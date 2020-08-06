Berlin E-Prix: Da Costa yine kazandı!

Berlin'de gerçekleştirilen ikinci Formula E yarışına Antonio Felix da Costa ilk sıradan başladı ve ilk turu rahat şekilde ilk sırada dönmeyi başardı.

Sebastien Buemi de ikinciliği korudu. İlk 20 dakika geride kalırken, Da Costa ve Buemi genel anlamda yerlerini korudular. Ancak üçüncülük için Lucas di Grassi, Robin Frijns, Nyck de Vries ve Oliver Rowland gibi isimler birbirleriyle çekiştiler.

Ancak De Vries yaşadığı mekanik sorununun ardından yarışa veda etti.

Da Costa, son bölümde de hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Berlin'deki ilk iki yarışı kazanan isim oldu. Şampiyona için de çok değerli puanlar kazandı.

Buemi 3 saniye geride ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı. Di Grassi ise heyecanlı üçüncülük savaşını kazanarak günü podyumla tamamladı.

Frijns'in dördüncü olduğu yarışta iyi bir geri dönüş yapan Stoffel Vandoorne beşinci, Sam Bird altıncı ve Rowland yedinci oldu.

Edoardo Mortara, Andrea Lotterer ve Jean Eric Vergne puan alan diğer sürücüler oldular.

Yarış sonucu: