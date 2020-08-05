30 dakika üzerinden gerçekleştirilen ikinci Formula E antrenman turları nispeten sorunsuz geçti.

Nyk de Vries seansın başında liderliği alan isimdi ve ilk bölümdeki 1:07.358'lik derecesiyle zirvede yer aldı. Son bölümde liderlik birkaç kez el değiştirdi ve Maximilian Gunther 1:07.005 yaparak liderliğe oturdu.

Ancak bitime dakikalar kala De Vries 1:06.846 yaptı ve liderliği tekrar aldı. Kaan süre içerisinde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle ilk sırada yer almış oldu.

Antonio Felix da Costa'nın ikinci olduğu seansta Maximilian Gunther üçüncü ve Jerome D'Ambrosio dördüncü oldu.

Sebastien Buemi beşinci, Mitch Evans altıncı, Sam Bird yedinci Lucas di Grassi sekizinci ve kariyerinin ilk Formula E yarışına çıkacak olan Audi sürücüsü Rene Rast dokuzuncu oldu.

İlk onu Nico Müller tamamlarken, Jean Eric Vergne 11. oldu.

Felipe Massa 13. sırada kendisine yer bulabildi. James Calado ise piste çıkamadı.