Berlin E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı!

Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde hava, dünle oldukça benzerdi.

Grup aşamalarında sürücüler birbirlerine çok yakındı ve Sebastien Buemi 1:06.779 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

Super Pole bölümüne kalan diğer sürücüler Antonio Felix da Costa, Robin Firjns, Nyck de Vries, Lucas dia Graassi ve Alex Lynn oldu.

Super Pole bölümünde dereceler daha da gelişti ve ilk yarışın galibi Da Costa, 1:06.442 yaparak en yakın rakibi Buemi'nin 0.417 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Alex Lynn, Mahindra ile Buemi'nin 0.060 saniye ardında üçüncü olurken, De Vries dördüncü ve Frijns beşinci oldu.

Altıncı sırada yer alan Di Grassi'yi, Oliver Rowland, Jean Eric Vergne, Sam Bird ve Edoardo Mortara takip etti.

İlk yarışın yıldızı Andre Lotterer ancak 12. olabilirken, Stoffel Vandoorne 13. ve Felipe Massa 18. oldu.

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