Berlin E-Prix 1. antrenman: Vandoorne hızlı başladı, Mortara kaza yaptı
2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın yedinci ayağı olan Berlin E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı derece son şampiyon Stoffel Vandoorne'dan geldi.
Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.
Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.
Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak.
Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri dönmüştü. Brezilya'daki yarışın ardından ise sıra Formula E takviminin en ikonik pistlerinden birine geldi: Berlin'de yer alan Tempelhof Airport Pisti.
Artık kullanılmayan bir havalimanı olan bu pist, daha önce sezon finallerine ev sahipliği yaptı ve FE tarihinin ikonik anlarından bazıları bu pistte gerçekleşti.
Berlin'deki bu pist, her zaman 2 yarışa ev sahipliği yapıyor: İlk yarış orijinal düzende, ikinci yarış ise orijinal düzenin tersinde koşuluyor.
Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, the other drivers leave the pit lane
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Cumartesi günü gerçekleştirilecek 1. yarış öncesinde, bugün 1. antrenman seansı vardı. Yine oldukça çekişmeli bir seans izledik. İlk 20 sürücü 1 saniye içerisine dizilirken, ilk 9 sürücü 0.3 saniye içerisindeydi!
22 sürücü de zaman kaybetmeden daha ilk saniyelerden piste çıktılar ve Formula E tarihinde en çok yarışın gerçekleştirildiği bu piste alışmaya çalıştılar. Bu pistin asfaltı, diğer pistlere kıyasla oldukça farklı ve uzun süredir yarışılmadığından dolayı da oldukça tozlu.
Dolayısıyla sürücüler bu seansta yol tutuşu bulmakta zorlandılar. Nitekim daha ilk 10 dakikası bitmek üzereydi ki Maserati sürücüsü Edoardo Mortara bariyerlere girdi.
Daha önce bu pistte 8. sezonda yarış kazanmış olan Mortara, soğuk lastikleri ve frenleriyle 3 ve 4. virajda blokaj yaşamasının ardından duramadı ve bariyerlere çarptı. Mortara, bariyerlerden çıkmasının ardından garaja geldi ve ön kanadının değişmesinin ardından seansa devam edebildi.
Seansın en hızlı derecesi ise son şampiyona Vandoorne'dan geldi. 2.4 kilometrelik bu piste 1:05.803 saniyede turlayan Vandoorne, ilk seansın en hızlısı oldu.
Sau Paulo'da yarışı tamamlayamayan Jake Dennis ikinci olurken, yerel kahraman Maximilian Günther üçüncüydü.
Çifte şampiyon ve Vandoorne'un takım arkadaşı Jean-Eric Vergne dördüncü olurken, seansın başında kaza yapan Mortara ilk 5'i tamamladı.
Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Jaguar pilotları arka arkaya dizildiler: Sam Bird altıncı, son yarışın galibi Mitch Evans yedinciydi. Antonio Felix da Costa, Andre Lotterer ve Rene Rast ise ilk 10'u tamamladılar.
Berlin E-Prix I, Cumartesi günü gerçekleştirilecek seanslarla devam edecek.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Stoffel Vandoorne
|Dragon Racing
|21
|1'05.803
|128.839
|2
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|22
|1'05.888
|0.085
|0.085
|128.672
|3
|Maximilian Gunther
|Maserati Racing
|22
|1'05.891
|0.088
|0.003
|128.667
|4
|Jean-Eric Vergne
|Dragon Racing
|21
|1'05.955
|0.152
|0.064
|128.542
|5
|Edoardo Mortara
|Maserati Racing
|15
|1'05.988
|0.185
|0.033
|128.477
|6
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|20
|1'06.014
|0.211
|0.026
|128.427
|7
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|22
|1'06.025
|0.222
|0.011
|128.405
|8
|Antonio Felix da Costa
|Porsche Team
|21
|1'06.063
|0.260
|0.038
|128.332
|9
|Andre Lotterer
|Andretti Autosport
|21
|1'06.101
|0.298
|0.038
|128.258
|10
|René Rast
|McLaren
|21
|1'06.115
|0.312
|0.014
|128.231
|11
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|14
|1'06.135
|0.332
|0.020
|128.192
|12
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|23
|1'06.247
|0.444
|0.112
|127.975
|13
|Sergio SetteCamara
|NIO Formula E Team
|23
|1'06.307
|0.504
|0.060
|127.859
|14
|Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|19
|1'06.421
|0.618
|0.114
|127.640
|15
|Jake Hughes
|McLaren
|21
|1'06.471
|0.668
|0.050
|127.544
|16
|Robin Frijns
|Audi Sport Team Abt
|20
|1'06.494
|0.691
|0.023
|127.500
|17
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|20
|1'06.524
|0.721
|0.030
|127.442
|18
|Sacha Fenestraz
|Nissan e.dams
|21
|1'06.572
|0.769
|0.048
|127.350
|19
|Nico Müller
|Audi Sport Team Abt
|23
|1'06.589
|0.786
|0.017
|127.318
|20
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|23
|1'06.744
|0.941
|0.155
|127.022
|21
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|18
|1'06.889
|1.086
|0.145
|126.747
|22
|Norman Nato
|Nissan e.dams
|22
|1'07.158
|1.355
|0.269
|126.239
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