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Formula E Berlin ePrix I

Berlin E-Prix: 2. antrenmanda Günther zirvede

Maximilian Guenther, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Berlin E-Prix'si öncesinde antrenman seanslarını zirvede tamamladı.

Ezel Tan
Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Tempelhof Havaalanı pistinde gerçekleştirilen antrenman seanslarının ikincisi, başlangıçta adeta "pist temizliğiyle" geçti. Pistin üzerinde çok fazla toz vardı ve sürücüler geçtikçe yavaş yavaş düzelmeye başladı.

İlk anlarda 1:02.834 yapan Maximilian Günther zirveye çıktı.

Abt'den Lucas di Grassi kısa süre sonra 1:02.189 ile ilk sırayı aldı ve hafta sonunun en iyi zamanına imza attı.

Fakat birkaç dakika sonra bir reklam afişinin yerinden çıkmasıyla seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Bu durum sürücülerin en iyi zamanlarını geliştirmesine engel olmadı ve seansı 1:02.177 ile Günther zirvede tamamladı.

Di Grassi ikinci olurken, tıpkı Porsche gibi kendi ülkesinde yarışan Pascal Wehrlein üçüncü oldu.

Cuma günü zorlu bir ilk antrenman seansı geçiren Wehrlein, yüksek voltaj sorunu nedeniyle zaman turu kaydedememişti.

Porsche ekibi, araçtan duman çıkmasına neden olan olay nedeniyle birkaç parçanın hasar gördüğünü duyurdu ve bunu düzeltmek için tüm gece çalışma yapmak zorunda kaldı.

Mahindra'dan Edoardo Mortara Cumartesi sabahı dördüncü olurken, Monako yarışının galibi Mitch Evans 11., son şampiyon Jake Dennis ise 16. oldu.

Bu hafta sonu ilk kez yarışacak olan Mahindra'dan Jordan King, WEC'te yarışan Nyck de Vries'in yerini aldı ve Guenther'in sadece 0.458s gerisinde 15. oldu.

Sebastien Buemi'nin WEC'te yarışması nedeniyle seriye katılan Envision'dan Paul Aron da seansı 20. sırada tamamladı.

Robin Frijns'in yerine Formula E'ye dönen Joel Eriksson, 9. virajın çıkışında duvara temas ettiği seansta sonuncu oldu.

Porsche'den Antonio Felix da Costa Cuma günü öğleden sonra düzenlenen ilk seansta 1:02.289 ile en hızlı isim olarak tamamlarken, ERT'den Sergio Sette Camara ikinci ve DS Penske'den Stoffel Vandoorne üçüncü oldu.

Berlin E-Prix 2. antrenman sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 22

1'02.177

   136.352
2 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 22

+0.012

1'02.189

 0.012 136.326
3 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 21

+0.075

1'02.252

 0.063 136.188
4 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 21

+0.095

1'02.272

 0.020 136.144
5 France J. Vergne DS Penske 25 20

+0.103

1'02.280

 0.008 136.127
6 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 21

+0.122

1'02.299

 0.019 136.085
7 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 20

+0.123

1'02.300

 0.001 136.083
8 France N. Nato Andretti Formula E 17 21

+0.133

1'02.310

 0.010 136.061
9 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 20

+0.253

1'02.430

 0.120 135.800
10 India J. Daruvala Maserati Racing 18 22

+0.287

1'02.464

 0.034 135.726
11 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 21

+0.310

1'02.487

 0.023 135.676
12 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 21

+0.352

1'02.529

 0.042 135.585
13 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 21

+0.403

1'02.580

 0.051 135.474
14 South Africa K. vanderLinde Audi Sport Team Abt 51 21

+0.426

1'02.603

 0.023 135.424
15 United Kingdom J. King Mahindra Racing 21 21

+0.458

1'02.635

 0.032 135.355
16 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 19

+0.485

1'02.662

 0.027 135.297
17 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 17

+0.624

1'02.801

 0.139 134.997
18 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 21

+0.711

1'02.888

 0.087 134.811
19
T. Barnard McLaren
 8 21

+0.835

1'03.012

 0.124 134.545
20
P. Aron Virgin Racing
 16 22

+0.855

1'03.032

 0.020 134.503
21 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 22

+0.980

1'03.157

 0.125 134.236
22 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 4 21

+1.006

1'03.183

 0.026 134.181
Tüm sonuçları görüntüle  

Berlin E-Prix FP1 results

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 23

1'02.289

   136.107
2 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 23

+0.128

1'02.417

 0.128 135.828
3 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 22

+0.188

1'02.477

 0.060 135.697
4 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 23

+0.222

1'02.511

 0.034 135.624
5 India J. Daruvala Maserati Racing 18 22

+0.240

1'02.529

 0.018 135.585
6 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 22

+0.249

1'02.538

 0.009 135.565
7 France J. Vergne DS Penske 25 23

+0.293

1'02.582

 0.044 135.470
8 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 23

+0.402

1'02.691

 0.109 135.234
9 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 23

+0.402

1'02.691

 0.000 135.234
10 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 4 25

+0.447

1'02.736

 0.045 135.137
11 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 20

+0.452

1'02.741

 0.005 135.126
12 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 21

+0.515

1'02.804

 0.063 134.991
13
P. Aron Virgin Racing
 16 23

+0.527

1'02.816

 0.012 134.965
14 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 22

+0.594

1'02.883

 0.067 134.821
15 France N. Nato Andretti Formula E 17 23

+0.686

1'02.975

 0.092 134.624
16 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 19

+0.729

1'03.018

 0.043 134.532
17
T. Barnard McLaren
 8 19

+0.781

1'03.070

 0.052 134.422
18 South Africa K. vanderLinde Audi Sport Team Abt 51 23

+0.968

1'03.257

 0.187 134.024
19 United Kingdom J. King Mahindra Racing 21 24

+0.977

1'03.266

 0.009 134.005
20 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 24

+1.030

1'03.319

 0.053 133.893
21 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 22

+1.121

1'03.410

 0.091 133.701
22 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 1

 

    
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