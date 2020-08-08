Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışın galibi Gunther!

Jean Eric Vergne'in pole pozisyonundan başladığı üçüncü Berlin yarışında, Maximilian Gunther ve Vergne arasında çok iyi bir savaş vardı.

İkili, son turlara kadar liderlik için çekiştiler ve Gunther, bitime kısa bir süre kala Fransız pilotu güzel bir atakla geçmeyi başardı.

Vergne, son bölümde tempo kaybettiği için Gunther'in farkı açmasına engel olamadığı gibi, arkasından gelen Robin Frijns'a da geçildi.

Frijns, Vergne'i geçmesinin ardından son turda BMW sürücüsü Gunther'in peşine takıldı ancak ikili damalı bayrağı yan yana görse de Gunther galibiyete ulaşan isim oldu.

BMW sürücüsü böylelikle bu yılki ikinci zaferini aldı ve Antonio Felix da Costa'nın galibiyet serisini sona erdirdi.

Frijns, iyi bir son bölüm geçirdi ve ikinci olarak bu yılki ilk podyumunu yakaladı.

Vergne, son bölümde Da Costa ve Andre Lotterer'in baskısı altına girse de, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki ikinci podyumunu yakaladı.

Da Costa dördüncü olurken, Lotterer beşinci sırada yer aldı.

Oliver Rowland, son bölümde temposu düşen isimlerden biriydi ve altıncı oldu.

Yine tempo kaybeden Jerome D'Ambrosio yedinci , Felipe Massa ile yaşadığı temasın ardından geriye düşen Lucas di Grassi sekizinci ve Mitch Evans dokuzuncu oldu.

İlk onu Alexander Sims tamamladı.

Dördüncü Berlin yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: