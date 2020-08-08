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Formula E / Berlin ePrix III / Yarış raporu

Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışın galibi Gunther!

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Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışın galibi Gunther!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 18:16

BMW sürücüsü Maximilian Gunther, Berlin'de gerçekleştirilen üçüncü yarışta galibiyete ulaşan isim oldu.

Jean Eric Vergne'in pole pozisyonundan başladığı üçüncü Berlin yarışında, Maximilian Gunther ve Vergne arasında çok iyi bir savaş vardı.

İkili, son turlara kadar liderlik için çekiştiler ve Gunther, bitime kısa bir süre kala Fransız pilotu güzel bir atakla geçmeyi başardı.

Vergne, son bölümde tempo kaybettiği için Gunther'in farkı açmasına engel olamadığı gibi, arkasından gelen Robin Frijns'a da geçildi.

Frijns, Vergne'i geçmesinin ardından son turda BMW sürücüsü Gunther'in peşine takıldı ancak ikili damalı bayrağı yan yana görse de Gunther galibiyete ulaşan isim oldu.

BMW sürücüsü böylelikle bu yılki ikinci zaferini aldı ve Antonio Felix da Costa'nın galibiyet serisini sona erdirdi.

Frijns, iyi bir son bölüm geçirdi ve ikinci olarak bu yılki ilk podyumunu yakaladı.

Vergne, son bölümde Da Costa ve Andre Lotterer'in baskısı altına girse de, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki ikinci podyumunu yakaladı.

Da Costa dördüncü olurken, Lotterer beşinci sırada yer aldı.

Oliver Rowland, son bölümde temposu düşen isimlerden biriydi ve altıncı oldu.

Yine tempo kaybeden Jerome D'Ambrosio yedinci , Felipe Massa ile yaşadığı temasın ardından geriye düşen Lucas di Grassi sekizinci ve Mitch Evans dokuzuncu oldu.

İlk onu Alexander Sims tamamladı.

Dördüncü Berlin yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 35 46'15.512  
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 35 46'15.640 0.128
3 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 35 46'18.081 2.569
4 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 35 46'18.255 2.743
5 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 35 46'18.648 3.136
6 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 35 46'21.059 5.547
7 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 35 46'23.405 7.893
8 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 35 46'28.184 12.672
9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 35 46'29.023 13.511
10 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 35 46'34.760 19.248
11 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 35 46'35.752 20.240
12 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 35 46'35.998 20.486
13 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 35 46'36.245 20.733
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 35 46'36.456 20.944
15 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 35 46'37.460 21.948
16 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 35 46'38.032 22.520
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 35 46'38.286 22.774
18 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 35 46'38.693 23.181
19 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 35 46'52.061 36.549
  Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 30 40'43.236 5 Laps
  Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 17 25'21.594 18 Laps
  United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 13 18'44.195 22 Laps
  Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 10 11'55.957 25 Laps
  Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 10 11'57.678 25 Laps
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Berlin E-Prix: Vergne rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix III
Editör Matt Kew

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