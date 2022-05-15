Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Agag: "McLaren'ın Formula E'ye girmesi şampiyona için büyük bir sıçrama" Sonraki / Vergne: "Verstappen, Formula E'de yenilmez olamazdı"
Formula E / Berlin ePrix II Antrenman raporu

Berlin E-Prix 1. antrenman: Mortara hızlı başladı

Berlin'de gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde ilk antrenman seansını Venturi sürücüsü Edoardo Mortara ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Berlin E-Prix 1. antrenman: Mortara hızlı başladı
Haberi dinle

Berlin'de bu yıl iki yarış gerçekleştiriliyor ve  ikinci yarış öncesinde 1. antrenman seansı bugün erken saatlerde başladı.

Seansın başında Nissan sürücüsü Sebastien Buemi aracının kontrolünü kaybetti ve arka tarafı bariyerlere çarptı fakat pite dönmeyi başardı. İsviçreli pilot araç tamir edildikten sonra tekrar piste çıktı ancak bir kez daha spin attı.

İlk 15 dakikanın lideri Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein'dı ve sonrasında kendisini 1:06.659 yapan Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne geride bıraktı.

Techeetah sürücüsünü geçen ilk isim Jake Dennis olurken, Edoardo Mortara bu dereceyi 1:06.373'e kadar çekti.

Seansın kalan bölümünde ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve İsviçreli sürücü, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Andre Lotterer 1:06.430'luk turuyla Mortara'nın 0.057 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, Dennis 0.139 saniye geride üçüncü ve Wehrlein 0.216 saniye geride dördüncü oldu.

Bu hafta sonu iyi görünen Mahindra sürücüsü Alexander Sims 0.234 saniye geride beşinci, Vergne 0.286 saniye geride altıncı ve son şampiyon Nyck de Vries 0.324 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Lucas di Grassi, Antonio Felix da Costa ve Sam Bird tamamladı.

Mitch Evans 11. olabilirken, trafikte kalan Stoffel Vnadoorne ancak 15. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 22 1'06.373  
2 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 23 1'06.430 0.057
3 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'06.512 0.139
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 22 1'06.589 0.216
5 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 23 1'06.607 0.234
6 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 20 1'06.659 0.286
7 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 20 1'06.697 0.324
8 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 23 1'06.743 0.370
9 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 19 1'06.765 0.392
10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 22 1'06.793 0.420
11 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 23 1'06.804 0.431
12 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 22 1'06.859 0.486
13 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 23 1'06.908 0.535
14 Germany Maximilian Gunther France DAMS 21 1'07.095 0.722
15 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 20 1'07.130 0.757
16 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 17 1'07.205 0.832
17 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 23 1'07.256 0.883
18 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 19 1'07.514 1.141
19 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 20 1'07.551 1.178
20 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 19 1'07.569 1.196
21 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 12 1'07.793 1.420
22 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 21 1'07.817 1.444
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Agag: "McLaren'ın Formula E'ye girmesi şampiyona için büyük bir sıçrama"
Önceki haber

Agag: "McLaren'ın Formula E'ye girmesi şampiyona için büyük bir sıçrama"
Sonraki haber

Vergne: "Verstappen, Formula E'de yenilmez olamazdı"

Vergne: "Verstappen, Formula E'de yenilmez olamazdı"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek" İspanya GP
Formula 1

Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek"

Perez üçüncü kez baba oldu
Formula 1

Perez üçüncü kez baba oldu

Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum" İspanya GP
Formula 1

Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum"

Son Haberler

Da Costa: "Hakemler Frijns'e ceza vermeyerek kötü emsal teşkil edecek bir karar aldılar"
Formula E Formula E

Da Costa: "Hakemler Frijns'e ceza vermeyerek kötü emsal teşkil edecek bir karar aldılar"

Brown: "Son şampiyonu devralarak FE'ye girme kararı çok da zeka gerektirmiyordu"
Formula E Formula E

Brown: "Son şampiyonu devralarak FE'ye girme kararı çok da zeka gerektirmiyordu"

Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı
Formula E Formula E

Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı

Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
Formula E Formula E

Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.