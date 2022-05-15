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Formula E / Berlin ePrix II Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

2022 Berlin E-Prix'si öncesinde pole pozisyonu arka arkaya ikinci kez Venturi sürücüsü Edoardo Mortara'nın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
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Formula E'de Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde yine keyifli bir sıralama turları mücadelesi vardı.

A Grubu'nda 11 kişi, sıralama turlarında çeyrek final bölümüne kalmak için keyifli bir mücadeleye girişti. Stoffel Vandoorne bu bölümü 1:07.115'lik turuyla lider tamamlarken, arkasındaki grup çok yakındı ve Robin Frijns ikinci, Lucas di Grassi üçüncü ve Nick Cassidy dördüncü oldu.

Bu üç isim sadece 0.043 saniye içerisinde dizildi ve tamamı çeyrek finale kaldı.

B Grubu'nda dereceler biraz daha hızlıydı. Edoardo Mortara, 1:07'nin altına indi ve 1:06.753 ile bu grubu lider tamamladı.

Nyck de Vries cumartesi gününe oranla daha iyi bir sıralama turları geçirip 0.3 saniye geride ikinci olurken, Antonio Felix da Costa üçüncü ve Andre Lotterer dördüncü oldu.

Jean Eric Vergne 0.5 saniye geride kalmasının ardından çeyrek finale kalma fırsatını kaybetti.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk çeyrek final mücadelesinde Lotterer, 1:06.504'lük turuyla Vandoorne'u 0.3 saniye farkla mağlup ederek yarı finale kaldı. 

Robin Frijns ve Antonio Felix da Costa arasındaki mücadele daha da da yakındı. Frijns, 1:06.170 yaptı ve Da Costa'yı sadece 0.014 saniye farkla mağlup etti.

De Vries, 1:06.238 yapmasının ardından Di Grassi'yi 0.270 saniye ile geride bırakırken, Mortara da Cassidy'i 0.267 saniye farka geçti.

İlk yarı final mücadelesinde Frijns, Lotterer'i 0.149 saniye ile geride bıraktı ve adını finale yazdırdı. Mortara ise günün en hızlı zamanına imza attığı yarı final mücadelesinde De Vries'ı 0.388 saniye ile geçti.

Finalde Mortara 1:05.972 ile ilk sırayı elde etti ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Frijns yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde ederken De Vries üçüncü ve Lotterer dördüncü sırada yer aldı.

Da Costa beşinci, Di Grassi altıncı, Vandoorne yedinci ve Vergne sekizinci sırada yer aldı. İlk onu Mitch Evans ve Oliver Rowland tamamladı.

Porsche'de Pascal Wehrlein ancak 19. olabildi.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Takım
1 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi
2 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing
3 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes
4 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team
5 13 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah
6 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi
7 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes
8 25 France Jean-Eric Vergne France Techeetah
9 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing
10 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing
11 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing
12 22 Germany Maximilian Gunther France DAMS
13 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team
14 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing
15 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport
16 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing
17 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing
18 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS
19 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team
20 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team
21 28 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport
22 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing
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