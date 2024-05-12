Berlin E-Prix: İkinci yarış için pole pozisyonu Dennis'in oldu, Cassidy ikinci!
Andretti sürücüsü Jake Dennis, Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışına ilk cepten başlayacak.
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde sürücüler bu sabah sıralama turları kapsamında piste çıktılar.
A Grubu'nda en hızlı isim olan Nick Cassidy, Jaguar'ıyla çeyrek finale kalırken, Maximilian Günther, Mitch Evans ve Edoardo Mortara da kendisiyle beraber bir sonraki tura geçti.
B Grubu'nda Andretti sürücüsü Jake Dennis en hızlı isim olurken, yakın seansta ilk beş isim sadece 0.092 saniye içerisinde dizildi.
Dennis'i 0.040 saniye geriden Norman Nato takip ederken, Stoffel Vandoorne ve Pascal Wehrlein çeyrek finale kalan diğer sürücüler oldular.
Jean Eric Vergne ise bir sonraki tura kalmayı sadece 0.009 saniye ile kaçırdı.
İlk çeyrek final mücadelesinde Evans, Günther'i sadece 0.1 saniye ile mağlup ederken, ilk yarışın galibi Cassidy de Mahindra sürücüsü Mortara'yı geride bıraktı.
Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6
Photo by: Dom Romney / Motorsport Images
Nato, Vandoorne'u sadece 0.032 saniye farkla geçerken, Dennis de Wehrlein'ı 0.1 saniye ile geçti.
Yarı final ilk karşılaşmasında Cassidy, takım arkadaşı Evans'ı 0.151 saniye ile mağlup edip finale kalırken, Dennis de yakın mücadelede Nato'yu sadece 0.022 saniye ile geçti.
Finalde Dennis 1:01.819 yapıp pole pozisyonunu alırken, Cassidy 0.231 saniye geride ikinci oldu.
Dennis böylelikle pole pozisyonunu eline geçirdi ve bugünkü yarışa Cassidy’nin önünde ilk cepten başlayacak.
Üçüncü olan Nato'yu Evans, Vandoorne, Günther, Wehrlein ve Mortara takip ediyor. İlk onu ise Vergne ve Antonio Felix da Costa takip ediyor.
Formula E Berlin E-Prix yarış gridi:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Zaman
|km/s
|1
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|
1'01.819
|137.142
|2
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|
+0.231
1'02.050
|136.631
|3
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|
+0.291
1'02.110
|136.499
|4
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|
+0.399
1'02.218
|136.262
|5
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|
+0.239
1'02.058
|136.614
|6
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|
+0.346
1'02.165
|136.378
|7
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|
+0.398
1'02.217
|136.265
|8
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|
+0.429
1'02.248
|136.197
|9
|J. Vergne DS Penske
|25
|
+0.791
1'02.610
|135.409
|10
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|
+0.898
1'02.717
|135.178
|11
|J. Eriksson Virgin Racing
|4
|
+0.851
1'02.670
|135.280
|12
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|
+0.910
1'02.729
|135.152
|13
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|
+0.874
1'02.693
|135.230
|14
|J. Hughes McLaren
|5
|
+0.935
1'02.754
|135.098
|15
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|
+0.942
1'02.761
|135.083
|16
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|
+0.938
1'02.757
|135.092
|17
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|
+1.008
1'02.827
|134.941
|18
|
T. Barnard McLaren
|8
|
+1.097
1'02.916
|134.751
|19
|
P. Aron Virgin Racing
|16
|
+1.099
1'02.918
|134.746
|20
|J. King Mahindra Racing
|21
|
+1.215
1'03.034
|134.498
|21
|K. vanderLinde Audi Sport Team Abt
|51
|
+1.150
1'02.969
|134.637
|22
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|
+0.970
1'02.789
|135.023
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