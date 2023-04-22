Berlin E-Prix I: Aksiyon ve kaza dolu yarışı Evans kazandı, Jaguar 1-2!

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak.

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri dönmüştü. Brezilya'daki yarışın ardından ise sıra Formula E takviminin en ikonik pistlerinden birine geldi: Berlin'de yer alan Tempelhof Airport Pisti.

Artık kullanılmayan bir havalimanı olan bu pist, daha önce sezon finallerine ev sahipliği yaptı ve FE tarihinin ikonik anlarından bazıları bu pistte gerçekleşti.

Berlin'deki bu pist, her zaman 2 yarışa ev sahipliği yapıyor: İlk yarış orijinal düzende, ikinci yarış ise orijinal düzenin tersinde koşuluyor.

Bugün hafta sonunun 1. yarışı orijinal düzende gerçekleştirildi.

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Gride baktığımızda ilk sırada Sebastien Buemi yer alıyordu. Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında kariyerinin 16. pole pozisyonunu alarak bu alanda rekoru kıran Buemi, yarışa ilk sıradan başladı.

Sam Bird ikinciydi, Stoffel Vandoorne ise üçüncüydü. Dan Ticktum ile Jake Dennis ise ilk 5'i tamamlıyorlardı.

Yarış raporu

Yarışın startında Dan Ticktum dördüncü sıradan resmen bir roket gibi kalktı. Gridin temiz tarafında olmasının avantajını da kullanan Ticktum, harika bir startla ilk virajı lider döndü!

Ticktum'ın muazzam startı:

Böylelikle 40 turluk yarışın ilk turunun sonunda Ticktum, Buemi, Bird, Vandoorne ilk 4'ü oluştu. Sonraki turlarda ilk 10'da neredeyse herkes atak modu aldı ve strateji konusunda büyük farklılıklar gördük.

Bird, 9. turda stratejisinin de avantajıyla Ticktum'u geçerek ilk sıraya yükselmişti ki sonraki tur hata yaptı ve liderliği kaybetti. Vandoorne ilk sıraya çıkmış oldu.

Bu noktada Sergio Sette Camara ile Rene Rast kaza yaptılar. Henüz atak modunu almamış olan Edoardo Mortara ile Vandoorne liderlik için savaşıyordu. Mortara bu savaşı kazanarak liderliğe yükseldi.

Sonrasında da atak modunu almaya girdi, Vandoorne da onu takip etti. Tam bu esnada Camara-Rast kazası nedeniyle güvenlik aracı çıktı.

Güvenlik aracı arkasında Dennis, Mortara, Buemi, Ticktum, Vandoorne ilk 5'i vardı ve 15. turda yarış yeniden başladı.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Güvenlik aracının ardından Evans'ın yükselişini izledik. İlk turlarda 6. sıraya kadar çıkan Evans, güvenlik aracı içeri girince vites artırdı ve temiz geçişlerle ilk sıraya yükseldi. Fakat Evans'ın hâlâ alması gereken 2 atak modu bulunuyordu.

Evans ilk atak modunu alınca 4. sıraya kadar geriledi ve Buemi liderliğe yükseldi. Ön tarafta liderlik neredeyse her tur el değiştiriyordu, gerçekten inanılmaz bir mücadele söz konusuydu.

Bir tur Dennis, bir tur Evans, bir tur Buemi, diğer tur ise başkası liderdi. Gerçekten inanılmaz bir mücadele söz konusuydu. Her virajda birkaç araç birbiriyle mücadele ediyordu ve durum böyle olunca kaza kaçınılmaz oldu.

İlk olarak Andre Lotterer, Jean-Eric Vergne'e çarptı ve ona spin attırdı. Lotterer bu temastan dolayı 5 saniye ceza aldı.

Sonrasında ise daha büyük bir kaza gördük: Ticktum, virajda yanındaki Vandoorne'u görmedi ve onu duvara sıkıştırdı. İki sürücü de temas yaşayarak yarışa veda ettiler. Bu iki isimin parçalanmış araçları piste geri uçarken Jake Hughes ve Norman Nato'ya da çarptılar.

Böylelikle 4 araçlı bir kaza izledik. Hughes, Vandoorne ve Ticktum yarışa veda ettiler. Nato ise devam edebildi.

Vandoorne-Ticktum kazası:

Güvenlik aracının içeri girmesiyle yarış 23. turda yeniden başladı. Evans bu noktada liderdi ama 2. atak modunu alarak 4. sıraya geriledi. Sonraki turlarda ise Evans, atak modunu da kullanarak liderliğe yeniden çıktı.

Bird de takım arkadaşını takip etti ve ikinci sıraya çıktı.

Böylelikle son 12 tura giderken Evans, Bird, Buemi, Dennis, Günther ilk 5'i oluşmuştu ama Buemi bunu bozdu ve hızlı ataklarla liderliğe çıktı.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Da Costa'ya geçilerek gerileyen Dennis ise son virajda frenlerini kaybederek pistten uçtu ve uçarken de Da Costa'nın ön kanadına da çarptı. Böylelikle hem de Da Costa hem de Dennis yarışa veda ettiler.

Yarışın son turlarında liderlik mücadelesi yine nefes kesti. Son 3 tura girilirken Buemi, Bird, Evans sıralaması devam ediyordu. Evans, önce takım arkadaşını geçmek için takımdan izin istedi ve izin gelince takım arkadaşını geçerek ikinci sıraya çıktı.

Sonrasında da Buemi'yi geçerek liderliği aldı ve 8 farklı ismin bir noktada lider götürdüğü bu yarışı ilk sırada tamamladı. Böylelikle Sau Paulo'nun ardından Berlin'de de zafer Evans'a gitmiş oldu.

Onun arkasında Bird, Buemi'yi son turda geçti ve ikinci sırayı aldı. Böylelikle Jaguar ilk kez 1-2 yapmış oldu.

Üçüncü sıra için ise Buemi ve Günther'in mücadelesi oldu. Bird'ün Buemi'yi son turda geçmesinin ardından Günther de Buemi'ye atak yaptı ve son virajdaki geçişiyle kendi evinde 3. sırayı aldı!

Buemi böylelikle yarışı dördüncü sırada tamamlamış oldu. Buemi'nin takım arkadaşı Nick Cassidy ise beşinciydi.

Günün en karlı isimlerinden biri kesinlikle şampiyona lideri Pascal Wehrlein idi. Yarış 15. sıradan başlayan Wehrlein, şampiyonadaki çoğu rakibinin yarış dışı kaldığı bu yarışı 6. sırada tamamladı.

Lotterer tarafından spin attırılan Vergne, spin atmasının ardından pes etmedi ve yarışı 7. sırada tamamlamayı başardı. Lotterer ise spin attırdığı Vergne'in hemen arkasında 8. sıradaydı.

Edoardo Mortara bir noktada lider götürdüğü yarışı 9. sırada tamamlarken, günün son puanı Oliver Rowland'a gitti.

Vandoorne, Ticktum, da Costa, Hughes gibi isimler ise kazalardan dolayı yarışı tamamlayamadılar.

Yarış sonucu: