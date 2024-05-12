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Formula E Berlin ePrix II
Yarış raporu

Berlin E-Prix: Da Costa, Cassidy'yi yenerek Porsche'nin evinde galibiyete ulaştı

Antonio Felix da Costa, Porsche'nin ev sahipliğinde hafta sonu düzenlenen ikinci Berlin E-Prix'sinde zafere ulaşırken, Formula E şampiyona lideri Nick Cassidy puan farkını açtı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Portekizli sürücü, yarışın büyük bölümünü lider götürdüğü Almanya'da sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Cumartesi günü Tempelhof Havaalanı pistindeki açılış yarışında zafere ulaşan Cassidy, iki tur kala Nissan sürücüsü Oliver Rowland'dan pozisyonu ele geçirerek pazar gününü ikinci sırada tamamladı.

Polonyalı Jake Dennis başlangıçta liderliği elinde tuttu ancak hızlı virajda Cassidy öne geçti ve ilk üç tur boyunca yarışı önde götürdü.

Cassidy ilk fırsatta iki atak modundan ilkini uyguladı. İlk 10 dışındaki tüm sürücüler de aynı stratejiyi uyguladığı için hafta sonunun ikinci yarışında toplam süre sadece dört dakika oldu.

Porsche, Jaguar ve Andretti araçlarının her ikisinin de lider pozisyonlarda yer aldığı devam yarışında pist pozisyonunu korumak daha önemliydi.

Maximilian Guenther 11. turda 2. virajda yaptığı bir kazayla kendini duvarda buldu ve ön kanadı Maserati MSG aracının altına girdi.

Guenther'in yarıştan çekilmeden önce tekrar yarışa katılmasına rağmen, 14. turda yarışa geri dönülmesiyle birlikte üç turluk bir güvenlik aracı devreye girdi.

Cassidy, iki tur sonra Evans ve Wehrlein'i üçlü sol virajda geçerek grubun ön tarafına doğru bir hamle yaptı ve da Costa'yı ilk virajda geçmeden önce turu bitirdi.

Da Costa 21. turda tekrar öne geçmeden önce Kivi dört tur boyunca öndeki yerini korudu ve yarışın büyük bir bölümünde de bu pozisyonda kaldı.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Liderliği sadece, Berlin'deki ilk yarışta olduğu gibi, son atak modunu alan son sürücülerden biri olan Mitch Evans'a bıraktı.

Evans bunu 41 turun 36'sında yaptı, iki güvenlik aracı periyodu nedeniyle toplam süre üç tur uzadı.

Evans ikinci atak modunu alırken, Cassidy ile üçüncülük için yeniden mücadeleye başladı ve bu da Kivi ikilinin önlerindeki Rowland ve da Costa'yı takip etme çabalarında zaman kaybetmelerine neden oldu.

Cassidy sondan dört tur önce Evans'ın 6-7. virajında dıştan üçüncü sıraya yükseldi ve bir tur sonra Rowland'ın önüne geçmek için aynı noktayı seçti.

Ancak da Costa artık neredeyse bir saniyelik bir fark yaratmıştı ve bu avantajını damalı bayrağa kadar koruyarak Cassidy'nin 0.691 saniye önünde yarışı tamamladı. Rowland iki saniye daha geride kaldı.

İlk üçün arkasında Evans, Pascal Wehrlein ve Dennis'in öne geçmesine olanak tanıyan 6. virajda podyum şansını kaybetti.

Porsche ve Andretti sürücüleri, birkaç temas anının yaşandığı yarış boyunca sıkı bir mücadele vererek yarışı dördüncü ve beşinci sırada tamamladılar.

Evans, Maserati MSG'den Jehan Daruvala ve Taylor Barnard'ın önünde altıncı olurken, McLaren sürücüsü bir ara altıncılığa kadar yükseldiği hafta sonundaki ikinci puanlı finişini elde etti.

Envision'dan Joel Eriksson dokuzuncu olurken, Cumartesi günü podyumu tamamlayan Jean-Eric Vergne her iki atak modunu da kullanan son sürücülerden biri olarak son puanı aldı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 41

47'55.043

        
2 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 41

+0.691

47'55.734

 0.691      
3 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 41

+2.820

47'57.863

 2.129      
4 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 41

+4.147

47'59.190

 1.327      
5 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 41

+4.548

47'59.591

 0.401      
6 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 41

+4.953

47'59.996

 0.405      
7 India J. Daruvala Maserati Racing 18 41

+6.032

48'01.075

 1.079      
8
T. Barnard McLaren
 8 41

+6.698

48'01.741

 0.666      
9 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 4 41

+7.119

48'02.162

 0.421      
10 France J. Vergne DS Penske 25 41

+7.357

48'02.400

 0.238      
11 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 41

+8.204

48'03.247

 0.847      
12 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 41

+10.349

48'05.392

 2.145      
13 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 41

+10.403

48'05.446

 0.054      
14
P. Aron Virgin Racing
 16 41

+11.124

48'06.167

 0.721      
15 South Africa K. vanderLinde Audi Sport Team Abt 51 41

+11.780

48'06.823

 0.656      
16 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 41

+12.143

48'07.186

 0.363      
17 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 41

+12.642

48'07.685

 0.499      
18 United Kingdom J. King Mahindra Racing 21 41

+16.494

48'11.537

 3.852      
19 France N. Nato Andretti Formula E 17 41

+20.851

48'15.894

 4.357      
20 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 41

+36.753

48'31.796

 15.902      
dnf France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 24

+17 Laps

27'50.921

 17 Laps     Yarış dışı
dnf Germany M. Gunther Maserati Racing 7 10

+31 Laps

11'15.675

 14 Laps     Yarış dışı
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Önceki haber Berlin E-Prix: İkinci yarış için pole pozisyonu Dennis'in oldu, Cassidy ikinci!

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Zeynep Taş
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