Berlin E-Prix: Da Costa rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı!

2019/20 Formula E sezonunu altıncı yarışı bugün Berlin'de gerçekleştirilecek ve büyük yarış öncesinde sıralama turları oldukça heyecanlıydı.

Şampiyona lideri Antonio Felix da Costa, kimsenin 1:07'nin altına inemediği grup aşamalarında 1:07.122 yaparak birinci oldu.

Super Pole bölümüne kalan diğer sürücüler Sebastien Buemi, Jean Eric Vergne, Nyck de Vries, Andre Lotterer ve Jerome D'Ambrosio oldu.

Super Pole bölümü de son derece keyifli geçti.

Techeetah sürücüleri Vergne ve Da Costa, diğer sürücülerden daha iyi zaman turları attılar.

Ancak gülen taraf şampiyona lideri Da Costa oldu. Portekizli sürücünün derecesi 1:06.799 olurken, bu derece takım arkadaşı Vergne'den tam 0.3 saniye daha iyiydi ve pole için yeterli oldu.

Vergne'in ikinci olmasının ardından Techeetah, ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Lotterer iyi bir turla 0.4 saniye geride üçüncü olurken, Buemi dördüncü, De Vries beşinci ve D'Ambrosio altıncı oldu.

Sam Bird, Oliver Rowland, Mitch Evans ve Felipe Massa, ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Rene Rast, Formula E'deki ilk sıralama turlarını 14. sırada tamamladı.

Stoffel Vandoorne ancak 16. olabilirken, Lucas di Grassi 21. oldu.

Sıralama turları sonucu: