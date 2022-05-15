Berlin E-Prix 2. antrenman: Di Grassi ve Venturi en hızlısı

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30 dakika üzerinden gerçekleştirilen hafta sonunun son antrenman seansında sürücüler, ayar bulabilmek ve ritim yakalayabilmek adına son kez piste çıktılar.

Seans boyunca pist dışına çıkan veya duvara ufak şekilde temas eden isimler vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı.

İlk 13 dakikalık bölümün ardından zirvede 1:06.400'lük derecesiyle Mahindra sürücüsü Oliver Rowland vardı.

Sonrasında onu iki Venturi sürücüsü birden geride bıraktı ve liderlik 1:06.133 yapan Lucas Di Grassi'ye geçti.

Seansın kalan bölümünde liderlik değişmedi ve Di Grassi seansın en hızlı ismi oldu.

Venturi'nin iyi göründüğü seansta Edoardo Mortara 0.153 saniye geride ikinci oldu ve böylelikle Monakolu ekip ilk iki sırayı almış oldu.

Rowland 0.257 saniye geride üçüncü, Stoffel Vandoorne 0.325 saniye geride dördüncü ve Pascal Wehrlein 0.329 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Jake Dennis bir ara dışarı çıkmasına rağmen altıncı en iyi zamanı yaparken, Jean Eric Vergne yedinci, Robin Frijns sekizinci ve Oliver Turvey dokuzuncu oldu.

İlk onu Antonio Felix da Costa tamamladı.

Yakın seansta Andre Lotterer ilk ona giremedi ve kendisine 12. sırada yer bulabildi. Aynı şekilde Nyck de Vries da 14. sırada yer aldı.

2. antrenman sonucu: