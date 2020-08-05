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Formula E / Berlin ePrix I / Antrenman raporu

Berlin E-Prix 1. antrenman: Rowland hızlı başladı

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Berlin E-Prix 1. antrenman: Rowland hızlı başladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ağu 2020 08:11

Berlin'de yapılacak Formula E yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Oliver Rowland ilk sırada noktaladı.

Berlin'de uzun bir ara sonra gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde birinci antrenman seansı kuru zeminde gerçekleştirildi ve sürücüler seans başlar başlamaz piste çıkarak ritim yakalamaya çalıştılar.

Oliver Rowland, seansın başında attığı en hızlı turun ardından zirveye yerleşti. Fakat daha sonra Antonio Felix da Costa 1:09.101 yaparak ilk sıraya oturdu.

Seans ilerledikçe dereceler gelişmeye devam etti ve Nyck de Vries 1:08.945 yaparak liderliği Da Costa'dan aldı.

Son 10 dakikaya girilirken önce Sam Bird sonra da Rowland liderliği aldı ve James Calado yolda kaldığı için seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Kalan sürede seans tekrar başlamadı ve Rowland 1:07.832'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı.

Bird'ün ikinci olduğu seansta Jean Eric Vergne üçüncü ve Nico Müller dördüncü oldu.

Jerome D'Ambrosio beşinci olurken, Alexander Sims altıncı, Edoardo Mortara yedinci, Nyck de Vries sekizinci ve Robin Frijns dokuzuncu oldu.

İlk onu Sebastien Buemi tamamladı. Mercedes'ten Stoffel Vandoorne ancak 14. olabildi.

Rene Rast, ilk Formula E yarışı öncesinde ilk seansı 15. sırada bitirirken, Porsche'den Andre Lotterer ancak 19. olabildi.

Felipe Massa ise 21. sırada yer aldı.

 
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Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix I
Pilotlar Oliver Rowland
Takımlar Nissan e.dams
Editör Matt Kew

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