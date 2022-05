Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı

2022 Formula E sezonunun 7 ve 8. yarışları bu hafta sonu Berlin'deki Templehof Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen ilk yarışı Edoardo Mortara kazanmıştı.

Bugün ise Berlin'deki ikinci yarış gerçekleştirildi. Gün içerisinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu dünkü yarışın galibi Edoardo Mortara'nın olmuştu.

İsviçreli pilot, Berlin'de gerçekleştirilen ikinci yarışa da pole pozisyonundan başladı ancak ilk virajda liderlik el değiştirdi.

Üçüncü cepten start alan Nyck de Vries, ilk virajda agresif bir atakla liderliği eline geçirdi. Mortara ve de Vries arasında biraz temas yaşansa da iki pilot da yoluna devam edebildi.

Arkalarda ise tıpkı dün olduğu gibi bugün de kısmen olaysız bir start yaşandı. Böylelikle ilk turun sonunda de Vries, Mortara, Robin Frijns, Andre Lotterer, Lucas di Grassi ilk 5'i oluştu.

İlk virajda liderliği kaybeden Mortara, de Vries'i yakın bir şekilde takip etmeye başladı ancak ilk 10 dakika boyunca herhangi bir geçiş denemesinde bulunmadı. Yarışın ilk 10 dakikası genel olarak oldukça sakin geçti.

Bugünkü yarışta, pilotların tek bir atak modu vardı ancak bu tek atak modu 8 dakika uzunluğunda olacaktı. Dolayısıyla strateji büyük bir önem arz etmekteydi.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, battles with Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, at the start

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images