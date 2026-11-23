Formula E

Ayhancan Güven için Formula E sezon öncesi testleri nasıl geçti?

Temsilcimiz Ayhancan Güven, Fusion Formula E Team ile 2027 Formula E sezon öncesi testlerini tamamladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 17:40

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Ayhancan Güven

2027 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası sezon öncesi testleri 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Madrid'de gerçekleşti ve bu testte temsilcimiz Ayhancan Güven de yer aldı.

Formula E'nin 2027 sezonu itibarıyla tamamen yeni GEN4 araçlarına geçiş yapacak olması sebebiyle testler, şampiyona için büyük önem arz ediyordu.

Testlerde toplam altı seans gerçekleştirildi ve bu seanslar sabah ve akşam olmak üzere üç güne yayıldı.

Testlerin ilk günü 16 Kasım'da gerçekleşti. Fusion Formula E Team ile piste çıkan temsilcimiz Ayhancan Güven, ilk günü 1:25.040'lık turuyla zaman tablosunun 8. sırasında tamamladı.

18 Kasım'da testlerin ikinci günü koşuldu ve özellikle öğleden sonraki seans boyunca yer yer şiddetli yağmur yağdı. Hava koşulları pilotların performansını etkilerken, Ayhancan Güven ikinci günü lider Jean-Eric Vergne'in yaklaşık 5 saniye gerisinde 18. sırada noktaladı. Ayhancan, çarşamba günü çaylaklar arasında en çok tur atan ikinci isim oldu.

2027 sezon öncesi testleri, oldukça korkutucu bir olayla sona erdi: Testin son saatinde Taylor Barnard'ın bataryasının patlamasıyla aracın tamamı alevler içinde kaldı. Barnard araçtan mucizevi bir şekilde hasar görmeden çıkarken, olayın ardından kırmızı bayraklar sallandı ve seans bu şekilde sona erdi.

Ayhancan Güven, testlerin son gününü 13. sırada noktalamış oldu.

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- Motorsport.com Ekibi

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