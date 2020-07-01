Audi’den gönderilen Abt, NIO ile anlaştı

İki E-Prix galibi Abt, FE Race at Home Challenge eSpor yarışında kendisinin yerine bir simülasyon yarışçısını geçirdiği için geçtiğimiz ay Audi’den gönderilmişti.

Daha sonra kendi YouTube kanalından bir özür videosu yayınlayan Abt’ın yerine ise iki kez DTM şampiyonu Rene Rast getirilmişti.

Ancak Abt, Avrupa ve yerel Çin seyahat kısıtlamaları nedeniyle Berlin’deki altı yarışa gidemeyecek olan Ma’nın yerine yarışacak.

Abt, “Yarışmayı ve Formula E’yi her zaman sevdim, bu sebeple sezonun son altı yarışında, evimdeki yarışlarda yarışma ve tarihteki tüm Formula E yarışlarında yarışma serime devam etme fırsatı çok heyecan verici.”

“Son üç yıldır lider bir üretici ile çalışıyordum, bu yüzden çokça deneyimim ve takıma katkım var.”

“Oliver (Turvey) ile birlikte iyi sonuçlar elde etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.” dedi.

Ancak Ma’nın 2020-21 sezonunda takımla birlikte yarışmaya devam etmesi bekleniyor.

NIO 333’ten yapılan bir açıklamada, “Takım, bu kararı dikkatli bir şekilde değerlendirdi ve Formula E padoğundaki önemli figürlerle fikir alışverişi yaptı.” denildi.

NIO 333 takım CEO’su Vincent Wang ise, “Daniel ile Berlin’deki final için anlaşma olasılığı bana sunulduğunda, bu çok heyecan verici bir ihtimaldi.”

“Doğu dünyasında dendiği gibi, ‘geri dönen bir deha, altından daha değerlidir’. Ancak Race at Home Challenge sırasında etrafını saran tartışmalar çok yüksek bir seviyeye ulaştı ve bu, iki karşıt görüş getirecek.”

“Sonuçta, padoktaki bazı önemli figürlerle görüştükten sonra Daniel’e Formula E’ye geri dönme fırsatı vermeyi kararlaştırdık.”

“Onu takımda ağırlamaktan çok memnunuz ve bu olağanüstü sezonu iyi bir şekilde bitirme çabalarımıza katkıda bulunacağını umuyoruz!” dedi.

Mahindra da geçen hafta yaptığı açıklamada, sezonun geri kalanında Pascal Wehrlein yerine eski Jaguar ve DS Virgin sürücüsü Alex Lynn’in yarışacağını açıklamıştı.

Eski Formula 1 sürücüsü Wehrlein’ın 2020-21 sezonunda Porsche’de Neel Jani’nin yerini alması bekleniyor.