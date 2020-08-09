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Formula E / Berlin ePrix IV / Antrenman raporu

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider

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Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Da Costa, Gunther'in 0.039 saniye önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ağu 2020 09:24

DS Techeetah sürücüsü ve şampiyona lideri Antonio Felix da Costa, Berlin'deki antrenman turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

Dün gerçekleştirilen üçüncü yarışın ardından pist düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve sürücüler 45 dakikalık antrenman seansında piste çıktılar.

Venturi sürücüsü Edoardo Mortara, seansı uzun süre ilk sırada götürmeyi başardı. Daha sonra Jean Eric Vergne ve ardından da Sam Bird liderliği aldı.

Nico Müller bitime kısa bir süre kala 1:06.666 yaparak ilk sıraya otururken, dünkü yarışın galibi Maximilian Günther 1:06.358 yaparak liderliği aldı. Ancak son sözü 1:06.319 yapan Da Costa söyledi.

Portekizli sürücü, Gunther'in 0.039 saniye önünde seansı ilk sırada tamamlarken, Oliver Rowland da üçüncü sırada yer aldı.

Mercedes'ten Stoffel Vandoorne, yarış dışı kaldığı üçüncü yarışın ardından antrenman turlarında dördüncü sırada yer aldı.

Sebastien Buemi beşinci, Nyck de Vries altıncı ve Mitch Evans yedinci oldu.

İlk onu Jean Eric Vergne, Sam Bird ve Lucas di Grassi tamamladı. 

Berlin E-Prix - Practice results:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.319  
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'06.358 0.039
3 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'06.450 0.131
4 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'06.474 0.155
5 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'06.537 0.218
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'06.557 0.238
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'06.576 0.257
8 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'06.624 0.305
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'06.638 0.319
10 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'06.656 0.337
11 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'06.666 0.347
12 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'06.758 0.439
13 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'06.760 0.441
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'06.767 0.448
15 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'06.850 0.531
16 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'06.932 0.613
17 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'06.934 0.615
18 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'06.947 0.628
19 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'06.948 0.629
20 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'07.218 0.899
21 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'07.278 0.959
22 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'07.460 1.141
23 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.467 1.148
24 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.534 1.215
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Berlin E-Prix: Heyecanlı yarışın galibi Gunther!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix IV
Pilotlar Antonio Felix da Costa
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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