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Formula E / Antrenman raporu

Berlin E-Prix: İlk antrenman seansında Gunther 0.009 saniye farkla lider

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Berlin E-Prix: İlk antrenman seansında Gunther 0.009 saniye farkla lider
Ekleyen:
, Editör
12 Ağu 2020 10:02

Maximilian Gunther, Berlin'de gerçekleştirilecek beşinci yarış öncesinde ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Berlin'de pist düzeni üçüncü kez değiştirildi ve sürücüler ilk antrenman seansında piste çıkarak yeni piste uyum sağlamaya çalıştılar.

Jaguar'da James Calado'nun WEC Spa yarışı için Belçika'ya gitmesinden ötürü Tom Blomqvist direksiyona geçti.

45 dakikalık seansta dereceler önceki yarışlarda olduğu gibi yine her geçen dakika gelişti.

Son 10 dakikaya girilirken Jean Eric Vergne 1:16.716 ile liderdi ancak son beş dakikaya girilirken Oliver Rowland 1:16.457 yaparak liderliğe oturdu.

Fakat liderliği fazla uzun sürmedi çünkü BMW sürücüsü Maximilian Gunther 1:16.251 yaparak liderliği aldı.

Sonrasında kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Oliver Rowland 0.009 saniye geride ikinci olurken, Rene Rast güçlü bir başlangıç yaptı ve 0.064 saniye geride üçüncü oldu.

Robin Frijns dördüncü olurken, Antonio Felix da Costa beşinci, Lucas di Grassi altıncı ve Sam Bird yedinci oldu.

İlk onu Sebastien Buemi, Mitch Evans ve Edoardo Mortara tamamladı.

Son yarışın galibi Vergne 14. sırada yer alırken, Felipe Massa ancak 18. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 23 1'16.251  
2 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 25 1'16.260 0.009
3 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 20 1'16.315 0.064
4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 21 1'16.340 0.089
5 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 24 1'16.341 0.090
6 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 22 1'16.364 0.113
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 20 1'16.378 0.127
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 22 1'16.386 0.135
9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 23 1'16.400 0.149
10 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 25 1'16.467 0.216
11 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 27 1'16.530 0.279
12 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 24 1'16.658 0.407
13 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 26 1'16.705 0.454
14 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 22 1'16.716 0.465
15 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 19 1'16.805 0.554
16 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 24 1'16.817 0.566
17 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 25 1'16.839 0.588
18 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 25 1'16.908 0.657
19 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 21 1'17.048 0.797
20 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 24 1'17.080 0.829
21 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 26 1'17.115 0.864
22 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 23 1'17.149 0.898
23 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 24 1'17.191 0.940
24 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 24 1'17.394 1.143
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Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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