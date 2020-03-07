Audi, Berger'in Formula E hakkındaki yorumlarına karşı çıktı

60 yaşındaki eski Formula 1 pilotu Berger, 2020'de toplamda dokuz araçla yarışacak olan Audi'nin, yeniden yapılanma sonucu DTM'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt vermişti.

Berger, Audi'nin DTM yerine FE programını seçmesinin “şirketin itibarını zayıflatabileceğini” ve FE'nin duygulara hitap eden bir seri olmadığını söylemişti.

Ancak Audi bu açıklamaları ve Berger'in Formula E hakkındaki yorumlarına karşı çıktı.

Audi'nin motor sporları iletişim müdürü Stefan Moser, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Formula E'de, DTM'e kıyasla tamamen farklı hikayelerden bahsedebiliriz."

"Sürdürülebilirlik hakkında konuşabiliriz, elektrikleşme hakkında konuşabiliriz ve bu, şu noktada markamız için çok önemli. Audi olarak sahip olduğumuz zihniyeti tamamen değiştiriyoruz. Artık daha fazla elektrikli araç üretiyoruz."

“İkisine de ihtiyacımız var. Elektrikli araçlar da satıyoruz, içten yanmalı motora sahip araçlar da satıyoruz. Herkes sadece elektrikli aracı düşünmüyor."

“Eğer şu anda Formula E yarışlarına bakarsanız, sıralama formatına bağlı olarak diğer yarış serilerinden çok daha fazla geçiş var çünkü şampiyonada her zaman en hızlı sürücüler gridin önünde başlamıyor.”

Moser ayrıca pistlerin konumunun önemini vurguladı.

“İnsanların bulunduğu yerlere gidiyoruz. Nurburgring hakkında konuşursak, doğrusu bu harika bir yarış pisti, ancak insanlar oraya gitmek için 20 kilometre gitmek zorunda kalıyor."

“FE yarışlarındaki seyircilere bakarsanız, Mercedes, Ferrari ceketleri ve şapkaları ile gelmiyorlar. Formula E'ye geliyorlar çünkü şehirde yapılan bir etkinlik."

Moser, DTM'le ilgili de şöyle dedi: "DTM, bu tarz araçlar için hiç şüphesiz Avrupa'daki en iyi platform."

“Motor sporlarına katıldığımız ilk dönemde at yarışları vardı ve şimdi yine at yarışları var."

“Motor sporlarında içten yanmalı motor yarışları ve elektrikli yarışlar olacak. Bunu kolayca görebilirsiniz."

Öte yandan Dragon FE sürücüsü Nico Muller aynı zamanda Audi ile DTM'de yarışıyor.

Bu konu hakkında konuşan Alman pilot, "Berger, bizden önceki nesilde yetişen gerçek yarışçılardan birisi. Belki de farklı fikirleri var."

“Formula E'de duygu eksikliği veya yarış tutkusu olmadığını düşünmüyorum. Sanırım pistte seyrettiğimiz yarış muhteşem."

"Hiçbir şekilde daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok heyecan verici, çok yoğun, sürücüler için büyük bir mücadele."