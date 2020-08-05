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Formula E / Sıralama turları raporu

Berlin E-Prix: Da Costa rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı!

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Berlin E-Prix: Da Costa rahat şekilde pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
, Editör
5 Ağu 2020 13:30

Berlin'de gerçekleştirilecek 2019/20 Formula E sezonunun altıncı yarışı öncesinde pole pozisyonu Antonio Felix da Costa'nın oldu.

2019/20 Formula E sezonunu altıncı yarışı bugün Berlin'de gerçekleştirilecek ve büyük yarış öncesinde sıralama turları oldukça heyecanlıydı.

Şampiyona lideri Antonio Felix da Costa, kimsenin 1:07'nin altına inemediği grup aşamalarında 1:07.122 yaparak birinci oldu.

Super Pole bölümüne kalan diğer sürücüler Sebastien Buemi, Jean Eric Vergne, Nyck de Vries, Andre Lotterer ve Jerome D'Ambrosio oldu.

Super Pole bölümü de son derece keyifli geçti.

Techeetah sürücüleri Vergne ve Da Costa, diğer sürücülerden daha iyi zaman turları attılar.

Ancak gülen taraf şampiyona lideri Da Costa oldu. Portekizli sürücünün derecesi 1:06.799 olurken, bu derece takım arkadaşı Vergne'den tam 0.3 saniye daha iyiydi ve pole için yeterli oldu.

Vergne'in ikinci olmasının ardından Techeetah, ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Lotterer iyi bir turla 0.4 saniye geride üçüncü olurken, Buemi dördüncü, De Vries beşinci ve D'Ambrosio altıncı oldu.

Sam Bird, Oliver Rowland, Mitch Evans ve Felipe Massa, ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Rene Rast, Formula E'deki ilk sıralama turlarını 14. sırada tamamladı.

Stoffel Vandoorne ancak 16. olabilirken, Lucas di Grassi 21. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.799  
2 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'07.121 0.322
3 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'07.235 0.436
4 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'07.248 0.449
5 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'07.302 0.503
6 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'07.371 0.572
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'07.492 0.693
8 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'07.521 0.722
9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'07.555 0.756
10 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'07.563 0.764
11 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'07.581 0.782
12 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'07.646 0.847
13 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'07.685 0.886
14 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'07.777 0.978
15 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'07.826 1.027
16 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'07.993 1.194
17 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'07.996 1.197
18 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'08.014 1.215
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.089 1.290
20 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'08.118 1.319
21 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'08.136 1.337
22 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.554 1.755
23 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'08.628 1.829
24 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'10.194 3.395
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Berlin E-Prix 2. antrenman: De Vries ve Mercedes lider

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Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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