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Formula E / Berlin ePrix I / Son dakika

Berlin E-Prix 2. antrenman: De Vries ve Mercedes lider

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Berlin E-Prix 2. antrenman: De Vries ve Mercedes lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ağu 2020 11:13

Nyck de Vries, Berlin'de gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen ikinci Formula E antrenman turları nispeten sorunsuz geçti.

Nyk de Vries seansın başında liderliği alan isimdi ve ilk bölümdeki 1:07.358'lik derecesiyle zirvede yer aldı. Son bölümde liderlik birkaç kez el değiştirdi ve Maximilian Gunther 1:07.005 yaparak liderliğe oturdu.

Ancak bitime dakikalar kala De Vries 1:06.846 yaptı ve liderliği tekrar aldı. Kaan süre içerisinde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle ilk sırada yer almış oldu.

Antonio Felix da Costa'nın ikinci olduğu seansta Maximilian Gunther üçüncü ve Jerome D'Ambrosio dördüncü oldu.

Sebastien Buemi beşinci, Mitch Evans altıncı, Sam Bird yedinci Lucas di Grassi sekizinci ve kariyerinin ilk Formula E yarışına çıkacak olan Audi sürücüsü Rene Rast dokuzuncu oldu.

İlk onu Nico Müller tamamlarken, Jean Eric Vergne 11. oldu.

Felipe Massa 13. sırada kendisine yer bulabildi. James Calado ise piste çıkamadı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 20 1'06.846  
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 18 1'06.922 0.076
3 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 16 1'07.005 0.159
4 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 14 1'07.160 0.314
5 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 17 1'07.301 0.455
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 18 1'07.346 0.500
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 12 1'07.382 0.536
8 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 16 1'07.441 0.595
9 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 15 1'07.600 0.754
10 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 15 1'07.604 0.758
11 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 17 1'07.628 0.782
12 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 19 1'07.665 0.819
13 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 18 1'07.677 0.831
14 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 16 1'07.684 0.838
15 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 21 1'07.771 0.925
16 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 24 1'07.810 0.964
17 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 24 1'07.951 1.105
18 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 16 1'07.954 1.108
19 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 16 1'07.976 1.130
20 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 21 1'07.988 1.142
21 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 13 1'07.993 1.147
22 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 13 1'08.201 1.355
23 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 17 1'08.324 1.478
24 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 0    
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix I
Pilotlar Nyck deVries
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Filip Cleeren

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