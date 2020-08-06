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Formula E / Berlin ePrix II / Yarış raporu

Berlin E-Prix: Da Costa yine kazandı!

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Berlin E-Prix: Da Costa yine kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ağu 2020 18:53

Antonio Felix da Costa, Berlin'de gerçekleştirilen ikinci yarışı da kazandı ve şampiyonada puan farkını 74'e çıkardı.

Berlin'de gerçekleştirilen ikinci Formula E yarışına Antonio Felix da Costa ilk sıradan başladı ve ilk turu rahat şekilde ilk sırada dönmeyi başardı.

Sebastien Buemi de ikinciliği korudu. İlk 20 dakika geride kalırken, Da Costa ve Buemi genel anlamda yerlerini korudular. Ancak üçüncülük için Lucas di Grassi, Robin Frijns, Nyck de Vries ve Oliver Rowland gibi isimler birbirleriyle çekiştiler.

Ancak De Vries yaşadığı mekanik sorununun ardından yarışa veda etti.

Da Costa, son bölümde de hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Berlin'deki ilk iki yarışı kazanan isim oldu. Şampiyona için de çok değerli puanlar kazandı.

Buemi 3 saniye geride ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı. Di Grassi ise heyecanlı üçüncülük savaşını kazanarak günü podyumla tamamladı.

Frijns'in dördüncü olduğu yarışta iyi bir geri dönüş yapan Stoffel Vandoorne beşinci, Sam Bird altıncı ve Rowland yedinci oldu.

Edoardo Mortara, Andrea Lotterer ve Jean Eric Vergne puan alan diğer sürücüler oldular.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah  
2 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 3.090
3 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 8.296
4 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 9.239
5 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 9.695
6 2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 10.081
7 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 13.897
8 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 16.367
9 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 16.893
10 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 20.919
11 94 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 21.288
12 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 22.157
13 66 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 22.631
14 7 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 23.579
15 64 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 23.987
16 18 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 26.381
17 33 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 35.424
18 6 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 35.727
19 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 36.356
20 27 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 42.395
21 51 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 52.828
  19 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'21.241
  28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 11 Laps
  17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 23 Laps
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Berlin E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı!

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Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix II
Editör Matt Kew

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