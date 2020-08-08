Berlin E-Prix: 1. antrenman seansının en hızlısı Da Costa

Formula E, bir günlük aradan sonra arka arkaya üçüncü Berlin yarışını düzenliyor.

Bugün sabah gerçekleştirilen antrenman turları 45 dakika sürdü ve sürücüler, ilk iki yarışa göre farklı olan pisti anlayabilmek adına hemen piste çıktılar.

Sam Bird sansın büyük çoğunluğunu zirvede götüren isimdi ve ilk 15 dakikanın ardından 1:09.033 ile zirvede yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde ilk Formula E yarışına çıkan Rene Rast, son yarım saate girilirken mekanik bir arıza ile yolda kaldı.

Yaklaşık 5-6 dakikalık bir çalışmanın ardından araç pistten kaldırıldı.

Seans yeniden başladıktan sonra Jerome D'Ambrosio liderliği aldı ve en hızlı dereceyi 1:08.119'a çekti. Ancak liderliği fazla uzun sürmedi çünkü Bird, 1:07.903 yaparak tekrar ilk sıraya oturdu.

İlk iki yarıştan umduğunu bulamayan Edoardo Mortara 1:07.212 ile Virgin Racing sürücüsünü geçerek birinciliğe çıktı.

Sonrasında şampiyona lideri ve Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa 1:06.831 yaparak seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

D'Ambrosio son zaman turuyla birlikte 0.084 saniye geride ikinci oldu.

Mortara son bölümde derecesini geliştirmese de üçüncü olurken, Bird dördüncü, Alex Lynn beşinci ve Neel Jani altıncı oldu.

Nyck de Vries Mercedes'le yedinci sırada yer alırken, ilk onu Stoffel Vandoorne, Andre Lotterer ve Maximilian Gunther tamamladı.

Antrenman sonucu: