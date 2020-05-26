Audi, eSpor yarışında yaptığı hile sonrası Abt ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor!

Abt, sanal Berlin E-Prix'sine katılmamış ve yerini sim yarışçısı Lorenz Hoerzing'in almasına izin vermişti. Bunu habersiz şekilde yapan Abt, konunun ortaya çıkmasının ardından diskalifiye edildi ve ayrıca 10 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Audi'nin Abt ile olan kontratını askıya aldığı ortaya çıktı, ancak Motorsport.com FE koltuğunu tamamen kaybedeceğini öğrendi..

27 yaşındaki Alman pilot, 2014'ten bu yana Formula E'de yarışıyor ve gridde bunu yapabilen sadece Lucas di Grassi, Jerome D'Ambrosio ve Sam Bird var.

Bu süre zarfında Abt, her zaman Audi ile sadece 12 aylık anlaşmalar imzaladı.

Audi'den kısa bir açıklamada şöyle dedi: “Daniel Abt, 23 Mayıs'taki Home at Challenge Esports etkinliğinin beşinci ayağında aracını sıralama turları ve yarışta kullanmadı. Bunun yerine profesyonel bir sim yarışçısının bunu yapmasına izin verdi."

“Ertesi gün bunun için doğrudan özür diledi ve diskalifiyeyi kabul etti. Dürüstlük, şeffaflık ve geçerli kurallara uyum, Audi için en önemli önceliklerdir. Bu, markanın istisnasız dahil olduğu tüm faaliyetler için geçerlidir.

“Bu nedenle Audi Sport, Daniel Abt'la olan anlaşmasını derhal askıya almıştır."

Abt, kınamalarının ardından özür diledi.

"Bu yarışı, olması gerektiği kadar ciddiye almadım. Bunun için özellikle üzgünüm, çünkü Formula E organizasyonunun bu proje için ne kadar çaba harcadıklarını biliyorum."

"Ağzımda acı bir tat bıraktığını söyleyebilirim, ama hiçbir zaman kötü niyetle yapmadım. Elbette yarıştan diskalifiye olmamı kabul ediyorum."

Audi GT3 sürücüsü Kelvin van der Linde ve Mattia Drudi, Marakeş yarış sonrası çaylak testine takım için yarıştılar ve FE sezonu devam ederken Abt'ın yerini almak için ana adaylar arasında yer alacaklar.