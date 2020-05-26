Formula E
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Son dakika

Audi, eSpor yarışında yaptığı hile sonrası Abt ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor!

paylaşım
yorumlar
Audi, eSpor yarışında yaptığı hile sonrası Abt ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 May 2020 12:09

Geçen haftaki Home at Challenge Esports yarışında, kendisi yerine başkasını yarıştıran ve hile yapan Daniel Abt ile Audi Formula E takımı arasındaki ilişki askıya alındı.

Abt, sanal Berlin E-Prix'sine katılmamış ve yerini sim yarışçısı Lorenz Hoerzing'in almasına izin vermişti. Bunu habersiz şekilde yapan Abt, konunun ortaya çıkmasının ardından diskalifiye edildi ve ayrıca 10 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Audi'nin Abt ile olan kontratını askıya aldığı ortaya çıktı, ancak Motorsport.com FE koltuğunu tamamen kaybedeceğini öğrendi..

27 yaşındaki Alman pilot, 2014'ten bu yana Formula E'de yarışıyor ve gridde bunu yapabilen sadece Lucas di Grassi, Jerome D'Ambrosio ve Sam Bird var.

Bu süre zarfında Abt, her zaman Audi ile sadece 12 aylık anlaşmalar imzaladı.

Audi'den kısa bir açıklamada şöyle dedi: “Daniel Abt, 23 Mayıs'taki Home at Challenge Esports etkinliğinin beşinci ayağında aracını sıralama turları ve yarışta kullanmadı. Bunun yerine profesyonel bir sim yarışçısının bunu yapmasına izin verdi."

“Ertesi gün bunun için doğrudan özür diledi ve diskalifiyeyi kabul etti. Dürüstlük, şeffaflık ve geçerli kurallara uyum, Audi için en önemli önceliklerdir. Bu, markanın istisnasız dahil olduğu tüm faaliyetler için geçerlidir.

“Bu nedenle Audi Sport, Daniel Abt'la olan anlaşmasını derhal askıya almıştır."

Abt, kınamalarının ardından özür diledi.

"Bu yarışı, olması gerektiği kadar ciddiye almadım. Bunun için özellikle üzgünüm, çünkü Formula E organizasyonunun bu proje için ne kadar çaba harcadıklarını biliyorum."

"Ağzımda acı bir tat bıraktığını söyleyebilirim, ama hiçbir zaman kötü niyetle yapmadım. Elbette yarıştan diskalifiye olmamı kabul ediyorum."

Audi GT3 sürücüsü Kelvin van der Linde ve Mattia Drudi, Marakeş yarış sonrası çaylak testine takım için yarıştılar ve FE sezonu devam ederken Abt'ın yerini almak için ana adaylar arasında yer alacaklar.

Sonraki haber
Wehrlein: "Formula E, Formula 1'den daha adil"

Önceki haber

Wehrlein: "Formula E, Formula 1'den daha adil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E , eSpor
Pilotlar Daniel Abt
Takımlar Audi Sport ABT Schaeffler
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Heidfeld: "Hamilton-Vettel kadrosundan kimse kazançlı çıkmaz"

3s
2
Formula 1

Ferrari, Avusturya GP'ye büyük güncellemeler hazırlıyor

3
Formula 1

Steiner: "Vettel, Haas'ın teklifini kabul etmez"

4
Formula 1

Formula 1'in en iyi takımını kursanız, kimleri seçerdiniz?

5
Formula 1

FIA, kural ihlallerinin bildirilmesi için "ihbar hattı" kurdu

2s

Son Videolar

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı 24:32
Formula E

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış 00:00
Formula E

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış

Race at Home Challenge: Yarış özeti 01:57
Formula E

Race at Home Challenge: Yarış özeti

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları 09:11
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri 06:52
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri

Son Haberler

Audi, eSpor yarışında yaptığı hile sonrası Abt ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor!
FE

Audi, eSpor yarışında yaptığı hile sonrası Abt ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor!

Wehrlein: "Formula E, Formula 1'den daha adil"
FE

Wehrlein: "Formula E, Formula 1'den daha adil"

Formula E Race at Home Challenge: Berlin'in galibi Rowland, Cem 15. oldu!
FE

Formula E Race at Home Challenge: Berlin'in galibi Rowland, Cem 15. oldu!

Cem Bölükbaşı, sanal Formula E yarışına katılacak
eSpr

Cem Bölükbaşı, sanal Formula E yarışına katılacak

Berlin'de Formula E Race at Home Challenge yarışından ne beklemeliyiz
eSpr

Berlin'de Formula E Race at Home Challenge yarışından ne beklemeliyiz

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.