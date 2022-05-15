Berlin E-Prix 1. antrenman: Mortara hızlı başladı

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Berlin'de bu yıl iki yarış gerçekleştiriliyor ve ikinci yarış öncesinde 1. antrenman seansı bugün erken saatlerde başladı.

Seansın başında Nissan sürücüsü Sebastien Buemi aracının kontrolünü kaybetti ve arka tarafı bariyerlere çarptı fakat pite dönmeyi başardı. İsviçreli pilot araç tamir edildikten sonra tekrar piste çıktı ancak bir kez daha spin attı.

İlk 15 dakikanın lideri Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein'dı ve sonrasında kendisini 1:06.659 yapan Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne geride bıraktı.

Techeetah sürücüsünü geçen ilk isim Jake Dennis olurken, Edoardo Mortara bu dereceyi 1:06.373'e kadar çekti.

Seansın kalan bölümünde ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve İsviçreli sürücü, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Andre Lotterer 1:06.430'luk turuyla Mortara'nın 0.057 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, Dennis 0.139 saniye geride üçüncü ve Wehrlein 0.216 saniye geride dördüncü oldu.

Bu hafta sonu iyi görünen Mahindra sürücüsü Alexander Sims 0.234 saniye geride beşinci, Vergne 0.286 saniye geride altıncı ve son şampiyon Nyck de Vries 0.324 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Lucas di Grassi, Antonio Felix da Costa ve Sam Bird tamamladı.

Mitch Evans 11. olabilirken, trafikte kalan Stoffel Vnadoorne ancak 15. olabildi.

Seans sonucu: