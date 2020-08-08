Berlin E-Prix: İkinci antrenman seansının en hızlısı D'Ambrosio

Berlin'de gerçekleştirilen ikinci Formula E antrenman turları, sabaha kıyasla daha sıcak şartlarda yapıldı ve 30 dakika sürdü.

Sürücüler hemen 1:08'in altında dönmeye başladılar ve yeni pist düzenine alışmaya devam ettiler.

Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, yakın geçen seansta 1:07.280'le uzun süre zirvede yer aldı.

Son bölümde Mitch Evans, Jaguar'la 1:07.190'a inmeyi başardı.

Ancak son dakikalarda önce Maximilian Günther, sonra da Jerome D'Ambrosio liderliğe oturdu.

D'Ambrosio 1:06.723'lük derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Mahindra sürücüsü antrenman turlarını ilk sırada tamamlamış oldu.

Günther 0.109 saniye geride ikinci ve Jean Eric Vergne 0.143 saniye geride üçüncü oldu.

Sebastian Buemi dördüncü, Nyck de Vries beşinci, Da Costa altıncı, Sergio Sette Camara yedinci ve Lucas di Grassi sekizinci oldu.

İlk onu Alexander Sims ile Stoffel Vandoorne tamamladı.

İkinci antrenman sonucu: