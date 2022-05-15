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Formula E / Berlin ePrix II Yarış raporu

Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı

Mercedes pilotu Nyck de Vries, Berlin'de gerçekleştirilen ikinci yarışı rahat bir biçimde kazanarak; bu sezonki ikinci zaferine ulaştı.

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Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı
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2022 Formula E sezonunun 7 ve 8. yarışları bu hafta sonu Berlin'deki Templehof Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen ilk yarışı Edoardo Mortara kazanmıştı. 

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Bugün ise Berlin'deki ikinci yarış gerçekleştirildi. Gün içerisinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu dünkü yarışın galibi Edoardo Mortara'nın olmuştu.

Berlin E-Prix II sıralama raporu:

İsviçreli pilot, Berlin'de gerçekleştirilen ikinci yarışa da pole pozisyonundan başladı ancak ilk virajda liderlik el değiştirdi. 

Üçüncü cepten start alan Nyck de Vries, ilk virajda agresif bir atakla liderliği eline geçirdi. Mortara ve de Vries arasında biraz temas yaşansa da iki pilot da yoluna devam edebildi. 

Arkalarda ise tıpkı dün olduğu gibi bugün de kısmen olaysız bir start yaşandı. Böylelikle ilk turun sonunda de Vries, Mortara, Robin Frijns, Andre Lotterer, Lucas di Grassi ilk 5'i oluştu. 

İlk virajda liderliği kaybeden Mortara, de Vries'i yakın bir şekilde takip etmeye başladı ancak ilk 10 dakika boyunca herhangi bir geçiş denemesinde bulunmadı. Yarışın ilk 10 dakikası genel olarak oldukça sakin geçti. 

Bugünkü yarışta, pilotların tek bir atak modu vardı ancak bu tek atak modu 8 dakika uzunluğunda olacaktı. Dolayısıyla strateji büyük bir önem arz etmekteydi. 

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, battles with Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, at the start

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, battles with Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, at the start

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

İlk 5 içerisinden ilk olarak lider de Vries atak modunu aldı ve 3. sıraya geriledi. Sonraki turda ise Frijns atak modunu almak istedi ancak çizgiyi kaçırdı ve atak modunu alamadı. 

Hollandalı pilot bu hatasıyla birlikte sıralar kaybetti ve podyum mücadelesinin dışında kaldı. Bu esnada, de Vries Mortara'yı geçerek liderliği yeniden eline geçirdi. 

Mortara, atak modunu en geç alan isimlerden biriydi ve atak modunu almasının ardından 5. sırada piste geri döndü. Mortara sonrasında atak modunu kullanarak geçişleri yaptı ve 2. sıraya geri dönmeyi başardı. 

Böylelikle tek atak modu kullanımlarının ardından de Vries, Mortara, di Grassi, Frijns, da Costa ilk 5'i oluştu. Bitime 20 dakika kala de Vries 2 saniyelik bir farkla liderdi ve yarışı kontrol altında götürüyordu. 

Arkada ise da Costa, Frijns'ı geçerek 4. sıraya yükseldi. Sonrasında Stoffel Vandoorne'un geçişlerini izledik.

Mercedes pilotu ilk olarak Frijns'ı geçerek 5. sıraya çıktı. Vandoorne, ardından da Costa'yı geçerek 4. sırayı aldı. Şampiyona lideri, bu yarışta da iyi yükselmeyi başardı. Belçikalı pilot, son olarak di Grassi'yi arkasında bırakarak üçüncü sırayı eline geçirdi. 

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

De Vries, ilk virajda liderliği eline geçirdiği yarışı FE standartlarına kıyasla oldukça rahat bir şekilde kazandı ve bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Berlin'deki ilk yarışın galibi Mortara ise ikinci sırayı alarak Almanya'dan iyi puanlar toplayarak ayrıldı.

Şampiyona lideri Vandoorne, bugün de iyi bir yarış çıkardı ve podyumun son basamağında kendine yer buldu. Belçikalı pilot, Berlin'den şampiyona lideri olarak ayrılıyor. 

Ayrıca böylelikle, Mercedes kendi evinde iki pilotuyla birden podyuma çıkmış oldu.

Diğer Rokit Venturi pilotu Lucas di Grassi, dün yarış dışı kalmasının ardından bugün 4. olarak iyi puanlar topladı. 

Atak modu kullanımında çizgiyi kaçıran ve ilk denemede atak modunu alamayan Frijns, hatasına rağmen 5. sırada finiş görmeyi başardı. 

Antonio Felix da Costa ise Oliver Rowland'ın önünde 6. sırayı aldı. Andre Lotterer, damalı bayrağı 8. sırada görürken; Jean-Eric Vergne 9. olabildi. 

Günün son puanı ise Mitch Evans'a gitti. 12. sırayı alan Pascal Wehrlein ve 13. olan Jake Dennis, Berlin'de kesinlikle istediklerini bulamadılar. Eski F2 pilotu Dan Ticktum 20. olurken, eski F1 pilotu Antonio Giovinazzi sonuncu sırada finiş gördü. 

2022 Formula E sezonu, 4 Haziran'da Cakarta, Endonezya'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 40 46'12.268       25
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 40 46'14.722 2.454 2.454   22
3 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 40 46'19.204 6.936 4.482   15
4 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 40 46'20.433 8.165 1.229   12
5 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 40 46'26.097 13.829 5.664   10
6 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 40 46'26.655 14.387 0.558   8
7 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 40 46'27.786 15.518 1.131   6
8 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 40 46'28.113 15.845 0.327   4
9 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 40 46'31.099 18.831 2.986   2
10 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 40 46'33.990 21.722 2.891   1
11 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 40 46'35.143 22.875 1.153    
12 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 40 46'37.680 25.412 2.537    
13 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 40 46'39.280 27.012 1.600    
14 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 40 46'41.827 29.559 2.547    
15 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 40 46'45.627 33.359 3.800    
16 Germany Maximilian Gunther France DAMS 40 46'48.043 35.775 2.416    
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 40 46'52.312 40.044 4.269    
18 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 40 46'53.810 41.542 1.498    
19 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 40 46'54.128 41.860 0.318    
20 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 40 47'03.916 51.648 9.788    
21 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 40 47'07.460 55.192 3.544    
22 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 40 47'14.201 1'01.933 6.741    
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Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, 1st position, on the podium

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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