Berlin E-Prix: Buemi pole pozisyonuna uzandı, bu alandaki rekoru kırdı

Buemi, Tempelhof Havaalanı Sokak Pisti'ndeki ilk sektörde Jaguar'dan Bird'e yaklaşık 0.2 saniye fark attı ve turun ikinci bölümünde bu avantajını sürdürdü.

Son sektörde biraz daha yavaş olmasına rağmen Buemi'nin 1:05.605'lik derecesi, kendisine 16. Formula E pole'ünü 0.137 saniye farkla kazandırdı.

Bird yarı final etabında Dan Ticktum'u geçerek ilk sektöründe NIO 333 sürücüsüne 0.2 saniyeden fazla fark attı ancak fark çizgiye gelindiğinde 0.135 saniyeye düştü.

Buemi, yarı finalde DS Penske sürücüsü Stoffel Vandoorne'u 0.05 saniyeden daha az bir farkla geçti.

Bird ise Jake Dennis'i geride bırakarak yarı finaldeki yerini garantiledi ve Andretti Autosport sürücüsü beşinci sırada başlayacağı için ikili arasındaki fark sadece 0.061 saniye oldu.

Buemi ilk sıralama seansında Envision Racing takım arkadaşı Nick Cassidy'den daha iyi bir performans sergileyerek açılış sektöründe Yeni Zellandalı pilota 0.3 saniye fark attı ve turu 0.078 saniye daha hızlı tamamladı.

Maximilian Gunther'in 9. virajda yaşadığı blokaj, Ticktum'ın işini kolaylaştırdı ve İngiliz pilot 1:05.878 saniyelik derecesiyle yarı finale kaldı.

Vandoorne, NIO 333 sürücüsü Sergio Sette Camara'yı geride bırakarak 1:05.393 saniye ile en hızlı çeyrek final zamanını elde etti.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Belçikalı sürücü sıralama seansı açılışında 1:05.978 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer alırken, her iki gruptaki sürücüler genel olarak son turlarını geliştirmekte zorlandı.

Şampiyona liderleri Pascal Wehrlein ve Porsche kendi evlerindeki yarış için oldukça kötü bir sıralama geçirdi. Alman pilot, ilk grupta sekizinci sırada yer aldı ve yarışa 15. sıradan başlayacak.

Wehrlein'in takım arkadaşı Antonio Felix da Costa da aynı seansta daha iyi bir performans gösteremedi ve 10. en hızlı zamanı yaptı. Da Costa, yılın en kötü sıralama performansının ardından 19. sıradan start alacak.

Bir diğer büyük kayıp ise Mitch Evans oldu. Sao Paulo'da kazanan Jaguar sürücüsü, Sette Camara'nın geç turuyla ikili sıralamalarda son sıraya yerleşti ve dokuzuncu sırada yer alacak.

Bird; Gunther, Ticktum ve Dennis'in ardından 1:05.975 saniye ile ikinci sıralama grubuna liderlik etti.

Berlin E-Prix Sıralama Sonucu: