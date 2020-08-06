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Formula E / Berlin ePrix II / Antrenman raporu

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Di Grassi, Lotterer'in önünde lider

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Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Di Grassi, Lotterer'in önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ağu 2020 10:46

Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde yapılan antrenman turlarını Audi sürücüsü Lucas di Grassi ilk sırada tamamladı.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman turları başlar başlamaz tüm pistte sarı bayraklar sallandı. Sonrasında seans normal şekilde devam etti.

Nyck de Vries, seansın başında en hızlı dereceyi yaptı, sonrasında liderliğe Sergio Sette Camara yükseldi ve uzun süre zirvede kaldı.

İlk yarışın galibi Antonio Felix da Costa, 1:06.821'lik derecesiyle liderliğe otururken, Alexander Sism 1:06.789'la Da Costa'yı seçti.

Son sözü Lucas di Grassi söyledi ve 1:06.732 ile seansın en hızlı ismi oldu.

Son saniyelerde gelen hızlı turların ardından ön bölümdeki tablo da değişti.

Andre Lotterer sadece 0.009 saniye geride ikinci olurken, Maximilain Gunther 0.017 saniye geride üçüncü oldu.

Mitch Evans 0.040 sanyie geride dördüncü ve Sims 0.057 saniye geride beşinci sırada yer aldı. Da Costa 0.089 saniye geride altıncı oldu ve böylelikle altı isim sadece 0.089 saniye içinde dizildi.

Camara, Jean Eric Vergne, Oliver Rowland ve Stoffel Vandoorne ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'06.732  
2 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'06.741 0.009
3 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'06.749 0.017
4 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'06.772 0.040
5 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'06.789 0.057
6 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.821 0.089
7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'06.857 0.125
8 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'06.861 0.129
9 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'06.914 0.182
10 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'06.969 0.237
11 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'07.012 0.280
12 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'07.106 0.374
13 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'07.131 0.399
14 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'07.149 0.417
15 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'07.197 0.465
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'07.245 0.513
17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'07.267 0.535
18 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'07.298 0.566
19 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'07.362 0.630
20 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'07.370 0.638
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.407 0.675
22 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'07.553 0.821
23 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'07.821 1.089
24 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.199 1.467
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix II
Pilotlar Lucas di Grassi
Takımlar Audi Sport ABT Schaeffler
Editör Matt Kew

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