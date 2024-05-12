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Formula E Berlin ePrix II
Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix: İkinci yarış için pole pozisyonu Dennis'in oldu, Cassidy ikinci!

Andretti sürücüsü Jake Dennis, Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışına ilk cepten başlayacak.

Ezel Tan
Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde sürücüler bu sabah sıralama turları kapsamında piste çıktılar.

 A Grubu'nda en hızlı isim olan Nick Cassidy, Jaguar'ıyla çeyrek finale kalırken, Maximilian Günther, Mitch Evans ve Edoardo Mortara da kendisiyle beraber bir sonraki tura geçti.

 B Grubu'nda Andretti sürücüsü Jake Dennis en hızlı isim olurken, yakın seansta ilk beş isim sadece 0.092 saniye içerisinde dizildi.

 Dennis'i 0.040 saniye geriden Norman Nato takip ederken, Stoffel Vandoorne ve Pascal Wehrlein çeyrek finale kalan diğer sürücüler oldular.

Jean Eric Vergne ise bir sonraki tura kalmayı sadece 0.009 saniye ile kaçırdı.

 İlk çeyrek final mücadelesinde Evans, Günther'i sadece 0.1 saniye ile mağlup ederken, ilk yarışın galibi Cassidy de Mahindra sürücüsü Mortara'yı geride bıraktı.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Nato, Vandoorne'u sadece 0.032 saniye farkla geçerken, Dennis de Wehrlein'ı 0.1 saniye ile geçti.

 Yarı final ilk karşılaşmasında Cassidy, takım arkadaşı Evans'ı 0.151 saniye ile mağlup edip finale kalırken, Dennis de yakın mücadelede Nato'yu sadece 0.022 saniye ile geçti.

Finalde Dennis 1:01.819 yapıp pole pozisyonunu alırken, Cassidy 0.231 saniye geride ikinci oldu.

Dennis böylelikle pole pozisyonunu eline geçirdi ve bugünkü yarışa Cassidy’nin önünde ilk cepten başlayacak.

Üçüncü olan Nato'yu Evans, Vandoorne, Günther, Wehrlein ve Mortara takip ediyor. İlk onu ise Vergne ve Antonio Felix da Costa takip ediyor.

Formula E Berlin E-Prix yarış gridi:

   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Zaman km/s
1 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1

1'01.819

 137.142
2 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37

+0.231

1'02.050

 136.631
3 France N. Nato Andretti Formula E 17

+0.291

1'02.110

 136.499
4 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9

+0.399

1'02.218

 136.262
5 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2

+0.239

1'02.058

 136.614
6 Germany M. Gunther Maserati Racing 7

+0.346

1'02.165

 136.378
7 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94

+0.398

1'02.217

 136.265
8 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48

+0.429

1'02.248

 136.197
9 France J. Vergne DS Penske 25

+0.791

1'02.610

 135.409
10 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13

+0.898

1'02.717

 135.178
11 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 4

+0.851

1'02.670

 135.280
12 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11

+0.910

1'02.729

 135.152
13 India J. Daruvala Maserati Racing 18

+0.874

1'02.693

 135.230
14 United Kingdom J. Hughes McLaren 5

+0.935

1'02.754

 135.098
15 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3

+0.942

1'02.761

 135.083
16 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22

+0.938

1'02.757

 135.092
17 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23

+1.008

1'02.827

 134.941
18
T. Barnard McLaren
 8

+1.097

1'02.916

 134.751
19
P. Aron Virgin Racing
 16

+1.099

1'02.918

 134.746
20 United Kingdom J. King Mahindra Racing 21

+1.215

1'03.034

 134.498
21 South Africa K. vanderLinde Audi Sport Team Abt 51

+1.150

1'02.969

 134.637
22 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33

+0.970

1'02.789

 135.023
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Önceki haber Vergne, Berlin'in "her sürücünün nefret ettiği korkunç" tarzını eleştirdi

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