyen Maximilian Gunther, başlangıçtan itibaren iyi bir performans sergiledi ve zirveye çıktı.

Sonrasında liderliği 1:15.884'lük zaman turuyla Antonio Felix da Costa aldı.

Son dakikalara girilirken Andre Lotterer'den 1:15.760 geldi. Fakat son sözü 1:15.091'le Günther söyledi ve seansı ilk sırada tamamladı.

Da Costa 0.242 saniye geride ikinci olurken, Oliver Rowland 0.350 saniye geride üçüncü ve Sebastien Buemi 0.404 saniye geride dördüncü oldu.

Mitch Evans beşinci, Nyck de Vries altıncı, Alexander Sims yedinci ve Andre Lotterer sekizinci oldu.

Alex Lynn ve Felipe Massa ilk onu tamamlayan isimler oldular.

Berlin E-Prix antrenman sonucu

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'15.091  
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'15.333 0.242
3 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'15.441 0.350
4 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'15.495 0.404
5 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'15.591 0.500
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'15.679 0.588
7 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'15.733 0.642
8 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'15.760 0.669
9 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'15.792 0.701
10 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'15.826 0.735
11 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'15.841 0.750
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'15.893 0.802
13 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'15.914 0.823
14 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'15.955 0.864
15 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'15.970 0.879
16 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'16.021 0.930
17 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'16.058 0.967
18 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'16.082 0.991
19 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'16.132 1.041
20 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.242 1.151
21 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'16.271 1.180
22 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'16.382 1.291
23 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 1'16.480 1.389
24 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.547 1.456
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Berlin E-Prix: Rowland zafere ulaştı, Rast ilk podyumunu son turda aldı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix VI
Pilotlar Maximilian Gunther
Editör Matt Kew

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