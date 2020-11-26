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Formula E / Son dakika

Audi, 2020/21 FE aracını tanıttı

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Audi, 2020/21 FE aracını tanıttı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Audi, ilk kez kendi bünyesinde geliştirilen yepyeni bir güç ünitesine sahip olan 2020-21 Formula E aracını bugün itibariyle tanıttı.

Audi, Formula E'nin ilk üç sezonunda ABT Schaeffler'in teknik desteğiyle mücadele etmişti.

Lucas di Grassi'nin 2016-17 pilotlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından Audi, 2017-18 sezonunda fabrika takımı olarak geri döndü ve ilk yılında takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Ancak sonraki iki sezonda gerilemekten kurtulamadılar ve son yıllarda geride kaldılar.

Alman üretici, son üç yılda başlangıçta ABT ve Schaeffler tarafından geliştirilen mevcut güç ünitesini optimize etmeye çalıştı, ancak şimdi kendi versiyonuna geçiş yaptı.

Bu proje iki yıldır yapım aşamasındaydı ve Audi, bu çalışmaların motor sporlarında şimdiye kadarki en zorlu ve yoğun projelerinin başında geldiğini açıkladı.

Audi Sport'un FE proje lideri olan Tristan Summerscale şunları söyledi: “Sistem içerisinde enerji harcamasını minimuma indirmek için kaldırmadık taş bırakmadık."

“Güç ünitesi sistemimizde  %95'in üzerinde bir genel verimlilik elde ettik."

"Yeni MGU ünitesi, ilgili tüm sürüş koşullarında %97'nin üzerinde bir verime sahip."

"MGU'yu, 250 kW'lık benzer bir güç çıkışı sağlayan içten yanmalı bir motorla karşılaştırırsanız, sadece verimliliğimiz iki kat fazla olmakla kalmıyor, aynı zamanda 35 kilogramın altındaki ağırlığıyla çok daha hafif oluyor."

Takım patronu Allan McNish, Schaeffler'in takımda hangi role sahip olacağı sorulduğunda, “Schaeffler hâlâ partnerimiz olmaya devam ediyor, ancak MGU açısından,  işin çoğunu LMP1 projesi ile birlikte şirket içinde yaptık."

“Abt ve Schaeffler zaten bir çalışma ilişkisi içindeydiler, bu yüzden buna devam edeceğimiz açıktı. Ancak geleceği inşa etme zamanımızın geldiği açıktı."

"Yine de Schaeffler, gelecekte yapacağımız şeylerde partnerimiz olmaya devam edecek." dedi.

Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, 2020-21 sezonunda Lucas di Grassi'nin takım arkadaşı olacak.

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Seri Formula E
Takımlar Audi Sport ABT Schaeffler
Editör Matt Kew

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