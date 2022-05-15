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Formula E / Berlin ePrix II Antrenman raporu

Berlin E-Prix 2. antrenman: Di Grassi ve Venturi en hızlısı

Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde 2. antrenman seansını Venturi sürücüsü Lucas di Grassi ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Berlin E-Prix 2. antrenman: Di Grassi ve Venturi en hızlısı
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30 dakika üzerinden gerçekleştirilen hafta sonunun son antrenman seansında sürücüler, ayar bulabilmek ve ritim yakalayabilmek adına son kez piste çıktılar.

Seans boyunca pist dışına çıkan veya duvara ufak şekilde temas eden isimler vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı.

İlk 13 dakikalık bölümün ardından zirvede 1:06.400'lük derecesiyle Mahindra sürücüsü Oliver Rowland vardı.

Sonrasında onu iki Venturi sürücüsü birden geride bıraktı ve liderlik 1:06.133 yapan Lucas Di Grassi'ye geçti.

Seansın kalan bölümünde liderlik değişmedi ve Di Grassi seansın en hızlı ismi oldu.

Venturi'nin iyi göründüğü seansta Edoardo Mortara 0.153 saniye geride ikinci oldu ve böylelikle Monakolu ekip ilk iki sırayı almış oldu.

Rowland 0.257 saniye geride üçüncü, Stoffel Vandoorne 0.325 saniye geride dördüncü ve Pascal Wehrlein 0.329 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Jake Dennis bir ara dışarı çıkmasına rağmen altıncı en iyi zamanı yaparken, Jean Eric Vergne yedinci, Robin Frijns sekizinci ve Oliver Turvey dokuzuncu oldu.

İlk onu  Antonio Felix da Costa tamamladı.

Yakın seansta Andre Lotterer ilk ona giremedi ve kendisine 12. sırada yer bulabildi.  Aynı şekilde Nyck de Vries da 14. sırada yer aldı.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 16 1'06.133  
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 17 1'06.286 0.153
3 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 24 1'06.400 0.267
4 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 16 1'06.458 0.325
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 22 1'06.462 0.329
6 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 20 1'06.471 0.338
7 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 20 1'06.485 0.352
8 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 14 1'06.490 0.357
9 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 23 1'06.496 0.363
10 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 18 1'06.522 0.389
11 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 19 1'06.531 0.398
12 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 18 1'06.542 0.409
13 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 20 1'06.564 0.431
14 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 16 1'06.664 0.531
15 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 11 1'06.717 0.584
16 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 20 1'06.756 0.623
17 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 19 1'06.764 0.631
18 Germany Maximilian Gunther France DAMS 19 1'06.774 0.641
19 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 17 1'06.788 0.655
20 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 23 1'06.830 0.697
21 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 17 1'06.929 0.796
22 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 21 1'07.398 1.265
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