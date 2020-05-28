Audi, Abt ile yollarını neden ayırdığını açıkladı

Audi Formula E pilotu Daniel Abt, koronavirüs döneminde gerçekleştirilen Formula E Race at Home Challenge sanal serisinin Berlin yarışında yerine başkasını yarıştırdığı için 10.000 Euro para cezası aldı ve yarıştan diskalifiye edildi.

Abt'ın yerine Envision Racing adına eSpor yarışlarına katılan 18 yaşındaki Lorenz Hoerzing'in yarıştığı ortaya çıktı.

Audi, bu olay sonrasında Alman pilotun sözleşmesini askıya aldı ve salı günü itibariyle de sözleşmesi fesh edildi.

Audi, bu kararı sonrası hem tepki gördü hem de bazı kesimlerden destek aldı. Bunun üzerine de zorunlu bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Altı yıl ve 63 yarışın ardından Daniel Abt, artık Audi Formula E için yarışmayacak."

"2014'ün Eylül ayından bu yana takımımızın ve 2017'nin son baharından bu yana ise fabrika takımımızın bir parçasıydı. Podyumda toplamda 18 kez yer aldı ve Mexico City ile Berlin'de iki zafer elde etti. Daniel ile birlikte Formula E'de büyük başarılar elde ettik. Birlikte geçirdiğimiz zaman için kendisine minnettarız ve bunu gururla hatırlıyoruz."

"Ancak dürüstlük, şeffaflık ve kurallara uyum, Audi için en önemli önceliklerdir. Hatalara karşı hoşgörülü davranma kültürünü destekliyoruz, ancak Race at Home Challenge'da yaşanan olay yanlışlıkla gerçekleşmedi. Kuralları çiğnemek için kasıtlı olarak yapıldı. Bu, temel olarak her şeyi değiştiriyor. Dolayısıyla, maalesef Daniel Abt ile olan işbirliğimizi durdurmaktan başka çaremiz kalmadı."

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