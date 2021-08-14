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Önceki / Berlin E-Prix 1. antrenman: Yakın geçen seansta Dennis lider
Formula E / Berlin E-Prix I Antrenman raporu

Berlin E-Prix 2. antrenman: Dennis ve BMW yine lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Berlin'de gerçekleştirilecek Formula E yarışları öncesinde 2. antrenman seansını BMW sürücüsü Jake Dennis lider tamamladı.

Berlin E-Prix 2. antrenman: Dennis ve BMW yine lider

Berlin'de gerçekleştirilecek sezonun final yarışları öncesinde bu sabah 30 dakikalık ikinci antrenman seansı yapıldı.

Düne kıyasla daha farklı şartlarda yapılan ikinci antrenman seansında sürücüler, daha az vakitleri olduğu için hemen turlamaya başladılar.

Başlangıçta dereceler 1:07'lerde olsa da, dakikalar ilerledikçe 1:06'lara indi. 1:07'nin altına inen ilk isim 1:06.840'la BMW sürücüsü Maximilian Günther olsa da, kısa bir süre sonra Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne 1:06.714 yaparak ilk sıraya oturdu.

Son 10 dakikaya girerken şampiyona ikincisi Robin Frijns 1:06.625 yaptı ve liderliği Fransız sürücüden aldı.

Altı dakika sonra ise şampiyona lideri Nyck de Vries 1:06.547 yaptı ve ilk sıraya oturdu. Fakat onun liderliği de pek uzun sürmedi. Çünkü dünkü ilk seansın en hızlı ismi Jake Dennis'ten 1:06.228 geldi ve liderliği alması için yeterli bir turdu.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam etse de Dennis'in turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve seansın en hızlı ismi Dennis oldu.

Lucas di Grassi son anlarda attığı turla beraber Dennis'in 0.154 saniye gerisinde ikinci olurken, şampiyonluk için çekişen De Vries ve Frijns sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular.

TAG Heuer Porsche'den Pascal Wehrlein, Frijns'ın sadece 0.005 saniye gerisinde beşinci olurken, Maximilian Günther altıncı, Stoffel Vandoorne yedinci, geçen yıl burada güçlü performans sergileyen Antonio Felix da Costa sekizinci ve Vergne dokuzuncu oldu.  İlk onu Norman Nato tamamladı. Edoardo Mortara dünün aksien geride kaldı ve 14. oldu.

Andre Lotterer ancak 21. olurken, Sebastien Buemi 23. sırada yer aldı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'06.228  
2 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'06.382 0.154
3 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'06.547 0.319
4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'06.625 0.397
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'06.630 0.402
6 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'06.646 0.418
7 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'06.693 0.465
8 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.711 0.483
9 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'06.714 0.486
10 France Norman Nato Monaco Venturi 1'06.716 0.488
11 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'06.732 0.504
12 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'06.754 0.526
13 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'06.760 0.532
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'06.783 0.555
15 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'06.794 0.566
16 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'06.800 0.572
17 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'06.857 0.629
18 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'06.882 0.654
19 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.053 0.825
20 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'07.056 0.828
21 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'07.071 0.843
22 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'07.109 0.881
23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'07.178 0.950
24 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 1'07.359 1.131
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