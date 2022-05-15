Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

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Formula E'de Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde yine keyifli bir sıralama turları mücadelesi vardı.

A Grubu'nda 11 kişi, sıralama turlarında çeyrek final bölümüne kalmak için keyifli bir mücadeleye girişti. Stoffel Vandoorne bu bölümü 1:07.115'lik turuyla lider tamamlarken, arkasındaki grup çok yakındı ve Robin Frijns ikinci, Lucas di Grassi üçüncü ve Nick Cassidy dördüncü oldu.

Bu üç isim sadece 0.043 saniye içerisinde dizildi ve tamamı çeyrek finale kaldı.

B Grubu'nda dereceler biraz daha hızlıydı. Edoardo Mortara, 1:07'nin altına indi ve 1:06.753 ile bu grubu lider tamamladı.

Nyck de Vries cumartesi gününe oranla daha iyi bir sıralama turları geçirip 0.3 saniye geride ikinci olurken, Antonio Felix da Costa üçüncü ve Andre Lotterer dördüncü oldu.

Jean Eric Vergne 0.5 saniye geride kalmasının ardından çeyrek finale kalma fırsatını kaybetti.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk çeyrek final mücadelesinde Lotterer, 1:06.504'lük turuyla Vandoorne'u 0.3 saniye farkla mağlup ederek yarı finale kaldı.

Robin Frijns ve Antonio Felix da Costa arasındaki mücadele daha da da yakındı. Frijns, 1:06.170 yaptı ve Da Costa'yı sadece 0.014 saniye farkla mağlup etti.

De Vries, 1:06.238 yapmasının ardından Di Grassi'yi 0.270 saniye ile geride bırakırken, Mortara da Cassidy'i 0.267 saniye farka geçti.

İlk yarı final mücadelesinde Frijns, Lotterer'i 0.149 saniye ile geride bıraktı ve adını finale yazdırdı. Mortara ise günün en hızlı zamanına imza attığı yarı final mücadelesinde De Vries'ı 0.388 saniye ile geçti.

Finalde Mortara 1:05.972 ile ilk sırayı elde etti ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Frijns yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde ederken De Vries üçüncü ve Lotterer dördüncü sırada yer aldı.

Da Costa beşinci, Di Grassi altıncı, Vandoorne yedinci ve Vergne sekizinci sırada yer aldı. İlk onu Mitch Evans ve Oliver Rowland tamamladı.

Porsche'de Pascal Wehrlein ancak 19. olabildi.

Sıralama turları sonucu: