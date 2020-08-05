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Formula E / Yarış raporu

Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışı Da Costa kazandı, Lotterer ikinci!

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Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışı Da Costa kazandı, Lotterer ikinci!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ağu 2020 18:31

Berlin'de gerçekleştirilen Formula E yarışında zafer Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa'nın oldu.

Berlin'de gerçekleştirilen ilk Formula E yarışı sorunsuz abşladı.

Fakat ilk turların ardından Virgin Racing sürücüsü Robin Frijns, bariyerlere çarptı ve sağ ön süspansiyonunu kırarak güvenlik aracına sebep oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Antonio Felix da Costa ilk turlarda liderliğini korudu ve güvenlik aracı sonrasında da Jean Eric Vergne'e karşı yerini korumayı başardı.

Yarış normal seyrinde gidiyordu, fakat son 13 dakikaya girilirken Felipe Massa aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarışa veda etti.

Bunun üzerine tüm pistte sarı bayraklar sallandı.

Son beş dakikaya girilirken ön bölümde mücadele kızıştı. Da Costa, Vergne'in başını çektiği grupla farkı açmaya başlarken, Sam Bird güzel bir atak yaparak Vergne'i geçti.

Sonrasında Andre Lotterer de Vergne'i geride bıraktı. Lotterer, Vergne'i geçtikten sonra Bird'ü de geçerek ikinciliğe çıktı.

Vergne sonrasında pozisyon kaybetmeye devam etti ve sekizinciliğe kadar geriledi.

Bitime bir dakika kala Bird, Lotterer'i geçerek tekrar ikinci sıraya çıkı, ancak Lotterer son turda Bird'e yanıt vererek yerini geri aldı.

Da Costa, bu mücadelelerden uzak şekilde damalı bayrağı 5.4 saniye farkla ilk sırada görerek bu yılki ikinci galibiyetini aldı.

Kendi ülkesinde yarışan Lotterer, sonunda Bird'ün önünde damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bu yılki ikinci podyumu aldı. Bird de üçüncü olarak podyumu tamamladı.

De Vries iyi bir yarış çıkartıp dördüncü olurken, son turda Vandoorne'u geçen D'Ambrosio beşinci oldu.

İlk onu Vandoorne, Sebastien Buemi, Maximilian Gunther, Lucas di Grassi ve Alexander Sims tamamladı.

Vergne son bölümde yaşadığı sorunların ardından yarışı puansız kapattı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 36 47'08.261  
2 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 36 47'13.706 5.445
3 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 36 47'14.787 6.526
4 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 36 47'15.172 6.911
5 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 36 47'21.473 13.212
6 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 36 47'21.915 13.654
7 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 36 47'23.187 14.926
8 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 36 47'24.434 16.173
9 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 36 47'25.572 17.311
10 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 36 47'25.934 17.673
11 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 36 47'27.113 18.852
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 36 47'29.026 20.765
13 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 36 47'29.300 21.039
14 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 36 47'29.864 21.603
15 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 36 47'30.743 22.482
16 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 36 47'31.469 23.208
17 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 36 47'37.167 28.906
18 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 36 47'39.377 31.116
19 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 36 47'42.543 34.282
20 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 36 47'53.678 45.417
  France Jean-Eric Vergne China Techeetah 36 47'45.176 36.915
  Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 36 50'10.716 3'02.455
  Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 22 29'17.314 14 Laps
  Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 8 9'39.944 28 Laps
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Berlin E-Prix: Da Costa rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Antonio Felix da Costa
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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