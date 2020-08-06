Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Di Grassi, Lotterer'in önünde lider

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman turları başlar başlamaz tüm pistte sarı bayraklar sallandı. Sonrasında seans normal şekilde devam etti.

Nyck de Vries, seansın başında en hızlı dereceyi yaptı, sonrasında liderliğe Sergio Sette Camara yükseldi ve uzun süre zirvede kaldı.

İlk yarışın galibi Antonio Felix da Costa, 1:06.821'lik derecesiyle liderliğe otururken, Alexander Sism 1:06.789'la Da Costa'yı seçti.

Son sözü Lucas di Grassi söyledi ve 1:06.732 ile seansın en hızlı ismi oldu.

Son saniyelerde gelen hızlı turların ardından ön bölümdeki tablo da değişti.

Andre Lotterer sadece 0.009 saniye geride ikinci olurken, Maximilain Gunther 0.017 saniye geride üçüncü oldu.

Mitch Evans 0.040 sanyie geride dördüncü ve Sims 0.057 saniye geride beşinci sırada yer aldı. Da Costa 0.089 saniye geride altıncı oldu ve böylelikle altı isim sadece 0.089 saniye içinde dizildi.

Camara, Jean Eric Vergne, Oliver Rowland ve Stoffel Vandoorne ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Antrenman sonucu: