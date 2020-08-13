Berlin E-Prix: Sezonun son antrenman turlarında Gunther lider

Berlin'deki son Formula E yarışı bugün yapılacak ve sürücüler 45 dakikalık antrenman turu kapsamında piste çıktılar.

Dünkü yarışta ilk turdaki olay nedeniyle finiş göremeyen Maximilian Gunther, başlangıçtan itibaren iyi bir performans sergiledi ve zirveye çıktı.

Sonrasında liderliği 1:15.884'lük zaman turuyla Antonio Felix da Costa aldı.

Son dakikalara girilirken Andre Lotterer'den 1:15.760 geldi. Fakat son sözü 1:15.091'le Günther söyledi ve seansı ilk sırada tamamladı.

Da Costa 0.242 saniye geride ikinci olurken, Oliver Rowland 0.350 saniye geride üçüncü ve Sebastien Buemi 0.404 saniye geride dördüncü oldu.

Mitch Evans beşinci, Nyck de Vries altıncı, Alexander Sims yedinci ve Andre Lotterer sekizinci oldu.

Alex Lynn ve Felipe Massa ilk onu tamamlayan isimler oldular.

Berlin E-Prix antrenman sonucu