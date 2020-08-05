Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışı Da Costa kazandı, Lotterer ikinci!

Berlin'de gerçekleştirilen ilk Formula E yarışı sorunsuz abşladı.

Fakat ilk turların ardından Virgin Racing sürücüsü Robin Frijns, bariyerlere çarptı ve sağ ön süspansiyonunu kırarak güvenlik aracına sebep oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Antonio Felix da Costa ilk turlarda liderliğini korudu ve güvenlik aracı sonrasında da Jean Eric Vergne'e karşı yerini korumayı başardı.

Yarış normal seyrinde gidiyordu, fakat son 13 dakikaya girilirken Felipe Massa aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarışa veda etti.

Bunun üzerine tüm pistte sarı bayraklar sallandı.

Son beş dakikaya girilirken ön bölümde mücadele kızıştı. Da Costa, Vergne'in başını çektiği grupla farkı açmaya başlarken, Sam Bird güzel bir atak yaparak Vergne'i geçti.

Sonrasında Andre Lotterer de Vergne'i geride bıraktı. Lotterer, Vergne'i geçtikten sonra Bird'ü de geçerek ikinciliğe çıktı.

Vergne sonrasında pozisyon kaybetmeye devam etti ve sekizinciliğe kadar geriledi.

Bitime bir dakika kala Bird, Lotterer'i geçerek tekrar ikinci sıraya çıkı, ancak Lotterer son turda Bird'e yanıt vererek yerini geri aldı.

Da Costa, bu mücadelelerden uzak şekilde damalı bayrağı 5.4 saniye farkla ilk sırada görerek bu yılki ikinci galibiyetini aldı.

Kendi ülkesinde yarışan Lotterer, sonunda Bird'ün önünde damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bu yılki ikinci podyumu aldı. Bird de üçüncü olarak podyumu tamamladı.

De Vries iyi bir yarış çıkartıp dördüncü olurken, son turda Vandoorne'u geçen D'Ambrosio beşinci oldu.

İlk onu Vandoorne, Sebastien Buemi, Maximilian Gunther, Lucas di Grassi ve Alexander Sims tamamladı.

Vergne son bölümde yaşadığı sorunların ardından yarışı puansız kapattı.

Yarış sonucu: