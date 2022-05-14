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Formula E / Berlin ePrix I Yarış raporu

Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı

Rokit Venturi pilotu Edoardo Mortara, pole pozisyondan başladığı yarışta zafere ulaşarak bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

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Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı
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2022 Formula E sezonunun 7 ve 8. yarışları bu hafta sonu Berlin'deki Templehof Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Gün içerisinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Edoardo Mortara'nın olmuştu. 

2022 Berlin E-Prix:

45 dakika + 1 turluk yarış başladı ve pole pozisyonunun sahibi Edoardo Mortara, iyi bir start alarak liderliğini korudu. Onun arkasında ise ikincilik mücadelesi yaşandı. Üçüncü cepten kalkan Antonio Felix da Costa, ikinci sırada yer alan Alexander Sims'i ilk virajda zorlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 

Sims, ilk virajda pozisyonunu korusa da gelecek turlarda sırasını kaybetti. İlk olarak da Costa, Sims'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Sonrasında ise Porsche pilotu Andre Lotterer Sims'i geçti ve 3. sıranın yeni sahibi oldu. Son olarak, Jean-Eric Vergne de Sims'i geçti. Böylelikle Sims, 5. sıraya gerilemiş oldu. 

Arka sıralarda ise Formula E standartlarına göre kısmen olaysız bir start yaşandı ve büyük bir kaza ya da havaya uçan karbon fiber parçaları görmedik.

İlk 10 dakikanın ardından yarış biraz daha oturmuş gibiydi. Mortara, da Costa, Lotterer, Jean-Eric Vergne, Sims ilk beşi yakın bir şekilde yarışa devam ediyorlardı. Tüm grid, ilk 15 dakikanın ardından oldukça yakındı ve atak modu alan pilot sayısı oldukça azdı. 

Altıncı sırada yer alan Pascal Wehrlein, atak modunu alarak zarı atmış oldu ve diğer pilotlar da buna reaksiyon göstermeye başladılar. 

Beşinci sırada yer alan Sims, bunu reaksiyon gösterdi ve atak modunu aldı. Sonrasında ilk 5'te yer alan diğer pilotlar da atak modlarını aldılar. Wehrlein, atak modunu erken aldığından ötürü diğer pilotların önüne geçmeyi başardı ancak bu, çok uzun sürmedi.

Wehrlein, atak modunun bitmesiyle birlikte birer birer geçildi ve 6. sıraya geriledi. Önde ise büyük bir değişim yoktu. İlk atak modları kullanımlarının ardından Mortara, Lotterer, da Costa, Vergne, Sims ilk 5'i yollarına devam ettiler. Mortara, bu noktada atak modunu almamıştı. 

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Bitime 20 dakika kala, yarış lideri Mortara ilk atak modunu aldı. Mortara, adak modunu almasının ardından Lotterer'in arkasında 2. sırada piste geri dönse de ekstra gücü de kullanarak hızlıca liderliği geri aldı. 

Bu esnada, diğer Venturi Racing aracı Lucas di Grassi, mekanik bir arıza nedeniyle yarış dışı kaldı. 

Ön tarafta ise Lotterer, Mortara'ya iyice yaklaşmıştı ve geçiş yapmakta zorlanıyordu. Lotterer, Mortara'yı geçmek için ikinci atak modunu biraz daha erken aldı. Sonrasında diğer pilotlar da buna reaksiyon gösterdiler.

Lotterer'in erken atak modu stratejisi işe yaramadı ve Mortara, ikinci atak modu kullanımlarının ardından ilk sırasını korudu. Lotterer ise hem Vergne'e hem de Vandoorne'a geçildi. 

Mükemmel bir yarış çıkaran Stoffel Vandoorne, ikinci atak modunu almadan önce 4. sıraya kadar yükselmişti ve sonrasında da akıllı atak modu stratejisiyle Lotterer'i geçmeyi başardı. 

Böylelikle Mortara, Vergne, Vandoorne, Lotterer sıralaması oluştu. Yarışın son dakikalarında Vergne, Mortara'yı yakın bir biçimde takip etti. 

Vergne, geç bir frenajla Mortara'yı geçmeyi dahi denedi fakat virajı kaçırdı ve bu geçiş denemesi başarısız oldu. Vergne'ün dışarı taşmasının ardından Mortara aradaki farkı açtı. Vandoorne ise Vergne'e yaklaştı. 

Mortara, pole pozisyonundan başladığı yarışı kontrol altında götürerek bu sezonki ikinci zaferine ulaştı. Vergne ise geçiş denemesinin ardından Vandoorne'u arkasında tutmayı başardı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Yarışa 8. sıradan başlayan Monako E-Prix galibi Vandoorne ise hatasız bir sürüşle kendini podyuma taşımayı başardı. Belçikalı pilot, son 2 yarıştaki güçlü performanslarıyla birlikte şampiyona liderliğine yükseldi. 

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lotterer, bir noktada galibiyet mücadelesi verse de son bölümlerde geriledi ve dördüncü sırada finiş gördü. Jaguar pilotu Mitch Evans 5. sırayı alırken, onu Wehrlein takip etti. Diğer Jaguar pilotu Sam Bird 7. oldu.

Da Costa, 8. sırayı alırken; Sims 9. oldu. Bu ikili, yarış temposu konusunda sıkıntı çektiler ve güçlü sıralama performanslarını yarışa taşıyamadılar. 

Diğer Mercedes pilot Nyck de Vries ise ilk 10'u tamamlayarak günün son puanını aldı. Oliver Rowland, Robin Frijns'ın önünde 11. sırada finiş gördü. 

Eski F2 pilotu Dan Ticktum 19, eski F1 pilotu Antonio Giovinazzi ise 20. sırayı aldı. 

Formula E sezonu, yarın gerçekleştirilecek Berlin E-Prix II ile devam edecek. Yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve Eurosport 2'den naklen yayınlanacak. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 40 46'16.175       25
2 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 40 46'17.957 1.782 1.782   18
3 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 40 46'18.162 1.987 0.205   15
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 40 46'18.754 2.579 0.592   12
5 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 40 46'19.364 3.189 0.610   10
6 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 40 46'21.580 5.405 2.216   8
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 40 46'21.858 5.683 0.278   6
8 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 40 46'22.575 6.400 0.717   4
9 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 40 46'22.744 6.569 0.169   2
10 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 40 46'22.777 6.602 0.033   1
11 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 40 46'24.316 8.141 1.539    
12 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 40 46'26.054 9.879 1.738    
13 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 40 46'29.489 13.314 3.435    
14 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 40 46'31.450 15.275 1.961    
15 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 40 46'38.246 22.071 6.796    
16 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 40 46'38.837 22.662 0.591    
17 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 40 46'40.295 24.120 1.458    
18 Germany Maximilian Gunther France DAMS 40 46'44.891 28.716 4.596    
19 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 40 46'46.568 30.393 1.677    
20 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 40 47'08.200 52.025 21.632    
  Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 38 44'48.567 2 Laps 2 Laps    
  New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 31 36'08.096 9 Laps 7 Laps    
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Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, celebrates on the podium

Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 

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