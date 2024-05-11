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Formula E Berlin ePrix I
Yarış raporu

Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi

Nick Cassidy, Berlin E-Prix'sinde ezici bir zafer elde etmek için mükemmel bir sürüş sergiledi ve elde ettiği zafer, Jaguar sürücüsünü şampiyonanın zirvesine geri getirdi.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Güncel:
Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Kelvin van der Linde, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Cassidy, iki güvenlik aracı periyodu nedeniyle altı tur uzatılan 46 turluk yarışın liderliğini, dokuzuncu sırada başladığı yarışın bitimine sadece dört tur kala ele geçirerek 4.6 saniyelik bir galibiyet elde etti.

Cassidy, Tempelhof Havaalanı pistinde hemen enerji tasarrufu moduna geçti ve yarışın büyük bir bölümünde kaldığı grubun arkasına düştü.

Ancak son turlarda öne geçerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve Jean-Eric Vergne ve Oliver Rowland'ı geride bıraktı.

Açılış virajına içeriden giren ilk pilot Edoardo Mortara, ilk iki tur boyunca pole pozisyonundaki avantajını korudu ve ilk fırsatta ilk atak modu aktivasyonunu gerçekleştirdikten sonra üçüncü turun başında pozisyonunu kaybetti.

Açılıştaki 10 tur boyunca, aralarında Stoffel Vandoorne ve Vergne'nin DS Penske'lerinin yanı sıra Porsche'den Pascal Wehrlein'in de bulunduğu birçok sürücü sırayla liderliği ele geçirdi ve ardından onlar da ilk atak modlarını kullanarak gruba geri döndüler.

Berlin'de Robin Frijns'in yerine yarışan Joel Eriksson'un Envision'ı ile pistte durmasının ardından 10. turda yarışa güvenlik aracı dahil oldu.

Aracın kurtarılmasıyla güvenlik aracı süresi daha da uzadı çünkü yarış kontrolü uyarı altında pozisyon değişiklikleri yapılmasını istedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış nihayet 17. turda yeniden başladığında Vergne, Wehrlein, Vandoorne, Mortara ve Mitch Evans ile birlikte bu aşamada henüz atak modu açmamış olan Antonio Felix da Costa'nın ikinci Porsche'sini geride bıraktı.

Daha önce olduğu gibi çılgınca yarış devam etti. Monako galibi Evans 19. turda ilk kez öne geçti ve bir sonraki turda atak modu için küçük bir fark açtı.

Ancak Kivi pilot, yarışın yarısına yaklaşırken gridin geri kalanı her iki atak modunu da tamamladığından, ilerleyen aşamalarda sonuçları olacak olan modu etkinleştirmeyi başaramadı.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther ön tarafa yaklaşmayı başarmıştı ancak 9. virajda kaza yaptı.

Guenther'in aracı için yarışa dahil olan ikinci güvenlik aracından önce, Evans ikinci atak modu için bir boşluk oluşturma çabasıyla tekrar öne çıktı.

Yarış 34. turda yeniden başladığında, Evans hemen Wehrlein ve Rowland'ın başını çektiği takip araçları tarafından sıkıştırıldı.

Birkaç sıra gerileyen Evans tekrar öne geçti ve üç tur boyunca pozisyonunu korudu.

Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24, the rest of the field at the start

Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24, startta pistin geri kalanı

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Vergne daha sonra tekrar öne geçti ve bu yılki ilk galibiyetini almak için en iyi pozisyonda görünüyordu, ancak Cassidy tarafından tasarruf edilen ekstra enerji, Cassidy'nin 6-7 virajında kolayca liderliğe yükselmesini sağladı.

Son üç turda Vergne, Rowland'ı geride bırakırken, Evans yarışı Wehrlein ve da Costa'nın önünde dördüncü sırada tamamladı.

Cassidy gibi, son şampiyon Jake Dennis de açılış etaplarında enerjisini korumuştu ve öne doğru mücadele ediyordu, ancak bir lastik patlaması onu yarış dışı bıraktı.

Vandoorne, polesitter Mortara'nın ve ön kanadı olmadan yarışı tamamlayan Sacha Fenestraz'ın ikinci Nissan'ının önünde yedinci sırayı aldı.

İlk 10'u tamamlayan McLaren pilotu Taylor Barnard, yarışın başlarında yeni bir ön kanat için pite girmek zorunda kaldığı ikinci startında ilk Formula E puanını aldı.

Formula E Berlin E-Prix - Yarış sonuçları

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 46

1:01'54.939

     26  
2 France J. Vergne DS Penske 25 46

+4.651

1:01'59.590

 4.651   18  
3 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 46

+4.915

1:01'59.854

 0.264   15  
4 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 46

+5.340

1:02'00.279

 0.425   12  
5 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 46

+5.631

1:02'00.570

 0.291   10  
6 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 46

+5.760

1:02'00.699

 0.129   8  
7 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 46

+6.363

1:02'01.302

 0.603   6  
8 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 46

+7.221

1:02'02.160

 0.858   7  
9 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 46

+9.592

1:02'04.531

 2.371   2  
10
T. Barnard McLaren
 8 46

+9.644

1:02'04.583

 0.052   1  
11 South Africa K. vanderLinde Audi Sport Team Abt 51 46

+10.133

1:02'05.072

 0.489      
12 United Kingdom J. King Mahindra Racing 21 46

+10.427

1:02'05.366

 0.294      
13
P. Aron Virgin Racing
 16 46

+11.598

1:02'06.537

 1.171      
14 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 46

+18.270

1:02'13.209

 6.672      
15 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 46

+55.538

1:02'50.477

 37.268      
16 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 45

+1 Lap

1:01'56.396

 1 Lap      
17 India J. Daruvala Maserati Racing 18 45

+1 Lap

1:02'08.199

 11.803      
18 France N. Nato Andretti Formula E 17 45

+1 Lap

1:02'13.884

 5.685      
dnf United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 38

+8 Laps

54'14.068

 7 Laps     Yarış dışı
dnf Germany M. Gunther Maserati Racing 7 28

+18 Laps

37'11.011

 10 Laps     Yarış dışı
dnf Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 20

+26 Laps

28'16.106

 8 Laps     Yarış dışı
dnf Sweden J. Eriksson Virgin Racing 4 9

+37 Laps

10'11.354

 11 Laps     Yarış dışı
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Önceki haber Berlin ePrix: Yıldızlaşan Mortara pole pozisyonunu kazandı!

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