Berlin E-Prix: Heyecanlı pole pozisyonu mücadelesini Rowland kazandı

Sıralama turlarının grup aşaması oldukça heyecanlıydı ve favoriler geride kalırken, daha gerideki isimler sürpriz şekilde zirvede yer aldılar.

Rene Rast, 1:15.993'lük derecesiyle grup aşamalarının en hızlı ismi olmayı başardı.

Alexander Lynn ikinci olurken, Robin Frijns üçüncü, Oliver Rowland dördüncü, Tom Blomqvist beşini ve Neel Jani altıncı oldu.

Bu altı isim Super Pole bölümünde ilk sıra için mücadele ettiler.

Super Pole bölümündeki dereceler de çok yakındı ve oldukça heyecanlı bir mücadele vardı.

Rowland yakın geçen mücadelede, 1:15.955 yaparak Frijns'ın 0.049 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Frijns ikinci olurken, Neel Jani 0.097 saniye geride üçüncü oldu.

Rast grup aşamalarında iyi bir tur atsa da Super Pole'de aynı şeyi yapamadı ve dördüncü oldu.

Lynn ve Blomqvst ilk altıyı tamamlayan sürücüler oldular.

Andre Lotterer, yedinci olurken, Felipe Massa sekizinci, Sergio Sette Camara dokuzuncu ve Edoardo Mortara onuncu oldu.

Lucas di Grassi, Antonio Felix da Costa, Sebastien Buemi ve Jean Eric Vergne zaman turu kaydedemediler.

Yarış gridi: