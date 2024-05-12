Berlin E-Prix: İkinci yarış için pole pozisyonu Dennis'in oldu, Cassidy ikinci!

Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde sürücüler bu sabah sıralama turları kapsamında piste çıktılar.

A Grubu'nda en hızlı isim olan Nick Cassidy, Jaguar'ıyla çeyrek finale kalırken, Maximilian Günther, Mitch Evans ve Edoardo Mortara da kendisiyle beraber bir sonraki tura geçti.

B Grubu'nda Andretti sürücüsü Jake Dennis en hızlı isim olurken, yakın seansta ilk beş isim sadece 0.092 saniye içerisinde dizildi.

Dennis'i 0.040 saniye geriden Norman Nato takip ederken, Stoffel Vandoorne ve Pascal Wehrlein çeyrek finale kalan diğer sürücüler oldular.

Jean Eric Vergne ise bir sonraki tura kalmayı sadece 0.009 saniye ile kaçırdı.

İlk çeyrek final mücadelesinde Evans, Günther'i sadece 0.1 saniye ile mağlup ederken, ilk yarışın galibi Cassidy de Mahindra sürücüsü Mortara'yı geride bıraktı.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Nato, Vandoorne'u sadece 0.032 saniye farkla geçerken, Dennis de Wehrlein'ı 0.1 saniye ile geçti.

Yarı final ilk karşılaşmasında Cassidy, takım arkadaşı Evans'ı 0.151 saniye ile mağlup edip finale kalırken, Dennis de yakın mücadelede Nato'yu sadece 0.022 saniye ile geçti.

Finalde Dennis 1:01.819 yapıp pole pozisyonunu alırken, Cassidy 0.231 saniye geride ikinci oldu.

Dennis böylelikle pole pozisyonunu eline geçirdi ve bugünkü yarışa Cassidy’nin önünde ilk cepten başlayacak.

Üçüncü olan Nato'yu Evans, Vandoorne, Günther, Wehrlein ve Mortara takip ediyor. İlk onu ise Vergne ve Antonio Felix da Costa takip ediyor.

Formula E Berlin E-Prix yarış gridi: