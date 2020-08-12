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Formula E / Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix: Heyecanlı pole pozisyonu mücadelesini Rowland kazandı

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Berlin E-Prix: Heyecanlı pole pozisyonu mücadelesini Rowland kazandı
Ekleyen:
, Editör
12 Ağu 2020 13:51

Berlin'de gerçekleştirilecek beşinci Formula E yarışı öncesinde pole pozisyonu Nissan e.dams sürücüsü Oliver Rowland'ın oldu.

Sıralama turlarının grup aşaması oldukça heyecanlıydı ve favoriler geride kalırken, daha gerideki isimler sürpriz şekilde zirvede yer aldılar.

Rene Rast, 1:15.993'lük derecesiyle grup aşamalarının en hızlı ismi olmayı başardı.

Alexander Lynn ikinci olurken, Robin Frijns üçüncü, Oliver Rowland dördüncü, Tom Blomqvist beşini ve Neel Jani altıncı oldu.

Bu altı isim Super Pole bölümünde ilk sıra için mücadele ettiler.

Super Pole bölümündeki dereceler de çok yakındı ve oldukça heyecanlı bir mücadele vardı.

Rowland yakın geçen mücadelede, 1:15.955 yaparak Frijns'ın 0.049 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Frijns ikinci olurken, Neel Jani 0.097 saniye geride üçüncü oldu. 

Rast grup aşamalarında iyi bir tur atsa da Super Pole'de aynı şeyi yapamadı ve dördüncü oldu.

Lynn ve Blomqvst ilk altıyı tamamlayan sürücüler oldular.

Andre Lotterer, yedinci olurken, Felipe Massa sekizinci, Sergio Sette Camara dokuzuncu ve Edoardo Mortara onuncu oldu.

Lucas di Grassi, Antonio Felix da Costa, Sebastien Buemi ve Jean Eric Vergne zaman turu kaydedemediler.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'15.955  
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'16.004 0.049
3 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'16.052 0.097
4 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'16.127 0.172
5 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'16.192 0.237
6 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 1'16.529 0.574
7 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'16.241 0.286
8 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'16.251 0.296
9 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'16.292 0.337
10 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'16.296 0.341
11 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'16.327 0.372
12 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.328 0.373
13 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'16.394 0.439
14 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'16.395 0.440
15 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'16.449 0.494
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'16.524 0.569
17 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'16.539 0.584
18 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'16.646 0.691
19 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'16.755 0.800
20 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.868 0.913
21 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt    
22 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah    
23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS    
24 France Jean-Eric Vergne China Techeetah    
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Berlin E-Prix 2. antrenman: Da Costa ilk sırada

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Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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