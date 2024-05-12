Berlin E-Prix: Da Costa, Cassidy'yi yenerek Porsche'nin evinde galibiyete ulaştı

Portekizli sürücü, yarışın büyük bölümünü lider götürdüğü Almanya'da sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Cumartesi günü Tempelhof Havaalanı pistindeki açılış yarışında zafere ulaşan Cassidy, iki tur kala Nissan sürücüsü Oliver Rowland'dan pozisyonu ele geçirerek pazar gününü ikinci sırada tamamladı.

Polonyalı Jake Dennis başlangıçta liderliği elinde tuttu ancak hızlı virajda Cassidy öne geçti ve ilk üç tur boyunca yarışı önde götürdü.

Cassidy ilk fırsatta iki atak modundan ilkini uyguladı. İlk 10 dışındaki tüm sürücüler de aynı stratejiyi uyguladığı için hafta sonunun ikinci yarışında toplam süre sadece dört dakika oldu.

Porsche, Jaguar ve Andretti araçlarının her ikisinin de lider pozisyonlarda yer aldığı devam yarışında pist pozisyonunu korumak daha önemliydi.

Maximilian Guenther 11. turda 2. virajda yaptığı bir kazayla kendini duvarda buldu ve ön kanadı Maserati MSG aracının altına girdi.

Guenther'in yarıştan çekilmeden önce tekrar yarışa katılmasına rağmen, 14. turda yarışa geri dönülmesiyle birlikte üç turluk bir güvenlik aracı devreye girdi.

Cassidy, iki tur sonra Evans ve Wehrlein'i üçlü sol virajda geçerek grubun ön tarafına doğru bir hamle yaptı ve da Costa'yı ilk virajda geçmeden önce turu bitirdi.

Da Costa 21. turda tekrar öne geçmeden önce Kivi dört tur boyunca öndeki yerini korudu ve yarışın büyük bir bölümünde de bu pozisyonda kaldı.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Liderliği sadece, Berlin'deki ilk yarışta olduğu gibi, son atak modunu alan son sürücülerden biri olan Mitch Evans'a bıraktı.

Evans bunu 41 turun 36'sında yaptı, iki güvenlik aracı periyodu nedeniyle toplam süre üç tur uzadı.

Evans ikinci atak modunu alırken, Cassidy ile üçüncülük için yeniden mücadeleye başladı ve bu da Kivi ikilinin önlerindeki Rowland ve da Costa'yı takip etme çabalarında zaman kaybetmelerine neden oldu.

Cassidy sondan dört tur önce Evans'ın 6-7. virajında dıştan üçüncü sıraya yükseldi ve bir tur sonra Rowland'ın önüne geçmek için aynı noktayı seçti.

Ancak da Costa artık neredeyse bir saniyelik bir fark yaratmıştı ve bu avantajını damalı bayrağa kadar koruyarak Cassidy'nin 0.691 saniye önünde yarışı tamamladı. Rowland iki saniye daha geride kaldı.

İlk üçün arkasında Evans, Pascal Wehrlein ve Dennis'in öne geçmesine olanak tanıyan 6. virajda podyum şansını kaybetti.

Porsche ve Andretti sürücüleri, birkaç temas anının yaşandığı yarış boyunca sıkı bir mücadele vererek yarışı dördüncü ve beşinci sırada tamamladılar.

Evans, Maserati MSG'den Jehan Daruvala ve Taylor Barnard'ın önünde altıncı olurken, McLaren sürücüsü bir ara altıncılığa kadar yükseldiği hafta sonundaki ikinci puanlı finişini elde etti.

Envision'dan Joel Eriksson dokuzuncu olurken, Cumartesi günü podyumu tamamlayan Jean-Eric Vergne her iki atak modunu da kullanan son sürücülerden biri olarak son puanı aldı.