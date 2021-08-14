Berlin E-Prix 2. antrenman: Dennis ve BMW yine lider

Berlin'de gerçekleştirilecek sezonun final yarışları öncesinde bu sabah 30 dakikalık ikinci antrenman seansı yapıldı.

Düne kıyasla daha farklı şartlarda yapılan ikinci antrenman seansında sürücüler, daha az vakitleri olduğu için hemen turlamaya başladılar.

Başlangıçta dereceler 1:07'lerde olsa da, dakikalar ilerledikçe 1:06'lara indi. 1:07'nin altına inen ilk isim 1:06.840'la BMW sürücüsü Maximilian Günther olsa da, kısa bir süre sonra Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne 1:06.714 yaparak ilk sıraya oturdu.

Son 10 dakikaya girerken şampiyona ikincisi Robin Frijns 1:06.625 yaptı ve liderliği Fransız sürücüden aldı.

Altı dakika sonra ise şampiyona lideri Nyck de Vries 1:06.547 yaptı ve ilk sıraya oturdu. Fakat onun liderliği de pek uzun sürmedi. Çünkü dünkü ilk seansın en hızlı ismi Jake Dennis'ten 1:06.228 geldi ve liderliği alması için yeterli bir turdu.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam etse de Dennis'in turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve seansın en hızlı ismi Dennis oldu.

Lucas di Grassi son anlarda attığı turla beraber Dennis'in 0.154 saniye gerisinde ikinci olurken, şampiyonluk için çekişen De Vries ve Frijns sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular.

TAG Heuer Porsche'den Pascal Wehrlein, Frijns'ın sadece 0.005 saniye gerisinde beşinci olurken, Maximilian Günther altıncı, Stoffel Vandoorne yedinci, geçen yıl burada güçlü performans sergileyen Antonio Felix da Costa sekizinci ve Vergne dokuzuncu oldu. İlk onu Norman Nato tamamladı. Edoardo Mortara dünün aksien geride kaldı ve 14. oldu.

Andre Lotterer ancak 21. olurken, Sebastien Buemi 23. sırada yer aldı.

İkinci antrenman sonucu: