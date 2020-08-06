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Formula E / Son dakika

Berlin E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı!

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Berlin E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 13:29

Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Almanya yarışı öncesinde pole pozisyonu Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa'nın oldu.

Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde hava, dünle oldukça benzerdi.

Grup aşamalarında sürücüler birbirlerine çok yakındı ve Sebastien Buemi 1:06.779 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

Super Pole bölümüne kalan diğer sürücüler Antonio Felix da Costa, Robin Firjns, Nyck de Vries, Lucas dia Graassi ve Alex Lynn oldu.

Super Pole bölümünde dereceler daha da gelişti ve ilk yarışın galibi Da Costa, 1:06.442 yaparak en yakın rakibi Buemi'nin 0.417 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Alex Lynn, Mahindra ile Buemi'nin 0.060 saniye ardında üçüncü olurken, De Vries dördüncü ve Frijns beşinci oldu.

Altıncı sırada yer alan Di Grassi'yi, Oliver Rowland, Jean Eric Vergne, Sam Bird ve Edoardo Mortara takip etti.

İlk yarışın yıldızı Andre Lotterer ancak 12. olabilirken, Stoffel Vandoorne 13. ve Felipe Massa 18. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.442  
2 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'06.859 0.417
3 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'06.919 0.477
4 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'06.921 0.479
5 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'06.974 0.532
6 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'07.292 0.850
7 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'07.018 0.576
8 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'07.035 0.593
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'07.148 0.706
10 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'07.218 0.776
11 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'07.269 0.827
12 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'07.285 0.843
13 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'07.292 0.850
14 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'07.338 0.896
15 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'07.368 0.926
16 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.451 1.009
17 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'07.516 1.074
18 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'07.557 1.115
19 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'07.581 1.139
20 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'07.640 1.198
21 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'07.846 1.404
22 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.005 1.563
23 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'08.432 1.990
24 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'08.464 2.022
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Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Di Grassi, Lotterer'in önünde lider

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Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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