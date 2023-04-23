Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak.

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri dönmüştü. Brezilya'daki yarışın ardından ise sıra Formula E takviminin en ikonik pistlerinden birine geldi: Berlin'de yer alan Tempelhof Airport Pisti.

Artık kullanılmayan bir havalimanı olan bu pist, daha önce sezon finallerine ev sahipliği yaptı ve FE tarihinin ikonik anlarından bazıları bu pistte gerçekleşti.

Dün hafta sonunun 1. yarışı gerçekleştirilmişti, bugün ise 2. yarış koşuldu.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarına ABT CUPRA damga vurmuştu. Gridde Robin Frijns birinci, Nico Müller, Sebastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Mitch Evans ilk 5'i vardı.

Sıralama turlarının aksine pist kuruydu ve pilotlar kuru zeminde sürüş yaptılar.

Yarış raporu

Start öncesinde ise görmek istemediğimiz bir olay yaşandı ve yarışın orijinal startı ertelenmek zorunda kaldı çünkü tam 5 kırmızı ışık yanmak üzereyken, aktivist olduğu düşünülen birkaç kişi piste dalarak araçların önüne oturdular.

Görevliler hemen piste giren isimleri pistten dışarı aldılar ve piste giren protestoculardan biri asfalta "bir madde koyduğundan" start birkaç dakika kadar gecikmek zorunda kaldı.

Birkaç dakikalık gecikmenin ardından yarış başladı ve startta herhangi bir pozisyon değişimi yaşanmadı. İlk tur Formula E standartlarına göre gerçekten sakin geçti. İlk 11'de herhangi bir pozisyon değişimi yaşanmadı. Frijns, Müller, Buemi, Vergne, Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Jake Dennis ilk 7'si ile tamamladık.

Start anı:

4. tura geldiğimizde, ilk iki sırada yer alan ABT CUPRA pilotları aynı anda atak modlarını aldılar. Böylelikle Buemi liderliğe çıkmış oldu. Beşinci turda ise Buemi atak modunu aldı ve Vergne'in liderliğe yükseldiğini gördük. Altıncı turda ise Vergne de atak modunu aldı ve böylelikle ilk 4'teki herkes 1. atak modunu almış oldu.

Bu noktada pilotlar hiç vakit kaybetmeden ikinci atak modlarını da almaya başladılar.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk 10'daki herkes atak modlarını aldığında sıralama oldukça değişmişti: Bird, Buemi, Mortara ön kanatlarını kırarak son sıralara gerilediler, Robin Frijns tempo kaybı yaşadı ve ilk 10'dan düştü, Porsche'ler ise ilk iki sıradaydı.

20. tura geldiğimizde, yarışı yarıladığımızda, ilk 6 şu şekildeydi: Wehrlein, da Costa, Vergne, Evans, Dennis, Nick Cassidy.

Bu noktada kimse lider olmak istemiyordu çünkü rakiplerinize hava koridoru sağlayarak onların daha çok enerji korumasını sağlıyordunuz. Dolayısıyla ana düzlüğe çıkılırken lider sürekli yavaşlıyor ya da bilerek geçiliyordu. Cassidy ise 24. turda liderliği aldı ve diğerlerinin aksine liderliği bırakmadı, enerjisini de nispeten iyi bir şekilde korudu.

Son 5 tura girdiğimizde ise artık herkes sakladığı enerjiyi kullanmaya başladı. Bu noktada Cassidy hâlâ liderdi, onun arkasında ise Dennis, Vergne, Evans, da Costa ilk 5'i tamamlıyordu.

Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Son turda Dennis liderlik için geçiş yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve Berlin'de ikinci yarışta zafer Cassidy'e gitti.

Kimsenin yarışı lider götürmek istemediği bir noktada liderliği alan Cassidy, hava koridoru olmamasına rağmen enerjisini çok iyi yönetti ve bu sezonki ilk zaferine ulaştı.

Damalı bayrağı ikinci sırada gören Jake Dennis, puansız tamamladığı son 4 yarışın ardından podyuma döndü.

Çifte şampiyon Jean-Eric Vergne ise üçüncü olarak podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Dün gerçekleştirilen 1. yarışın galibi Mitch Evans dördüncü sırada finiş görürken, da Costa ilk 5'i tamamladı.

Yarışa 21. sıradan başlayan Maserati pilotu Maximilian Günther, inanılmaz bir sürüşle yarışı 6. sırada tamamladı. Şampiyona lideri Pascal Wehrlein yarışı yedinci sırada tamamlayarak hanesine 6 puan yazdırsa da bu yarıştan kesinlikle daha fazlasını çıkarabilecek tempoya sahipti.

Son şampiyon Stoffel Vandoorne 8. olurken; Nico Müller ile Dan Ticktum ilk 10'u tamamladılar.

Sebastien Buemi, Sam Bird ve Edoardo Mortara ise yarış içerisinde pistteki parçalardan dolayı araçlarına hasar aldıklarından yarışı sonlarda tamamladılar.

Yarış sonucu: