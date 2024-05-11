Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi

Cassidy, iki güvenlik aracı periyodu nedeniyle altı tur uzatılan 46 turluk yarışın liderliğini, dokuzuncu sırada başladığı yarışın bitimine sadece dört tur kala ele geçirerek 4.6 saniyelik bir galibiyet elde etti.

Cassidy, Tempelhof Havaalanı pistinde hemen enerji tasarrufu moduna geçti ve yarışın büyük bir bölümünde kaldığı grubun arkasına düştü.

Ancak son turlarda öne geçerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve Jean-Eric Vergne ve Oliver Rowland'ı geride bıraktı.

Açılış virajına içeriden giren ilk pilot Edoardo Mortara, ilk iki tur boyunca pole pozisyonundaki avantajını korudu ve ilk fırsatta ilk atak modu aktivasyonunu gerçekleştirdikten sonra üçüncü turun başında pozisyonunu kaybetti.

Açılıştaki 10 tur boyunca, aralarında Stoffel Vandoorne ve Vergne'nin DS Penske'lerinin yanı sıra Porsche'den Pascal Wehrlein'in de bulunduğu birçok sürücü sırayla liderliği ele geçirdi ve ardından onlar da ilk atak modlarını kullanarak gruba geri döndüler.

Berlin'de Robin Frijns'in yerine yarışan Joel Eriksson'un Envision'ı ile pistte durmasının ardından 10. turda yarışa güvenlik aracı dahil oldu.

Aracın kurtarılmasıyla güvenlik aracı süresi daha da uzadı çünkü yarış kontrolü uyarı altında pozisyon değişiklikleri yapılmasını istedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış nihayet 17. turda yeniden başladığında Vergne, Wehrlein, Vandoorne, Mortara ve Mitch Evans ile birlikte bu aşamada henüz atak modu açmamış olan Antonio Felix da Costa'nın ikinci Porsche'sini geride bıraktı.

Daha önce olduğu gibi çılgınca yarış devam etti. Monako galibi Evans 19. turda ilk kez öne geçti ve bir sonraki turda atak modu için küçük bir fark açtı.

Ancak Kivi pilot, yarışın yarısına yaklaşırken gridin geri kalanı her iki atak modunu da tamamladığından, ilerleyen aşamalarda sonuçları olacak olan modu etkinleştirmeyi başaramadı.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther ön tarafa yaklaşmayı başarmıştı ancak 9. virajda kaza yaptı.

Guenther'in aracı için yarışa dahil olan ikinci güvenlik aracından önce, Evans ikinci atak modu için bir boşluk oluşturma çabasıyla tekrar öne çıktı.

Yarış 34. turda yeniden başladığında, Evans hemen Wehrlein ve Rowland'ın başını çektiği takip araçları tarafından sıkıştırıldı.

Birkaç sıra gerileyen Evans tekrar öne geçti ve üç tur boyunca pozisyonunu korudu.

Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24, startta pistin geri kalanı Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Vergne daha sonra tekrar öne geçti ve bu yılki ilk galibiyetini almak için en iyi pozisyonda görünüyordu, ancak Cassidy tarafından tasarruf edilen ekstra enerji, Cassidy'nin 6-7 virajında kolayca liderliğe yükselmesini sağladı.

Son üç turda Vergne, Rowland'ı geride bırakırken, Evans yarışı Wehrlein ve da Costa'nın önünde dördüncü sırada tamamladı.

Cassidy gibi, son şampiyon Jake Dennis de açılış etaplarında enerjisini korumuştu ve öne doğru mücadele ediyordu, ancak bir lastik patlaması onu yarış dışı bıraktı.

Vandoorne, polesitter Mortara'nın ve ön kanadı olmadan yarışı tamamlayan Sacha Fenestraz'ın ikinci Nissan'ının önünde yedinci sırayı aldı.

İlk 10'u tamamlayan McLaren pilotu Taylor Barnard, yarışın başlarında yeni bir ön kanat için pite girmek zorunda kaldığı ikinci startında ilk Formula E puanını aldı.

Formula E Berlin E-Prix - Yarış sonuçları