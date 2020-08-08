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Formula E / Berlin ePrix II / Son dakika

Berlin E-Prix: 1. antrenman seansının en hızlısı Da Costa

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Berlin E-Prix: 1. antrenman seansının en hızlısı Da Costa
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 08:45

Techeetah Racing sürücüsü ve şampiyona lideri Antonio Felix da Costa, Berlin'deki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Formula E, bir günlük aradan sonra arka arkaya üçüncü Berlin yarışını düzenliyor.

Bugün sabah gerçekleştirilen antrenman turları 45 dakika sürdü ve sürücüler, ilk iki yarışa göre farklı olan pisti anlayabilmek adına hemen piste çıktılar.

Sam Bird sansın büyük çoğunluğunu zirvede götüren isimdi ve ilk 15 dakikanın ardından 1:09.033 ile zirvede yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde ilk Formula E yarışına çıkan Rene Rast, son yarım saate girilirken mekanik bir arıza ile yolda kaldı.

Yaklaşık 5-6 dakikalık bir çalışmanın ardından araç pistten kaldırıldı.

Seans yeniden başladıktan sonra Jerome D'Ambrosio liderliği aldı ve en hızlı dereceyi 1:08.119'a çekti. Ancak liderliği fazla uzun sürmedi çünkü Bird, 1:07.903 yaparak tekrar ilk sıraya oturdu.

İlk iki yarıştan umduğunu bulamayan Edoardo Mortara 1:07.212 ile Virgin Racing sürücüsünü geçerek birinciliğe çıktı.

Sonrasında şampiyona lideri ve Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa 1:06.831 yaparak seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

D'Ambrosio son zaman turuyla birlikte 0.084 saniye geride ikinci oldu.

Mortara son bölümde derecesini geliştirmese de üçüncü olurken, Bird dördüncü, Alex Lynn beşinci ve Neel Jani altıncı oldu.

Nyck de Vries Mercedes'le yedinci sırada yer alırken, ilk onu Stoffel Vandoorne, Andre Lotterer ve Maximilian Gunther tamamladı.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.831  
2 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'06.915 0.084
3 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'07.212 0.381
4 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'07.216 0.385
5 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'07.218 0.387
6 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'07.231 0.400
7 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'07.235 0.404
8 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'07.248 0.417
9 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'07.316 0.485
10 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'07.381 0.550
11 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'07.407 0.576
12 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'07.428 0.597
13 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'07.432 0.601
14 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'07.456 0.625
15 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'07.459 0.628
16 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'07.496 0.665
17 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'07.661 0.830
18 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'07.739 0.908
19 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'07.775 0.944
20 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'07.850 1.019
21 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'08.065 1.234
22 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.571 1.740
23 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.621 1.790
24 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'11.035 4.204
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Berlin E-Prix: Da Costa yine kazandı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix II
Pilotlar Antonio Felix da Costa
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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