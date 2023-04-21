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Berlin E-Prix 1. antrenman: Vandoorne hızlı başladı, Mortara kaza yaptı

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın yedinci ayağı olan Berlin E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı derece son şampiyon Stoffel Vandoorne'dan geldi.

Can Çarpıcı
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Berlin E-Prix 1. antrenman: Vandoorne hızlı başladı, Mortara kaza yaptı

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı. 

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak. 

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri dönmüştü. Brezilya'daki yarışın ardından ise sıra Formula E takviminin en ikonik pistlerinden birine geldi: Berlin'de yer alan Tempelhof Airport Pisti. 

Artık kullanılmayan bir havalimanı olan bu pist, daha önce sezon finallerine ev sahipliği yaptı ve FE tarihinin ikonik anlarından bazıları bu pistte gerçekleşti. 

Berlin'deki bu pist, her zaman 2 yarışa ev sahipliği yapıyor: İlk yarış orijinal düzende, ikinci yarış ise orijinal düzenin tersinde koşuluyor. 

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, the other drivers leave the pit lane

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, the other drivers leave the pit lane

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Cumartesi günü gerçekleştirilecek 1. yarış öncesinde, bugün 1. antrenman seansı vardı. Yine oldukça çekişmeli bir seans izledik. İlk 20 sürücü 1 saniye içerisine dizilirken, ilk 9 sürücü 0.3 saniye içerisindeydi! 

22 sürücü de zaman kaybetmeden daha ilk saniyelerden piste çıktılar ve Formula E tarihinde en çok yarışın gerçekleştirildiği bu piste alışmaya çalıştılar. Bu pistin asfaltı, diğer pistlere kıyasla oldukça farklı ve uzun süredir yarışılmadığından dolayı da oldukça tozlu. 

Dolayısıyla sürücüler bu seansta yol tutuşu bulmakta zorlandılar. Nitekim daha ilk 10 dakikası bitmek üzereydi ki Maserati sürücüsü Edoardo Mortara bariyerlere girdi. 

Daha önce bu pistte 8. sezonda yarış kazanmış olan Mortara, soğuk lastikleri ve frenleriyle 3 ve 4. virajda blokaj yaşamasının ardından duramadı ve bariyerlere çarptı. Mortara, bariyerlerden çıkmasının ardından garaja geldi ve ön kanadının değişmesinin ardından seansa devam edebildi. 

 

Seansın en hızlı derecesi ise son şampiyona Vandoorne'dan geldi. 2.4 kilometrelik bu piste 1:05.803 saniyede turlayan Vandoorne, ilk seansın en hızlısı oldu. 

Sau Paulo'da yarışı tamamlayamayan Jake Dennis ikinci olurken, yerel kahraman Maximilian Günther üçüncüydü. 

Çifte şampiyon ve Vandoorne'un takım arkadaşı Jean-Eric Vergne dördüncü olurken, seansın başında kaza yapan Mortara ilk 5'i tamamladı. 

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Jaguar pilotları arka arkaya dizildiler: Sam Bird altıncı, son yarışın galibi Mitch Evans yedinciydi. Antonio Felix da Costa, Andre Lotterer ve Rene Rast ise ilk 10'u tamamladılar. 

Berlin E-Prix I, Cumartesi günü gerçekleştirilecek seanslarla devam edecek. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 21 1'05.803     128.839
2 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 22 1'05.888 0.085 0.085 128.672
3 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 22 1'05.891 0.088 0.003 128.667
4 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 21 1'05.955 0.152 0.064 128.542
5 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 15 1'05.988 0.185 0.033 128.477
6 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 20 1'06.014 0.211 0.026 128.427
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 22 1'06.025 0.222 0.011 128.405
8 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 21 1'06.063 0.260 0.038 128.332
9 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 21 1'06.101 0.298 0.038 128.258
10 Germany René Rast United Kingdom McLaren 21 1'06.115 0.312 0.014 128.231
11 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 14 1'06.135 0.332 0.020 128.192
12 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 23 1'06.247 0.444 0.112 127.975
13 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 23 1'06.307 0.504 0.060 127.859
14 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 19 1'06.421 0.618 0.114 127.640
15 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 21 1'06.471 0.668 0.050 127.544
16 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 20 1'06.494 0.691 0.023 127.500
17 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 20 1'06.524 0.721 0.030 127.442
18 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 21 1'06.572 0.769 0.048 127.350
19 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 23 1'06.589 0.786 0.017 127.318
20 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 23 1'06.744 0.941 0.155 127.022
21 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 18 1'06.889 1.086 0.145 126.747
22 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 22 1'07.158 1.355 0.269 126.239
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