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Formula E / Yarış raporu

Berlin E-Prix: Rowland zafere ulaştı, Rast ilk podyumunu son turda aldı!

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Berlin E-Prix: Rowland zafere ulaştı, Rast ilk podyumunu son turda aldı!
Ekleyen:
, Editör
12 Ağu 2020 18:10

Berlin'de gerçekleştirilen beşinci yarışta zafer Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland'ın oldu.

Formula 1'de sezonunun final yarışları Berlin'deki yeni pist düzeninde yapılıyor ve bugün Berlin'de arka arkaya beşinci yarış yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oliver Rowland, yarış boyunca en hızlı isimdi ve baştan sona pozisyonunu korumayı başardı.

Son bölümde Virgin Racing sürücüsü Robin Frijns kendisine yaklaşmaya çalışsa da Rowland, daha hızlı olan taraftı ve baskıya rağmen yerini korumayı başardı ve galibiyete uzandı.

Rowland böylelikle Formula E kariyerinin ilk galibiyetini almış oldu.

Frijns, ikinci sırada finiş görerek son üç yarışta ikinci podyumunu almayı başardı.

Üçüncülük için heyecan verici bir mücadele vardı. Andre Lotterer, Rene Rast, Neel Jani ve Alex Lynn üçüncülük için savaştılar.

Podyumu Porsche sürücüsü Lotterer kazanacak gibiydi ancak son turda Rast, temas yaşayarak da olsa Lotterer'i geçmeyi başardı ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek, serideki beşinci yarışında ilk podyumunu yakaladı.

Lotterer ise dördüncü olarak değerli puanlar aldı.

Mahindra'dan Lynn beşinci olurken, yarışa üçüncü sıradan başlayan Jani, altıncı olarak Formula E kariyerinin ilk puanlarını aldı.

Mitch Evans yedinci, Edoardo Mortara sekizinci, Stoffel Vandoorne dokuzuncu ve Sebastien Buemi onuncu oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 47'28.880  
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 47'30.783 1.903
3 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 47'36.370 7.490
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 47'36.743 7.863
5 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 47'40.321 11.441
6 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 47'41.802 12.922
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 47'42.986 14.106
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 47'46.014 17.134
9 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 47'47.829 18.949
10 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 47'48.611 19.731
11 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 47'52.211 23.331
12 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 47'53.687 24.807
13 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 47'56.655 27.775
14 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 47'57.603 28.723
15 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 48'00.012 31.132
16 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 48'00.404 31.524
17 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 48'03.020 34.140
18 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 48'03.866 34.986
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 48'13.257 44.377
20 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 48'15.471 46.591
21 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 48'43.999 1'15.119
22 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 48'04.771 32 Laps
  Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 46'30.053 1 Lap
  Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 44'09.647 3 Laps
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Berlin E-Prix: Heyecanlı pole pozisyonu mücadelesini Rowland kazandı

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Berlin E-Prix: Heyecanlı pole pozisyonu mücadelesini Rowland kazandı
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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