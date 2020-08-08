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Formula E / Berlin ePrix III / Antrenman raporu

Berlin E-Prix: İkinci antrenman seansının en hızlısı D'Ambrosio

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Berlin E-Prix: İkinci antrenman seansının en hızlısı D'Ambrosio
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 10:53

Mahindra Racing sürücüsü Jerome D'Ambrosio, Berlin'deki ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Berlin'de gerçekleştirilen ikinci Formula E antrenman turları, sabaha kıyasla daha sıcak şartlarda yapıldı ve 30 dakika sürdü.

Sürücüler hemen 1:08'in altında dönmeye başladılar ve yeni pist düzenine alışmaya devam ettiler.

Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, yakın geçen seansta 1:07.280'le uzun süre zirvede yer aldı.

Son bölümde Mitch Evans, Jaguar'la 1:07.190'a inmeyi başardı.

Ancak son dakikalarda önce Maximilian Günther, sonra da Jerome D'Ambrosio liderliğe oturdu.

D'Ambrosio 1:06.723'lük derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Mahindra sürücüsü antrenman turlarını ilk sırada tamamlamış oldu.

Günther 0.109 saniye geride ikinci ve Jean Eric Vergne 0.143 saniye geride üçüncü oldu.

Sebastian Buemi dördüncü, Nyck de Vries beşinci, Da Costa altıncı, Sergio Sette Camara yedinci ve Lucas di Grassi sekizinci oldu.

İlk onu Alexander Sims ile Stoffel Vandoorne tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 15 1'06.723  
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 14 1'06.832 0.109
3 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 13 1'06.866 0.143
4 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 17 1'06.879 0.156
5 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 19 1'06.900 0.177
6 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 16 1'06.943 0.220
7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 13 1'06.949 0.226
8 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 14 1'06.987 0.264
9 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 14 1'07.019 0.296
10 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 19 1'07.034 0.311
11 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 19 1'07.069 0.346
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 19 1'07.098 0.375
13 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 15 1'07.119 0.396
14 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 13 1'07.128 0.405
15 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 16 1'07.134 0.411
16 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 18 1'07.195 0.472
17 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 19 1'07.210 0.487
18 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 15 1'07.219 0.496
19 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 13 1'07.313 0.590
20 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 17 1'07.324 0.601
21 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 17 1'07.388 0.665
22 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 16 1'07.403 0.680
23 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'07.590 0.867
24 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 15 1'08.001 1.278
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Berlin E-Prix: 1. antrenman seansının en hızlısı Da Costa

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Berlin E-Prix: 1. antrenman seansının en hızlısı Da Costa
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix III
Editör Kemal Şengül

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