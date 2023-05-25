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Beckmann, Jakarta E-Prix'in de Lotterer'in yerini alacak

Gelişim sürücüsü David Beckmann, gelecek hafta sonu Jakarta E-Prix'inde Andre Lotterer'in yerini alacak.

Stefan Mackley
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David Beckmann, TAG Heuer Porsche Formula E Team

Son iki sezondur takımın yedek pilotu olarak görev yapan Beckmann'ın Endonezya'da Lotterer'in yerini doldurması bekleniyordu, nitekim dördüncü Le Mans 24 Saat galibiyetini arayan Lotterer o hafta sonunu büyük mücadeleye hazırlanarak geçirecek.

İlk yarışına çıkmaya hazırlanan Beckmann, geçen ay Berlin'deki Formula E çaylak testinde de yer alma fırsatı yakalamıştı.

Beckmann, "Andre'nin yerine geçme ve Jakarta'da Andretti Formula E takımını temsil etme fırsatı bulduğum için çok minnettarım."

"FE inanılmaz rekabetçi bir şampiyona ve bu eşsiz seride yeteneklerimi sergileyeceğim için çok heyecanlıyım.

"Michael Andretti'ye ve takıma bana bu sorumluluğu verdikleri için teşekkür ediyorum. Başarılı bir sonuç elde etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

David Beckmann, TAG Heuer Porsche Formula E Team, Porsche 99X Electric Gen3

David Beckmann, TAG Heuer Porsche Formula E Team, Porsche 99X Electric Gen3

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım müdürü Roger Griffiths, "David son derece yetenekli bir sürücü olduğunu kanıtladı ve onu Jakarta E-Prix'si için aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Kendisi yeteneklerini hem Berlin'deki testte, hem de tüm geliştirme faaliyetleri boyunca gösterdi. İki yarışlı bir hafta sonunda bize yardımcı olacak."

"André'nin önceliklerinin Porsche'nin WEC programında olduğunu en başından beri biliyor ve kendisini destekliyorduk."

"David'in deneyimi, hiç şüphesiz ki kendisinin sorunsuz bir alışma süreci geçirmesine yardımcı olacak."

"Takımı temsil etme becerisine güvenimiz tam ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek şampiyonadaki sürekli başarımıza katkıda bulunacağından hiç şüphemiz yok." dedi.

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