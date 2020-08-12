Berlin E-Prix: Rowland zafere ulaştı, Rast ilk podyumunu son turda aldı!

Formula 1'de sezonunun final yarışları Berlin'deki yeni pist düzeninde yapılıyor ve bugün Berlin'de arka arkaya beşinci yarış yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oliver Rowland, yarış boyunca en hızlı isimdi ve baştan sona pozisyonunu korumayı başardı.

Son bölümde Virgin Racing sürücüsü Robin Frijns kendisine yaklaşmaya çalışsa da Rowland, daha hızlı olan taraftı ve baskıya rağmen yerini korumayı başardı ve galibiyete uzandı.

Rowland böylelikle Formula E kariyerinin ilk galibiyetini almış oldu.

Frijns, ikinci sırada finiş görerek son üç yarışta ikinci podyumunu almayı başardı.

Üçüncülük için heyecan verici bir mücadele vardı. Andre Lotterer, Rene Rast, Neel Jani ve Alex Lynn üçüncülük için savaştılar.

Podyumu Porsche sürücüsü Lotterer kazanacak gibiydi ancak son turda Rast, temas yaşayarak da olsa Lotterer'i geçmeyi başardı ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek, serideki beşinci yarışında ilk podyumunu yakaladı.

Lotterer ise dördüncü olarak değerli puanlar aldı.

Mahindra'dan Lynn beşinci olurken, yarışa üçüncü sıradan başlayan Jani, altıncı olarak Formula E kariyerinin ilk puanlarını aldı.

Mitch Evans yedinci, Edoardo Mortara sekizinci, Stoffel Vandoorne dokuzuncu ve Sebastien Buemi onuncu oldu.

Yarış sonucu: