Berlin E-Prix 2. antrenman: Da Costa ilk sırada

Berlin'deki ikinci antrenman seansı yarım saat üzerinden gerekleştirildi ve sıcak şartlarda yapılan seansın ilk 13 dakikasının ardından ilk seansın lideri Maximilian Gunther zirvedeydi.

Alman pilot 1:16.073 yapmayı başarmıştı ancak son dakikalarda dereceler 1:16'nın da altına inmeye başladı.

Mercedes sürücüsü Nyck de Vries son saniyelerde 1:15.687 ile zirveye çıksa da, son sözü son şampiyonu Antonio Felix da Costa söyledi ve 1:15.653 yaparak en hızlı isim oldu.

De Vries, 0.034 saniye geride ikinci olurken, Sebastien Buemi 0.099 saniye geride üçüncü ve Lucas di Grassi 0.200 saniye geride dördüncü oldu.

Stoffel Vandoorne beşinci, Nico Müller altıncı, Olvier Rowland yedinci ve Alex Lynn sekizinci oldu.

İlk onu Gunther Neel Jani ilk onu tamamladı. Jean Eric Vergne ancak 13. sırada yer alabilirken, Felipe Massa 15. oldu.

İkinci antrenman sonucu: