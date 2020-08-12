Berlin E-Prix: İlk antrenman seansında Gunther 0.009 saniye farkla lider

Berlin'de pist düzeni üçüncü kez değiştirildi ve sürücüler ilk antrenman seansında piste çıkarak yeni piste uyum sağlamaya çalıştılar.

Jaguar'da James Calado'nun WEC Spa yarışı için Belçika'ya gitmesinden ötürü Tom Blomqvist direksiyona geçti.

45 dakikalık seansta dereceler önceki yarışlarda olduğu gibi yine her geçen dakika gelişti.

Son 10 dakikaya girilirken Jean Eric Vergne 1:16.716 ile liderdi ancak son beş dakikaya girilirken Oliver Rowland 1:16.457 yaparak liderliğe oturdu.

Fakat liderliği fazla uzun sürmedi çünkü BMW sürücüsü Maximilian Gunther 1:16.251 yaparak liderliği aldı.

Sonrasında kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Oliver Rowland 0.009 saniye geride ikinci olurken, Rene Rast güçlü bir başlangıç yaptı ve 0.064 saniye geride üçüncü oldu.

Robin Frijns dördüncü olurken, Antonio Felix da Costa beşinci, Lucas di Grassi altıncı ve Sam Bird yedinci oldu.

İlk onu Sebastien Buemi, Mitch Evans ve Edoardo Mortara tamamladı.

Son yarışın galibi Vergne 14. sırada yer alırken, Felipe Massa ancak 18. olabildi.

Seans sonucu: