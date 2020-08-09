Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider

Dün gerçekleştirilen üçüncü yarışın ardından pist düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve sürücüler 45 dakikalık antrenman seansında piste çıktılar.

Venturi sürücüsü Edoardo Mortara, seansı uzun süre ilk sırada götürmeyi başardı. Daha sonra Jean Eric Vergne ve ardından da Sam Bird liderliği aldı.

Nico Müller bitime kısa bir süre kala 1:06.666 yaparak ilk sıraya otururken, dünkü yarışın galibi Maximilian Günther 1:06.358 yaparak liderliği aldı. Ancak son sözü 1:06.319 yapan Da Costa söyledi.

Portekizli sürücü, Gunther'in 0.039 saniye önünde seansı ilk sırada tamamlarken, Oliver Rowland da üçüncü sırada yer aldı.

Mercedes'ten Stoffel Vandoorne, yarış dışı kaldığı üçüncü yarışın ardından antrenman turlarında dördüncü sırada yer aldı.

Sebastien Buemi beşinci, Nyck de Vries altıncı ve Mitch Evans yedinci oldu.

İlk onu Jean Eric Vergne, Sam Bird ve Lucas di Grassi tamamladı.