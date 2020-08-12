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Formula E / Berlin ePrix V / Antrenman raporu

Berlin E-Prix 2. antrenman: Da Costa ilk sırada

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Berlin E-Prix 2. antrenman: Da Costa ilk sırada
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Ağu 2020 10:43

DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, Berlin'deki ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Berlin'deki ikinci antrenman seansı yarım saat üzerinden gerekleştirildi ve sıcak şartlarda yapılan seansın ilk 13 dakikasının ardından ilk seansın lideri Maximilian Gunther zirvedeydi.

Alman pilot 1:16.073 yapmayı başarmıştı ancak son dakikalarda dereceler 1:16'nın da altına inmeye başladı.

Mercedes sürücüsü Nyck de Vries son saniyelerde 1:15.687 ile zirveye çıksa da, son sözü son şampiyonu Antonio Felix da Costa söyledi ve 1:15.653 yaparak en hızlı isim oldu.

De Vries, 0.034 saniye geride ikinci olurken, Sebastien Buemi 0.099 saniye geride üçüncü ve Lucas di Grassi 0.200 saniye geride dördüncü oldu.

Stoffel Vandoorne beşinci, Nico Müller altıncı, Olvier Rowland yedinci ve Alex Lynn sekizinci oldu.

İlk onu Gunther Neel Jani ilk onu tamamladı. Jean Eric Vergne ancak 13. sırada yer alabilirken, Felipe Massa 15. oldu.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'15.653  
2 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'15.687 0.034
3 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'15.752 0.099
4 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'15.853 0.200
5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'15.882 0.229
6 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'15.899 0.246
7 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'15.910 0.257
8 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'15.993 0.340
9 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'16.073 0.420
10 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'16.133 0.480
11 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'16.136 0.483
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'16.144 0.491
13 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'16.158 0.505
14 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'16.163 0.510
15 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'16.170 0.517
16 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'16.191 0.538
17 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'16.358 0.705
18 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'16.402 0.749
19 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.420 0.767
20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'16.486 0.833
21 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'16.529 0.876
22 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.701 1.048
23 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'16.755 1.102
24 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 1'17.070 1.417
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Berlin E-Prix: İlk antrenman seansında Gunther 0.009 saniye farkla lider

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Berlin E-Prix: İlk antrenman seansında Gunther 0.009 saniye farkla lider
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix V
Pilotlar Antonio Felix da Costa
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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