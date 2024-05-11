Berlin E-Prix: 2. antrenmanda Günther zirvede

Tempelhof Havaalanı pistinde gerçekleştirilen antrenman seanslarının ikincisi, başlangıçta adeta "pist temizliğiyle" geçti. Pistin üzerinde çok fazla toz vardı ve sürücüler geçtikçe yavaş yavaş düzelmeye başladı.

İlk anlarda 1:02.834 yapan Maximilian Günther zirveye çıktı.

Abt'den Lucas di Grassi kısa süre sonra 1:02.189 ile ilk sırayı aldı ve hafta sonunun en iyi zamanına imza attı.

Fakat birkaç dakika sonra bir reklam afişinin yerinden çıkmasıyla seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Bu durum sürücülerin en iyi zamanlarını geliştirmesine engel olmadı ve seansı 1:02.177 ile Günther zirvede tamamladı.

Di Grassi ikinci olurken, tıpkı Porsche gibi kendi ülkesinde yarışan Pascal Wehrlein üçüncü oldu.

Cuma günü zorlu bir ilk antrenman seansı geçiren Wehrlein, yüksek voltaj sorunu nedeniyle zaman turu kaydedememişti.

Porsche ekibi, araçtan duman çıkmasına neden olan olay nedeniyle birkaç parçanın hasar gördüğünü duyurdu ve bunu düzeltmek için tüm gece çalışma yapmak zorunda kaldı.

Mahindra'dan Edoardo Mortara Cumartesi sabahı dördüncü olurken, Monako yarışının galibi Mitch Evans 11., son şampiyon Jake Dennis ise 16. oldu.

Bu hafta sonu ilk kez yarışacak olan Mahindra'dan Jordan King, WEC'te yarışan Nyck de Vries'in yerini aldı ve Guenther'in sadece 0.458s gerisinde 15. oldu.

Sebastien Buemi'nin WEC'te yarışması nedeniyle seriye katılan Envision'dan Paul Aron da seansı 20. sırada tamamladı.

Robin Frijns'in yerine Formula E'ye dönen Joel Eriksson, 9. virajın çıkışında duvara temas ettiği seansta sonuncu oldu.

Porsche'den Antonio Felix da Costa Cuma günü öğleden sonra düzenlenen ilk seansta 1:02.289 ile en hızlı isim olarak tamamlarken, ERT'den Sergio Sette Camara ikinci ve DS Penske'den Stoffel Vandoorne üçüncü oldu.

Berlin E-Prix 2. antrenman sonucu:

Berlin E-Prix FP1 results